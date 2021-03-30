15 человек, которые явно хлебнули лишнего

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Каждый знает, что пьяному море по колено. Однако наверняка многие на себе испытали последствия такой неосторожной храбрости. С другой стороны, пьяные люди являются бесконечным источником курьезных и смешных ситуаций. В этом посте вы увидите забавные последствия лишней рюмки.
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Мой навык пьяного фотошопа оставляет желать лучшего. Мне нужно было доказать маме, что я дома, а не на вечеринке
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