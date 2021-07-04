Самый необычный магазин в Венеции

Именно из этого места пошёл миф о том, что все пожарные выходы в Венеции ведут сразу в каналы с водой. А ещё тут есть лестница из энциклопедий, а книги, предназначенные для продажи, разложены в ванны, бачки и даже в гондолы.





Как несложно догадаться, сделано это для того, чтобы в случае наводнения книги не промокли. А случаи такие, к сожалению, уже были - причём последний раз не так давно, в 2019-м году. По фотографиям видно, что спасены были явно не все книги - наверное, наверх поднимали самые ценные. Так что все предпринятые меры - не просто антураж для туристов - вода тут всегда близко.