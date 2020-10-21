10 неловких ситуаций, из-за которых хочется провалиться сквозь землю

У каждого в жизни бывают моменты, вспоминая которые нас охватывает чувство стыда. Мнительные люди многократно прокручивают в голове неприятное происшествие. Но ведь никто не застрахован от таких казусов, поэтому лучше постараться отнестись к произошедшему с иронией, и не портить себе настроение надуманными проблемами. Посмотрите в какие неловкие ситуации попали герои этого поста...