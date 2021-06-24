28 раз, когда фотографам удалось поймать идеальный момент

2886
29
Самое главное для фотографа – оказаться в нужное время в нужном месте. А нам остается только гадать, как герои этих уморительных снимков оказались в таких ситуациях или что произошло за кадром уже после катастрофы.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Несколько весомых причин, почему этим летом лучше избегать бассейнов
- 16 фотографий из серии "за секунду до"
- Убойные снимки из серии "Показалось", которые способны разорвать ваш мозг на части
- Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается
- 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом
44
Понравилось44
Новости партнёров
Про 7ую и 15ую: нема-ли видео? (Друг спрашивает)