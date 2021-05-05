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В России который раз щупают почву для&nbsp;снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В России который раз щупают почву для снижения нештрафуемого порога превышения скорости (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 мая 2021 00:35
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   Россия   видео   инициатива   порога   правительство   снижение   штрафы   
1922
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В России снова вернулись к идее снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Соответствующая инициатива лежит на столе правительства Москвы.

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Метки: Москва   Россия   видео   инициатива   порога   правительство   снижение   штрафы   
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13k
Алексей 8 часов назад
Опять берут кусок "западного опыта" и втирают про "практику"?
Там, откуда берут этот "опыт", он работает в связке с другими решениями.
Так же, как платные парковки работают в связке с чуть более удалеными бесплатными.
Также, как "вафли" на перекрестке, работают в связке с нормальной работой светофоров, позволяющих уехать на зеленый не только 5 машинам.
Или как у нас, кусочные решения превращаются в...
- проезд жд/трамвайного переезда, который превращается в конкурс за сохранность подвески.
- съезд с единственной полосы с трассы, превращается в километровые пробки, из-за светофора прямо за ней.
- как на специально построенных скоростных дорогах, знак ограничения 60 и 80 меняют друг друга на "ровном месте", без видимых причин.
- знаки движения по полосам, появляются вместе с разметкой и камерами

И многое другое.
Уверен, многие попадались на различнейшие нововведенные ловушки, где нарушение скоростного режима стоит вообще на последнем месте.
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8k
Мегапихель Минуту назад
«Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить»

---- А вот про то что в цивилизованных странах, где разрешено ехать 80-100км/ч, люди не перебегают дорогу - Лискутов не сказал.
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598
taxcop 13 минут назад
Не поддерживаю Ликсутова, но, ребята, вы расслабились и охренели. В СССР какой нештрафуемый порог был?
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4k
Фомич 13 минут назад
Порог превышения...Почему просто не расставить знаки с РАЗРЕШЕННОЙ скоростью, плюс погрешность спидометра?! У нас +5 вроде бы. А порог в 20 км/ч звучит как "Примерно так ехай" )))
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1k
Димон 18 минут назад
Как зарплаты низкие и цены каждый день выше, так у нас другой путь развития, а как законы против людей придумывать, так берем все с европы, там же так...
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18k
Евгений 37 минут назад
Пусть сначала актуальные знаки поставят. А потом хоть до нуля снижают!
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695
iNeGovori 49 минут назад
Был а Израиле. Трасса отдельно от городов проходит. А в городе, каждый светофор, имеет отдельную стрелочку на лево.
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804
GoInDown 50 минут назад
В темах из раздела "авария дня" местные критики по другому поют.
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40k
Элек Мек 52 минуты назад
Причина снижения одна и она весьма банальна ,очень хочется денег.
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1k
Юлия Фоксина 57 минут назад
Оговорюсь, что нарушать ПДД - это плохо, не даром говорят, что правила ПДД написаны кровью. Однако в последние несколько лет изменения в ПДД часто продиктованы отнюдь не безопасностью, а экономической заинтересованностью определенных индивидуумов. Думаю, не для кого не секрет, что даже стационарные камеры фиксации нарушений ПДД находятся в собственности неких операторов, в каждом регионе они свои, но есть тенденция на их укрупнение. Операторы получают фиксированную таксу за каждое зафиксированное нарушение и размер таксы не зависит от серьезности нарушения. Поэтому увеличить прибыль такие компании могут лишь за счет увеличение количества зафиксированных нарушений, и тут два пути экстенсивный и интенсивный, экстенсивный предполагает увеличение количества фиксирующего оборудования на дорогах и увеличения количества типов нарушений которые может фиксировать это оборудование, такой путь увеличивает себестоимость эксплуатации системы в целом(каждую камеру нужно обслуживать, ремонтировать, оплачивать электроэнергию и сети связи, учитывать амортизацию, нести логистические затраты связанные с удаленностью мест размещения оборудования, платить за поверку), маржинальность такого пути не очень высока, и совершенно иной подход дает интенсивный путь развития, для этого все на всего нужно повысить собираемость с уже имеющегося оборудования. Полагаю что аналитики в этих компаниях уже оценили статистику нарушений и пришли к выводу, что львиная доля всех нарушений это превышение скорости на 0-20 км/час, то есть деньги утекают сквозь пальцы, топ менеджеры негодуют и бьют кулаком по столу. Вот и появляются такие законодательные инициативы, никто ведь не проверил реальную картину, что пешеходов сбивают на запрещающий сигнал светофора, что превышение скорости в этот момент куда больше чем 20км/ч. и т.д. и т.п. В итоге складывается парадоксальная ситуация, камеры фиксации должны снижать количество нарушений и делать движении более безопасным, но владельцы этих камер не заинтересованы в этом, они поверьте они всегда найдут способ как получить свою прибыль.
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2k
lekha-fil Час назад
Раз собрались снизить - значит сделают, а найти теоретическое обоснование дело техники.
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10k
Сергей 2 часа назад
Читаю комментарии и многих никак понять не могу: вариант соблюдения ПДД вообще не рассматривается?
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33k
Игорь 2 часа назад
ДАвайте вспоминать, с чего началось: 2012-2014год, начало массового внедрения камер. На камеры стали попадать машины разных регионов. Порог был 10км/ч и штрай за него 200р. Т.е. сумма штрафа оказалась больше суммы затрат на отправку письма. Сделали порог в 20км/ч, и штраф 500р, с возможность оплаты 250р в мечении месяца. Потом появилась куча порталов, где стало возможным отслеживать свои штрафы.

За 8-9лет в городах и на трассах поставили соответствующие знаки, наладили работу светофоров... Именно поэтому силовики против, т.к. им, совместно с дорожниками придётся всё перенастраивать.
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10k
звинг 2 часа назад
Если уж копировать западный опыт, то может быть стоит начать с качества дорог???
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30
Юрий Алматы звинг 2 часа назад
лучше начать с размера зарплат
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5k
молотый Либентроп 3 часа назад
Автор забыл упомянуть, что нештрафуемый порог хотят снизить ТОЛЬКО В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ.
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4k
Taf Taffus 3 часа назад
Что за волюнтаризм? Надо вообще убрать этот "порог". Превысил даже на 0.5 км/с - плати штраф. Не хочешь платить штраф - снижай скорость.
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7k
Владимир 3 часа назад
Ну начнут опять камеры стационарные расстреливать ночами. Только этого и добьются.
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924
Медвежья Ферма 3 часа назад
Забурлили ховны..опять россиян обижают, аяйяяй.. человек так устроен, что начинает понимать только через наказания. То, что сейчас происходит на дорогах России, абсолютно не нормально. 80 км/ч в городе это за гранью разумного. Праетически во всём мире скорость ограничена 50 км/ч, и прои этом дороги строят так, чтобы особо и не разогнаться: круги, сужения и прочее. В европе люди ездят безопасно не потому что они такие законопослушные, а потрму что штрафы драконовские. И никаких порогов нет. В финляндии сейчас с одного километра штраф выше сотки евро. И ничего, никто не орёт, как их власть хочет обобрать и как их притесняют. И только россияне вечные обиженки, всё им плохо, несчастным.
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10k
paranoid 4 часа назад
Что за куйня. Где он видел ограничение в 80 на дорогах с пешеходными переходами, да еще не регулируемыми?
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49k
alertol 4 часа назад
Для начала надо сделать 2 вещи
1 - неотвратимость наказания
2 - штраф такой чтоб даже обеспеченный человек боялся нарушать

Тогда и безопасно будет на дорогах, и нарушителей станет меньше (но это не выгодно потому что если водители перестанут нарушать, менты не смогут их доить) а когда у правительства стоит выбор деньги или человеческие жизни, то увы, деньги в приоритете всегда были и будут.
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314
анатолий горленко alertol 3 часа назад
Всегда думал, как это сделать (2-), ведь для кого-нибудь штраф будет послабее укуса комара...
А если привязать штраф к доходной декларации человека ( доли % естесственно ), чтоб ощутимо было.
Может в какой стране есть такая практика? Вот не помню.
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49
DoctorBetruger анатолий горленко 55 минут назад
Как пример - Швейцария.
Погуглите про рекордный штраф в этой стране.
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314
анатолий горленко DoctorBetruger 45 минут назад
Ну так думаю нехилый пример, сейчас погуглю..
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20k
Mike Miller 5 часов назад
Бич наших городов не этот лимит, а что сами гайцы прибор кладут на свою работу.
Есть основополагающее правило - запрещен выезд на загруженный перекресток. Даже штраф есть в 1000 рублей.
Что имеем? в каждом направлении находятся козлины вонючие, плевавшие на этот правило. В результате на перекрестках начинается лютая толкотня и пробка на всех подъездах к перекрестку. Но гайцам плевать!!! Даже когда их в городе было много в патрулях, им было плевать. А сейчас... не знаю, где как, но мой Новосибирск - город брошенный ГИБДД. Гайцов просто нет. Ещё лет пять назад, если на каком оживленном участке ломается светофор, довольно быстро появлялся регулировщик. Сейчас этого нет вообще. Светофоры могут не работать по нескольку дней, и регулировщик так и не появится - разбирайтесь люди сами - знаки приоритетов мы повешали...

И так во всём - экипажи перестали быстро выезжать даже на ДТП при въездах на МОСТЫ. Если у долбанов (это другой вопрос) нет обоюдного решения, кто, что и почем, и через аваркома решить не получилось, ДТПэшка может стоять ЧАСАМИ. Даже на загруженных участках городских дорог. На окраине, так и вовсе, можно прождать экипаж СУТКИ - были прецеденты.

Я не знаю, что они там наоптимизировали. Росгвардию создали, видимо, за счет остальных правоохранителей. Конечно, важнее же государство охранять от народа, чем обеспечивать функцию регулятора - то есть, свои прямые обязанности и самый смысл существования государства.

P.S. А на счет снижения порога.. наплевать вообще. Никакого эффекта не будет. Не изменится вообще ничего. Ни собираемость штрафов, ни смертность на дорогах, ни количество самих ДТП. Всё это бутор, имитация бурной деятельности различных аналитических групп. Для чего-то же они нужны там все... постовые, регулировщики и патрульные не нужны - а тысячи различных конторских мозгодолбов нужны в каждом ведомстве.
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0
supersperm Mike Miller 53 минуты назад
Нет кадров ни в одной службе, кроме Росгвардии. Гайцы на весь город с 400 000 населения - 1 ОДИН!!! экипаж. Он даже ДТП не успевает разгребать, не то что патрулировать. Участковых полтора землекопа, уже больше 10 лет даже не знаю есть ли он у нас. Опера и следователи одни дамы, интересно на 7 см каблуках как она кого то ловить будет? Зато количество руководителей неизменно, только растет.
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