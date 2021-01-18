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Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии: под снегом могут оставаться 12 человек

Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии: под снегом могут оставаться 12 человек (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 17:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Карачаево-Черкессия   лавина   снег   стихия   сход лавины   
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Местные жители помогают спасателям и собственными силами пытаются искать людей под снежными завалами.

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Метки: ynews   Карачаево-Черкессия   лавина   снег   стихия   сход лавины   
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2  комментария
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626
Alexander 54 минуты назад
Один человек погиб в результате схода лавины в КЧР. https://www.5-tv.ru/news/328034/odin-celovek-pogib-vrezultate-shoda-laviny-vkcr/https://www.5-tv.ru/news/328034/odin-celovek-pogib-vrezultate-shoda-laviny-vkcr/
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Alexander Час назад
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