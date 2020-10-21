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10 неловких ситуаций, из-за которых хочется провалиться сквозь землю

10 неловких ситуаций, из-за которых хочется провалиться сквозь землю (11 фото)

Автор:
21 октября 2020 23:25
Сообщество : Юмор
Метки: Неловкие   Провалиться   Сквозь   моменты   ситуации   
1242
11

У каждого в жизни бывают моменты, вспоминая которые нас охватывает чувство стыда. Мнительные люди многократно прокручивают в голове неприятное происшествие. Но ведь никто не застрахован от таких казусов, поэтому лучше постараться отнестись к произошедшему с иронией, и не портить себе настроение надуманными проблемами. Посмотрите в какие неловкие ситуации попали герои этого поста...

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Метки: Неловкие   Провалиться   Сквозь   моменты   ситуации   
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8  комментариев
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943
Шурман 54 минуты назад
Была такая фигня :) пошел в серверную и нагнулся , вышел обмотанный свитером :) штаны в хлам , подхожу к шефу говорю мне бы домой съездить это очень срочно , он с испугом что случилось :) показываю он начал ржать как лошадь :) приезжаю назад в кантору все не на меня смотрят а на мою жопу , придурок всем рассказал .
Была такая фигня :) пошел в серверную и нагнулся , вышел обмотанный свитером :) штаны в хлам , подхожу к шефу говорю мне бы домой съездить это очень срочно , он с испугом что случилось :) показываю он начал ржать как лошадь :) приезжаю назад в кантору все не на меня смотрят а на мою жопу , придурок всем рассказал .
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4k
Андрей Крылов Шурман 48 минут назад
И что тут сильно смешного или позорного? Ну, порвалась одежда. Бывает.
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713
newegg 9 минут назад
10 неловких ситуаций, из-за которых хочется провалиться сквозь землю
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701
Мистер Фикс 17 минут назад
Обосраться и не жить
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Андрей Крылов 49 минут назад
Уровень юмора ниже пояса. И даже при том погань. Минус.
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