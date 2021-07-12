Радиоинженер из Гатчины создал музей ретротехники, где собрано более тысячи экспонатов.
На улице Мухина в Благовещенске появился музей «Капсула времени», посвященный советской эпохе. Экспозиция размещена в муниципальном бомбоубежище в рамках муниципально-частного партнерства.
Здесь можно увидеть, как выглядел кабинет руководителя советского периода, кафетерий времен СССР, комната 1970–1980-х годов. Есть раздел о Сталинградской битве. Также представлена коллекция мотоциклов и советских игрушек.
Создатель Дмитрий Ряписов собирал экспонаты по всей стране — от Калининграда до Сахалина.
Советский общепит
Спустившись по лестнице, помнившей времена «дорогого Леонида Ильича» и пройдя мимо многотонной герметической двери, к счастью, открытой для нас, мы оказываемся в … советском буфете. Да-да! Настоящий буфет со столиками, прилавком, кондовым сатуратором (для газировки), холодильником «ЗиЛ», бутылками и тележкой мороженщицы! Так и захотелось эскимо, а затем кваску или морса.
НКВД не дремлет
Идем дальше. Кабинет сталинской эпохи, естественно с портретом вождя, дисковыми телефонами, паркетным полом и кожанке на вешалке. Все это навевает мысли о сотрудниках НКВД, которые уехали арестовывать очередного «врага народа» и скоро приведут его на допрос.
Быт «победившего социализма»
Рядом – довоенная квартира. Деревянные доски пола, тяжеленный комод, самовар и медная утварь – так и жили в 1930-е годы. Советские ковры, которые вешали на стены и клали на пол, здесь тоже есть. Они – в соседней комнате, которая оформлена в стиле 1970-1980-х годов. Ох, уж эта еженедельная чистка ворса пылесосом. Помните?
Сегодня, в 4 часа утра
Следующий зал – трагический и героический, посвящен Великой Отечественной войне. Уличный бой в руинах города, фигуры немецких и советских солдат, сошедшихся в смертельной схватке, не оставят равнодушными никого. Кстати, здесь стоит легендарный советский мотоцикл М-72 – предвестник «Урала» и сын немецкого «БМВ». В нем можно посидеть и представить себя разведчиком-мотоциклистом Уральского танкового корпуса. Этим героям в Екатеринбурге установлен колоритный памятник.
МотоРай
А дальше – настоящий Клондайк для любителей мототехники XX века! Советский «Ижак» стоит рядом с гдэровским IFA, а американский «Харлей» застыл неподалеку от прибалтийской «Риги». «Вятка», «Тулица», «Карпаты» - эти бренды гремели в прошлом по всему Союзу.
Детство без интернета
Следующая экспозиция будет интересна всем без исключения. Детские игрушки эпохи «развитого социализма», которыми можно тут же поиграть. Пупсы, погремушки, юла, машины, кегли и «настолки», типа «Морского боя» или «За рулем»… С таким богатством окунуться в детство удастся мгновенно.
Ламповое ретро
Помните время, когда пультом от телевизора был самый младший в семье? В «Капсуле времени» сохранились такие винтажные модели ламповых аппаратов, весивших не один десяток килограмм. Наверняка, многие использовали пассатижи для переключения каналов после поломки рукояток этих телемонстров. А еще здесь ждут гостей магнитофоны с бобинами, радиолы и, конечно, фотоаппараты. Чего стоит одна только «Смена-8» - легенда советского времени. Феликс Эдмундович Дзержинский, кстати, тоже присутствует здесь. В виде фотоаппарата «ФЭД» и арифмометра «Феликс».
Источник:
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Понравилось32
Я считаю так: СССР он как супергерой! Который появляется в самый п*здц и разруливая полную жопу уходит потом в закат не оборачиваясь на взрыв нового пзд*ца который устроили после его ухода