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Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике

Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике (5 фото)

Автор:
10 июля 2021 09:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   добро   животные   кошка   собака   спасение   фото   хаски   
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Необычная история произошла в американском штате Аризона, где любопытство собаки спасло жизнь кошке.
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Метки: в мире   добро   животные   кошка   собака   спасение   фото   хаски   
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10k
Nikita 2 часа назад
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Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Мило. Словно рождество посредь лета... хорошо, что собакен-любитель погонять котеек мимо проходил
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