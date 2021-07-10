Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике

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Необычная история произошла в американском штате Аризона, где любопытство собаки спасло жизнь кошке.
Около 5:45 утра Терин Джонс вышла на прогулку со своей хаски по кличке Кода. Хозяйка и собака шли по привычному маршруту мимо центра спасения бездомных животных Fearless Kitty Rescue.
Обычно Кода непринужденно бегает по окрестностям и никогда не останавливается возле центра, но в этот раз все было по-другому. Собака рванула к лавочке, стоявшей рядом с Fearless Kitty Rescue, и начала громко лаять.
Обычно Кода непринужденно бегает по окрестностям и никогда не останавливается возле центра, но в этот раз все было по-другому. Собака рванула к лавочке, стоявшей рядом с Fearless Kitty Rescue, и начала громко лаять.
Кода помчалась к скамейке, на которой была сумка-холодильник, застегнутая на молнию и завернутая в мешок для мусора. Собака лаяла, будто говоря: «Там что-то есть. Мама, смотри!— рассказала Терин.
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Пораженная действиями собаки Терин подошла к скамейке и расстегнула сумку-холодильник. Из нее высунула голову черная кошка и начала жадно хватать воздух: пушистая очень обрадовалась освобождению.
Женщина дождалась начала работы центра Fearless Kitty Rescue и принесла кошку туда. Пока котейка приходила в себя, Терин придумала для нее имя — Джулиана.
Она такая милая, немного нервная и застенчивая. Но ей нравится быть с людьми: она мурлычет и подставляет живот. После того, что она пережила, это просто удивительно,— говорит Терин.
Она такая милая, немного нервная и застенчивая. Но ей нравится быть с людьми: она мурлычет и подставляет живот. После того, что она пережила, это просто удивительно,— говорит Терин.
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