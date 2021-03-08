15 человек, которых жизнь научила, что загад не бывает богат

1798
16
Наверняка в мире есть люди, у которых всё в жизни идёт по плану, без каких-либо форс-мажоров и проблем. Но для большинства населения, судьба явно позаботилась о том, чтобы игра под названием “жизнь” была максимально захватывающей, и мы, персонажи этой игры, постоянно преодолевали трудности на своем пути. В этом посте собраны фотографии, авторам которых пришлось столкнуться с из ряда вон выходящими ситуациями.
В нашем офисе упал зонт, и заблокировал дверь. Все долго ломали голову, что с этим делать?
×
Я ремонтировал стол, и в это время на него прыгнул мой кот. Стол рухнул, и разбил оборудование
Жене подарили на работе коробку конфет и бутылку шампанского. Мы положили бутылку в холодильник, и хотели выпить вечером. Но это оказалось декоративная свеча!
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 остроумных человек, для которых нет неразрешимых проблем
- Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет?
- Якутия глазами местного фотографа
- Как отшельники не сходили с ума от одиночества?
- Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Я этого даже представить не могу. КАК??? можно обосрать подголовник? Единственная версия: без вентилятора не обошлось...
А вообще как обычно: рукожопы гордятся своей рукожопостью...