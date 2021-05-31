33 доказательства, что жизнь не заканчивается с молодостью

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Думаете, с выходом на пенсию жизнь заканчивается? Подумайте еще раз! Герои этой подборки уже давно не молоды, но это не мешает им дурачиться, увлекаться «молодежными» хобби и вообще жить на полную катушку. Им можно только позавидовать!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор молодость пенсионеры смешные фото старость
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