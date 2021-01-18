Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии: под снегом могут оставаться 12 человек

Местные жители помогают спасателям и собственными силами пытаются искать людей под снежными завалами.
Сегодня в районе поселка Домбай на горе Мусса-Ачитара сошла лавина.
Под завалами находятся два пункта проката снаряжения и кафе. МЧС сообщают, что под снегом могут оставаться от 4 до 12 человек.
Звонок о ЧП поступил в МЧС в 13:30 и через короткое время на место происшествия прибыли спасатели. Пока их не было, находившиеся там люди самостоятельно пытались отыскать под снегом лыжников. На видео можно заметить, как десятки туристов пытаются лопатами разбросать снег, под которым могут находиться люди.
В районе Домбая в Карачаево-Черкесии снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. Под завалами могут быть до 12 человек— Snob (@snob_project) January 18, 2021
Видео: База pic.twitter.com/3lwQZfJkOt
Сход снега могла спровоцировать спущенная принудительно в другом очаге еще одна лавина. Однако в МЧС утверждают, что с 17 по 19 января предупреждали об опасности и просили быть осторожными всех, кто находится в районе горнолыжных курортов.
В Сеть попало видео, снятое очевидцами во время схода лавины
На данный момент сообщается, что шестерым удалось самостоятельно спастись от снежного плена. Также на месте схода лавины удалось найти одну женщину. Она жива, находится в состоянии средней тяжести. Спасатели продолжают поиски. Под снегом могут оставаться еще несколько человек.
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