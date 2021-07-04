Самый необычный магазин в Венеции

В Венеции есть необычный книжный магазин, который очень любят туристы.
Именно из этого места пошёл миф о том, что все пожарные выходы в Венеции ведут сразу в каналы с водой. А ещё тут есть лестница из энциклопедий, а книги, предназначенные для продажи, разложены в ванны, бачки и даже в гондолы.
Как несложно догадаться, сделано это для того, чтобы в случае наводнения книги не промокли. А случаи такие, к сожалению, уже были - причём последний раз не так давно, в 2019-м году. По фотографиям видно, что спасены были явно не все книги - наверное, наверх поднимали самые ценные. Так что все предпринятые меры - не просто антураж для туристов - вода тут всегда близко.
С этим как раз связаны, наверное, самые известные фотографии из книжного магазина Libreria Alta Acqua, которые стали в своё время настоящими мемами. На них видна надпись fire exit на дверном проёме, которая сопровождается стрелкой, указывающей на ступеньки, ведущие к воде, и рисунком с плывшей фигурой человека.
Ступеньки эти и правда ведут прямо к воде. По большому счёту это такой причал для гондол, которые в том числе привозят сюда туристов - магазин Libreria Alta Acqua стал очень популярным местом, входящим, наверное, в большинство туристические маршрутов Венеции. И попасть сюда можно не только по воде, конечно.
Вход расположен так же на достаточно узкой улочке, помеченной как Calle Bragadin o del Pinelli, а сам магазин занимает помещения с двух сторон, а также уютные дворики. Насколько можно понять, в одном устроено что-то вроде ярмарки-распродажи. По крайней мере выглядит это именно так - особо впечатляют книги в садовой тележке.
Ещё оно интересное место - это двор, примыкающий к каналу. Чтобы увидеть его, надо подняться по лестнице, заботливо выложенной из старых энциклопедий (ну из чего ещё делать лестницы в книжном магазине), и превращающаяся в смотровую площадку.
Многие посетители отмечают, что лестница ведёт к кирпичной стене и сразу непонятно, зачем собственно туда идти, хотя рядом написано настоятельное предложение подняться. Вся эта "инсталляция" задумана как сюрприз - тем, кто "повёлся", открывается неплохой вид на канал, дома, стоящие у воды, красивый мост и плывущие гондолы.
В самом магазине книг очень много, причём на множестве языков мира. Полная ванна книг с пристроенным сверху книжным шкафом - наверное, самое яркое и необычное размещение литературы. Хотя полная книг традиционная местная гондола, на которую ещё и посажены два манекена в исторических одеждах, тоже впечатляет.
В магазине используется старая мебель, на стенах и потолке висят картины в рамах - там, где в потолок не упираются книги, конечно. Но ещё одно яркое воспоминание о посещении Libreria Alta Acqua (кстати, название переводится как "Библиотека высокой воды") будет касаться не книг, а кошек, которые здесь живут.
Они спокойно реагируют на то, что каждый второй пытается их погладить, и мирно дремлют, уютно устроившись на очередной кипе книг. Даже если вы не найдёте ничего такого, что захотели бы купить, деньги можно оставить на еду этим кошкам - в магазине висит даже специальный ящичек для таких "пожертвований".
Судя по отзывам, как раз ничего особенного в плане товара в Libreria Alta Acqua нет - обычные книги, репродукции картин и пр. Если что-то покупать, то скорей как сувенир в память об этом месте. Несмотря на текущую ситуацию с туризмом, магазин до сих пор работает, о чём свидетельствуют хоть и редкие, но свежие отзывы о нём.
И, что важно, судя по всему в этом магазинчике уже много лет ничего не меняется. И некоторые отмечают, что "хаотическое оформление" магазина как раз оставляет гораздо более приятное впечатление, когда людей мало - в большой толпе тут и правда должно быть не очень уютно.
А вот собственно и книги в ванных, о которых говорилось в начале статьи.
Источник:
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