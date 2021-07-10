Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике

Женщина дождалась начала работы центра Fearless Kitty Rescue и принесла кошку туда. Пока котейка приходила в себя, Терин придумала для нее имя — Джулиана.



Она такая милая, немного нервная и застенчивая. Но ей нравится быть с людьми: она мурлычет и подставляет живот. После того, что она пережила, это просто удивительно,— говорит Терин.