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33 доказательства, что жизнь не заканчивается с молодостью

33 доказательства, что жизнь не заканчивается с молодостью (31 фото)

Автор:
31 мая 2021 23:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   молодость   пенсионеры   смешные фото   старость   
320
31

Думаете, с выходом на пенсию жизнь заканчивается? Подумайте еще раз! Герои этой подборки уже давно не молоды, но это не мешает им дурачиться, увлекаться «молодежными» хобби и вообще жить на полную катушку. Им можно только позавидовать!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   молодость   пенсионеры   смешные фото   старость   
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3  комментария
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
и всё с Пензы да Сыктывкара
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
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252
Дедуля 2 часа назад
Сплошные фрики. Не дай бог таким быть.
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