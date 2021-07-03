Сахалине гигантские растения: лопух выше головы





Так что же за неведомое место ― Сахалин, и почему тут такие растения-гиганты?

Горец в обычном саду и на Сахалине.

Некоторые виды растений действительно бывают огромными: например, в пустыне Сонора растут настолько большие кактусы, что в них живут совы. Однако эти кактусы растут только в Северной Америке, история с Сахалином совершенно иная: здесь превращаются в монстров обычные лопухи или лабазники, с которыми все мы прекрасно знакомы, ведь встречаются они на территории всей России. Но именно на дальневосточном острове они становятся настолько огромными, что листом лопуха можно прикрыть себя полностью.

Как вам размерчик лопуха?

Все это на первый взгляд напоминает сказку про Джека и бобовый стебель, но на деле история вполне реальна: да и с популяризацией в соцсетях она уже не кажется такой фантастической, фотодоказательств местного гигантизма множество. Так почему же на Сахалине травы выше головы?

Ну, конечно, местные жители рассказывают о мистике и верят в эзотерику, считая остров особым местом. Мы не будем отрицать, Сахалин действительно может стать чьим-то местом силы, и в том числе благодаря растениям-гигантам, но все же у их существования есть более логическое объяснение, чем божественное вмешательство.

Несколько лет геологи и геофизики Российской академии наук изучали особенности Сахалина и соседних Курильских островов, чтобы разгадать секрет гигантизма. Они забирали семена лопухов и других трав и сажали их в европейской части России, пытаясь вырастить своего садового монстра, однако лопух тут превращался в совершенно обычный, ничем не отличающийся от лопухов в соседних зарослях.

Дудник медвежий вы наверняка видели в лесу, а на дальневосточном острове на него можно опереться.

Затем они исследовали острова и пришли к выводу, что гигантизмом страдают далеко не все растения, а лишь те, которые растут в определенных местах. Дело в том, то на островах Дальнего Востока сильна тектоническая активность, и все зеленые монстры растут как раз над разломами земной коры. Ученые проанализировали двенадцать таких участков, и везде ― глинистая переувлажненная земля, к которой прямо из земли поступает огромное количество тепла. И не только тепла: также эти места богаты различными минералами, в том числе медью и хромом, которые потенциально могут влиять на рост растений.

А пока ученые пытались разгадать сахалинскую загадку, местные травы приобрели невероятную популярность. Да и кто не захочет сфотографироваться в гигантских лопухах и на несколько секунд поверить, что откуда-то из-за зарослей может выйти не менее гигантский динозавр?