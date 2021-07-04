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Самый необычный магазин в Венеции

Самый необычный магазин в Венеции (12 фото)

Автор:
04 июля 2021 09:35
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: в мире   венеция   книги   магазин   удивительно   фото   
948
12

В Венеции есть необычный книжный магазин, который очень любят туристы.

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Метки: в мире   венеция   книги   магазин   удивительно   фото   
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Доктор Джонс Час назад
Как они там живут в постоянной сырости?
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likiloki Полчаса назад
Такое отношение к книгам покоробит практически любого человека: книги вповалку, в сырости, ступени из книг, как подставки...
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