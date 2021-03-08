15 человек, которых жизнь научила, что загад не бывает богат

Наверняка в мире есть люди, у которых всё в жизни идёт по плану, без каких-либо форс-мажоров и проблем. Но для большинства населения, судьба явно позаботилась о том, чтобы игра под названием “жизнь” была максимально захватывающей, и мы, персонажи этой игры, постоянно преодолевали трудности на своем пути. В этом посте собраны фотографии, авторам которых пришлось столкнуться с из ряда вон выходящими ситуациями.