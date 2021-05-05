В России снова вернулись к идее снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Соответствующая инициатива лежит на столе правительства Москвы.
Источник уточняет, что в процессе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения порога. В столичном дептрансе уверены, что новый порог положительно скажется на безопасности дорожного движения и повысит дисциплину водителей.
В качестве аргументации необходимости нововведений чиновники приводят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым возможность смерти при движении автомобиля на скорости 50 километров в час составляет 20 процентов. «Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — объяснили в дептрансе. При этом там обратили внимание на опыт зарубежных стран.
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Чтобы соответствующий порог начал действовать в России, необходимо внести поправки в КоАП. При этом такая инициатива обсуждается с 2014 года. В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев посчитал, что от нового штрафа могут пострадать невиновные водители, после чего тема не поднималась, однако московское правительство лоббировало попытки обсуждения вопроса.
В феврале прошлого года заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в очередной раз выступил за снижение нештрафуемого порога превышения скорости. По его словам, данная мера — вынужденная, и многие разделяют эту позицию. Ликсутов заявил, что надеется на поддержку законодателей и экспертов.
Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, спит и видит, как в России снизят нештрафуемый порог скорости, по примеру "цивилизованного Запада"
Да, тот самый Ликсутов, который ещё недавно имел гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции и, вероятно, что имеет их и сейчас.
А ведь каких-то полгода назад, сам глава МВД высказался против идеи снижения нештрафуемого порога превышения скорости.
«Я против снижения порога администрируемого до 10 км/ч, - сказал Колокольцев. - Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами - улучшение качества дорог со всеми другими составляющими». Интересная деталь: глава МВД считает, что на некоторых дорогах в России и вовсе необходимо повышать скоростной режим. По его мнению, уровень безопасности современных автомобилей свидетельствует о том, что «этот порог нужно поднимать».
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Там, откуда берут этот "опыт", он работает в связке с другими решениями.
Так же, как платные парковки работают в связке с чуть более удалеными бесплатными.
Также, как "вафли" на перекрестке, работают в связке с нормальной работой светофоров, позволяющих уехать на зеленый не только 5 машинам.
Или как у нас, кусочные решения превращаются в...
- проезд жд/трамвайного переезда, который превращается в конкурс за сохранность подвески.
- съезд с единственной полосы с трассы, превращается в километровые пробки, из-за светофора прямо за ней.
- как на специально построенных скоростных дорогах, знак ограничения 60 и 80 меняют друг друга на "ровном месте", без видимых причин.
- знаки движения по полосам, появляются вместе с разметкой и камерами
И многое другое.
Уверен, многие попадались на различнейшие нововведенные ловушки, где нарушение скоростного режима стоит вообще на последнем месте.
---- А вот про то что в цивилизованных странах, где разрешено ехать 80-100км/ч, люди не перебегают дорогу - Лискутов не сказал.
За 8-9лет в городах и на трассах поставили соответствующие знаки, наладили работу светофоров... Именно поэтому силовики против, т.к. им, совместно с дорожниками придётся всё перенастраивать.
В Германии еще выше. В Швейцарии вообще запредел будет.
П.с. средняя пенсия - 900 евро
1 - неотвратимость наказания
2 - штраф такой чтоб даже обеспеченный человек боялся нарушать
Тогда и безопасно будет на дорогах, и нарушителей станет меньше (но это не выгодно потому что если водители перестанут нарушать, менты не смогут их доить) а когда у правительства стоит выбор деньги или человеческие жизни, то увы, деньги в приоритете всегда были и будут.
А если привязать штраф к доходной декларации человека ( доли % естесственно ), чтоб ощутимо было.
Может в какой стране есть такая практика? Вот не помню.
Погуглите про рекордный штраф в этой стране.
Есть основополагающее правило - запрещен выезд на загруженный перекресток. Даже штраф есть в 1000 рублей.
Что имеем? в каждом направлении находятся козлины вонючие, плевавшие на этот правило. В результате на перекрестках начинается лютая толкотня и пробка на всех подъездах к перекрестку. Но гайцам плевать!!! Даже когда их в городе было много в патрулях, им было плевать. А сейчас... не знаю, где как, но мой Новосибирск - город брошенный ГИБДД. Гайцов просто нет. Ещё лет пять назад, если на каком оживленном участке ломается светофор, довольно быстро появлялся регулировщик. Сейчас этого нет вообще. Светофоры могут не работать по нескольку дней, и регулировщик так и не появится - разбирайтесь люди сами - знаки приоритетов мы повешали...
И так во всём - экипажи перестали быстро выезжать даже на ДТП при въездах на МОСТЫ. Если у долбанов (это другой вопрос) нет обоюдного решения, кто, что и почем, и через аваркома решить не получилось, ДТПэшка может стоять ЧАСАМИ. Даже на загруженных участках городских дорог. На окраине, так и вовсе, можно прождать экипаж СУТКИ - были прецеденты.
Я не знаю, что они там наоптимизировали. Росгвардию создали, видимо, за счет остальных правоохранителей. Конечно, важнее же государство охранять от народа, чем обеспечивать функцию регулятора - то есть, свои прямые обязанности и самый смысл существования государства.
P.S. А на счет снижения порога.. наплевать вообще. Никакого эффекта не будет. Не изменится вообще ничего. Ни собираемость штрафов, ни смертность на дорогах, ни количество самих ДТП. Всё это бутор, имитация бурной деятельности различных аналитических групп. Для чего-то же они нужны там все... постовые, регулировщики и патрульные не нужны - а тысячи различных конторских мозгодолбов нужны в каждом ведомстве.
А насчет денег: сомнительно просто потому что это и есть офигительнейшая система дойки населения. Многие автовладельцы себе в месячный бюджет закладывают оплату штрафов наравне с продуктами и коммуналкой. Так что правительство у вас должно быть только "за" всеми руками.
Ну может гайцы самм сабботируют, ибо их после этого меньше понадобится
Хуже всего, что самые загруженные участки в ужасном состоянии. Они уже года три-четыре просят не ямочного ремонта, а замены полотна.