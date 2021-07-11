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Железный зоопарк Калифорнии

Железный зоопарк Калифорнии (11 фото)

Автор:
11 июля 2021 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   домкрат   железный зоопарк   железо   животные   нефть   фото   
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Среди лугов Калифорнии когда-то можно было увидеть настоящий техногенный зоопарк: гигантские металлические животные, которые деловито подпрыгивали туда-сюда.

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Метки: в мире   домкрат   железный зоопарк   железо   животные   нефть   фото   
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9k
Владимир Час назад
Домкраты? Копают?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Станок-качалкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Станок-качалка
Станок-качалка тип наземных приводов скважинных штанговых насосов (ШСН) при эксплуатации нефтяных скважин. Операторы по добыче нефти и газа определяют этот привод как "индивидуальный механический привод штангового насоса", просторечное название: "качалка".

Станок-качалка является важным элементом нефтегазового оборудования и используется для механического привода к нефтяным скважинным штанговым (плунжерным) насосам. Конструкция станка-качалки представляет собой балансирный привод штанговых насосов, состоящий из редуктора и сдвоенного четырёхзвенного шарнирного механизма.
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14k
vikklu 36 минут назад
Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…» Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!
В чем дело?
Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат?
Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое…
Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
Такой… Падает, одним словом.
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Доктор Джонс 46 минут назад
Стремительным домкратом в Калифорнии увеличивается добыча нефти...
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