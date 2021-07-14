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25 фотографий, сделанных точно в нужный момент

25 фотографий, сделанных точно в нужный момент (26 фото)

Автор:
14 июля 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавные кадры   идеальный момент   лови момент   смешные фото   удачные фото   
1437
26

Идеальный снимок может сделать даже самый посредственный фотограф: ведь порой сама вселенная выстраивается так, что остается только нажать кнопку спуска затвора и наслаждаться моментом.

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Метки: Юмор   забавные кадры   идеальный момент   лови момент   смешные фото   удачные фото   
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7k
Самка Хорька 2 часа назад
Ла-ла-ла...
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8k
Andrei 18 минут назад
Удивительно, как бездарность надписей полностью нивелирует интересность фотографий, а жаль.
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