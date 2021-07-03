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Сахалине гигантские растения: лопух выше головы

Сахалине гигантские растения: лопух выше головы (6 фото)

Автор:
03 июля 2021 08:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Растение   интересно   лопух   сахалин   удивительно   фото   
293
6

Здесь можно укрыться в зарослях трехметрового лопуха или спрятаться за листом таволги, которая выше человеческого роста.

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Метки: Растение   интересно   лопух   сахалин   удивительно   фото   
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33k
Alex 46 минут назад
Зад удобно подтирать )
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7k
Света 2 минуты назад
Хоть бы заголовок прочитали перед публикацией. Как не стыдно. Неуважение к читающим. Ну и конечно исследования и глобальный вопрос.
Ну вообще то и так понятно, даже без пояснений, что вулканическая активность даёт такой эффект. В школе даже не раз упоминается про такие вещи. Ну во всяком случае во времена моей школьной программы.
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3k
Boris Полчаса назад
Борщевик уродил нынче.
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