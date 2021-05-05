Источник уточняет, что в процессе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога. В столичном дептрансе уверены, что новый порог положительно скажется на безопасности дорожного движения и повысит дисциплину водителей.

В качестве аргументации необходимости нововведений чиновники приводят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым возможность смерти при движении автомобиля на скорости 50 километров в час составляет 20 процентов. «Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — объяснили в дептрансе. При этом там обратили внимание на опыт зарубежных стран.