Железный зоопарк Калифорнии

Эта картина открывалась перед взорами приезжающих в маленький городок Колинга, который стоит рядом с нефтяной шахтой. На самом деле животные ― это десятки домкратов, которые копают недра земли. Но сегодня их стало гораздо меньше, а краска местами поистерлась.

В последние десятилетия сложилась традиция превращать место добычи полезных ископаемых и старые непривлекательные шахты в арт-объекты. Например, в Германии есть Феррополис, город, где возвышаются гигантские, вышедшие из строя установки по добыче угля. Есть там и область Рур, которая когда-то представляла собой огромные горы шлака, появившегося в результате добычи угля и раскопок. Современные художники превратили их в арт-объекты, вдохнув в эту безжизненную землю новую жизнь и новые смыслы.

У железного зоопарка в городе Колинга тоже подобная история, но она гораздо старше и насчитывает полвека. Возможно, изначально в ней не было какой-то глубины и символизма, как, например, у ландшафтов Рурской области Германии, но кажется, все это появилось в процессе создания и существования техногенного зоопарка.

Городок Колинга находится в трехстах километрах от Сан-Хосе. Он небольшой, и здесь развито сельское хозяйство, а многие жители работают на месторождении нефти, которое находится поблизости. Когда-то горизонт украшали десятки буровых вышек, они-то и стали «обитателями» железного зоопарка. И помочь им перевоплотиться помогли местные жители.

Идея превратить огромные домкраты в животных пришла в голову местной художнице Джин Дакессян (Jean Dakessian) еще в 1970-х годах. Она переехала сюда с мужем, и вместе они открыли тут мотель. Маленький городок вряд ли можно назвать привлекательным для туристов, и шанс, что в местном отеле остановятся путешественники, слишком мал. Поэтому Дакессян сделала ставку на случайных гостей, а чтобы их привлечь, придумала как-то украсить буровые установки, которые возвышались недалеко от дороги.

Джин обратилась к региональному менеджеру компании Shell Oil, которой принадлежало тогда месторождение, и получила добро на раскрашивание одного домкрата. С легкой руки Дакессян он превратился в гигантское животное. Идея настолько сильно понравилась владельцам, что головной офис разрешил разукрасить все буровые установки.

И тогда Джин решила найти помощников среди местных жителей. Интерес к проекту был просто ошеломляющим: разукрашивать оборудование приезжали семьями, даже местный мэр со своими детьми. Целые выходные они тратили, чтобы порисовать.

Так и появился железный зоопарк. Гигантские зебры, жирафы, лошади приросли к своему месту и поднимали головы вверх-вниз: издалека они словно паслись в поле. На пике популярности здесь было больше пятидесяти разукрашенных фигур. О зоопарке писали в газетах и говорили на телевидении.

И были не только животные: буровые установки вмещали в себя целые сюжеты. Тут можно было увидеть моряка, ковбоя, бабочек и коз. Сначала началось все с простых рисунков, но каждая последующая работа усложнялась, и у оборудования появлялись рога, завитушки, крылья.

Но все это было давно: спустя годы буровые вышки выходили из эксплуатации, превращаясь в груду металлолома. Других «животных» переместили дальше от дороги, так как сдвинулась и зона добычи.

Сегодня от железного зоопарка практически ничего не осталось, а то, что еще стоит на месте, проржавело и выцвело. Однако, согласитесь, в этой малой горстке гигантских животных все еще сохранился отважный дух, который помог превратить безжизненные машины в нечто большее.