15 человек, которые явно хлебнули лишнего

Каждый знает, что пьяному море по колено. Однако наверняка многие на себе испытали последствия такой неосторожной храбрости. С другой стороны, пьяные люди являются бесконечным источником курьезных и смешных ситуаций. В этом посте вы увидите забавные последствия лишней рюмки.