Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии: под снегом могут оставаться 12 человек

Звонок о ЧП поступил в МЧС в 13:30 и через короткое время на место происшествия прибыли спасатели. Пока их не было, находившиеся там люди самостоятельно пытались отыскать под снегом лыжников. На видео можно заметить, как десятки туристов пытаются лопатами разбросать снег, под которым могут находиться люди.