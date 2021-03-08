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15 человек, которых жизнь научила, что загад не бывает богат

15 человек, которых жизнь научила, что загад не бывает богат (16 фото)

Автор:
08 марта 2021 21:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Загад   Из ряда вон   Научила   жизнь   люди   ситуации   судьба   
1798
16

Наверняка в мире есть люди, у которых всё в жизни идёт по плану, без каких-либо форс-мажоров и проблем. Но для большинства населения, судьба явно позаботилась о том, чтобы игра под названием “жизнь” была максимально захватывающей, и мы, персонажи этой игры, постоянно преодолевали трудности на своем пути. В этом посте собраны фотографии, авторам которых пришлось столкнуться с из ряда вон выходящими ситуациями.

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Метки: Загад   Из ряда вон   Научила   жизнь   люди   ситуации   судьба   
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9  комментариев
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13k
vikklu Час назад
Это каким же е.б.а.нь.ко нужно быть, чтобы не отличить реальную бутылку шампанского от парафиновой свечки!
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308
iKrek 9 минут назад
Кто нибуть знает что за краска такая нехило бомбанула, что аж вся парковка в красном?
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644
СырныйКластер 15 минут назад
Мы везли собаку к ветеринару. Внезапно у неё начался понос

Я этого даже представить не могу. КАК??? можно обосрать подголовник? Единственная версия: без вентилятора не обошлось...
А вообще как обычно: рукожопы гордятся своей рукожопостью...
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486
Дмитрий Копыльцов 46 минут назад
Пост хрень полнейшая.
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−4
vova old 48 минут назад
Ну фотосессия не по плану по-моему в каждой семье было. ничего страшного Растите здоровые
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8k
Васильевна Час назад
А что там на фото с сыном? Не поняла.
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iKrek Васильевна 11 минут назад
Если фото увеличить, то малой вроде как блеванул.
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