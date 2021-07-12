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Музей «Капсула времени», посвященный советской эпохе

Музей «Капсула времени», посвященный советской эпохе (11 фото)

Автор:
12 июля 2021 09:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Музей Капсула времени   Советская эпоха   капсула времени   музей   удивительно   фото   
486
11

Радиоинженер из Гатчины создал музей ретротехники, где собрано более тысячи экспонатов.

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Метки: Музей Капсула времени   Советская эпоха   капсула времени   музей   удивительно   фото   
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11k
Eltiftel Полчаса назад
была война... много кому досталось...

Я считаю так: СССР он как супергерой! Который появляется в самый п*здц и разруливая полную жопу уходит потом в закат не оборачиваясь на взрыв нового пзд*ца который устроили после его ухода
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3k
Олег Белов Полчаса назад
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