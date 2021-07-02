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45 необычных, смешных и познавательных фото

45 необычных, смешных и познавательных фото (46 фото)

Автор:
02 июля 2021 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   интересное   познавательное   смешные фото   факты   фото   
1532
46

Просто богатая подборка разнообразных фото, которые помогут отвлечься от дел, улыбнуться и даже узнать что-то новое и полезное.

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Метки: Юмор   интересное   познавательное   смешные фото   факты   фото   
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3  комментария
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5k
Nikolay 20 минут назад
А что необычного в этом фото? Я такое каждый день на дорогах вижу
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214
Polotenchick 12 секунд назад
Муж кричит жене:
Жена, ты не знаешь, где наша старая пила?
Голос тёщи:
Не ваше дело, где я пила! И вообще, я не старая!
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645
Остап_Бендер_Задунайский 19 минут назад
9 картинка просто прекрасна
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