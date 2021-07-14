25 фотографий, сделанных точно в нужный момент

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Идеальный снимок может сделать даже самый посредственный фотограф: ведь порой сама вселенная выстраивается так, что остается только нажать кнопку спуска затвора и наслаждаться моментом.
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