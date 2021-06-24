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28 раз, когда фотографам удалось поймать идеальный момент

28 раз, когда фотографам удалось поймать идеальный момент (29 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   за секунду до   забавные снимки   идеальный момент   смешные моменты   фотография   
2886
29

Самое главное для фотографа – оказаться в нужное время в нужном месте. А нам остается только гадать, как герои этих уморительных снимков оказались в таких ситуациях или что произошло за кадром уже после катастрофы.

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Метки: Юмор   за секунду до   забавные снимки   идеальный момент   смешные моменты   фотография   
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33
Саша Час назад
Сколько можно это старьё постить?
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1k
Yow 19 минут назад
На 6-ой похоже на молдавское национальное блюдо: кукуруза с салом, вроде как мамалыга называется.
Про 7ую и 15ую: нема-ли видео? (Друг спрашивает)
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584
Nastromo 41 минуту назад
24 кадр, это же Йокодзуна вроде?
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Mr. Jingles

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