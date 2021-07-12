





На улице Мухина в Благовещенске появился музей «Капсула времени», посвященный советской эпохе. Экспозиция размещена в муниципальном бомбоубежище в рамках муниципально-частного партнерства.





Здесь можно увидеть, как выглядел кабинет руководителя советского периода, кафетерий времен СССР, комната 1970–1980-х годов. Есть раздел о Сталинградской битве. Также представлена коллекция мотоциклов и советских игрушек.





Создатель Дмитрий Ряписов собирал экспонаты по всей стране — от Калининграда до Сахалина.





Советский общепит