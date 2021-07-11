Железный зоопарк Калифорнии

Среди лугов Калифорнии когда-то можно было увидеть настоящий техногенный зоопарк: гигантские металлические животные, которые деловито подпрыгивали туда-сюда.
Эта картина открывалась перед взорами приезжающих в маленький городок Колинга, который стоит рядом с нефтяной шахтой. На самом деле животные ― это десятки домкратов, которые копают недра земли. Но сегодня их стало гораздо меньше, а краска местами поистерлась.
В последние десятилетия сложилась традиция превращать место добычи полезных ископаемых и старые непривлекательные шахты в арт-объекты. Например, в Германии есть Феррополис, город, где возвышаются гигантские, вышедшие из строя установки по добыче угля. Есть там и область Рур, которая когда-то представляла собой огромные горы шлака, появившегося в результате добычи угля и раскопок. Современные художники превратили их в арт-объекты, вдохнув в эту безжизненную землю новую жизнь и новые смыслы.
У железного зоопарка в городе Колинга тоже подобная история, но она гораздо старше и насчитывает полвека. Возможно, изначально в ней не было какой-то глубины и символизма, как, например, у ландшафтов Рурской области Германии, но кажется, все это появилось в процессе создания и существования техногенного зоопарка.
Городок Колинга находится в трехстах километрах от Сан-Хосе. Он небольшой, и здесь развито сельское хозяйство, а многие жители работают на месторождении нефти, которое находится поблизости. Когда-то горизонт украшали десятки буровых вышек, они-то и стали «обитателями» железного зоопарка. И помочь им перевоплотиться помогли местные жители.
Идея превратить огромные домкраты в животных пришла в голову местной художнице Джин Дакессян (Jean Dakessian) еще в 1970-х годах. Она переехала сюда с мужем, и вместе они открыли тут мотель. Маленький городок вряд ли можно назвать привлекательным для туристов, и шанс, что в местном отеле остановятся путешественники, слишком мал. Поэтому Дакессян сделала ставку на случайных гостей, а чтобы их привлечь, придумала как-то украсить буровые установки, которые возвышались недалеко от дороги.
Джин обратилась к региональному менеджеру компании Shell Oil, которой принадлежало тогда месторождение, и получила добро на раскрашивание одного домкрата. С легкой руки Дакессян он превратился в гигантское животное. Идея настолько сильно понравилась владельцам, что головной офис разрешил разукрасить все буровые установки.
И тогда Джин решила найти помощников среди местных жителей. Интерес к проекту был просто ошеломляющим: разукрашивать оборудование приезжали семьями, даже местный мэр со своими детьми. Целые выходные они тратили, чтобы порисовать.
Так и появился железный зоопарк. Гигантские зебры, жирафы, лошади приросли к своему месту и поднимали головы вверх-вниз: издалека они словно паслись в поле. На пике популярности здесь было больше пятидесяти разукрашенных фигур. О зоопарке писали в газетах и говорили на телевидении.
И были не только животные: буровые установки вмещали в себя целые сюжеты. Тут можно было увидеть моряка, ковбоя, бабочек и коз. Сначала началось все с простых рисунков, но каждая последующая работа усложнялась, и у оборудования появлялись рога, завитушки, крылья.
Но все это было давно: спустя годы буровые вышки выходили из эксплуатации, превращаясь в груду металлолома. Других «животных» переместили дальше от дороги, так как сдвинулась и зона добычи.
Сегодня от железного зоопарка практически ничего не осталось, а то, что еще стоит на месте, проржавело и выцвело. Однако, согласитесь, в этой малой горстке гигантских животных все еще сохранился отважный дух, который помог превратить безжизненные машины в нечто большее.
Источник:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Станок-качалкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Станок-качалка
Станок-качалка тип наземных приводов скважинных штанговых насосов (ШСН) при эксплуатации нефтяных скважин. Операторы по добыче нефти и газа определяют этот привод как "индивидуальный механический привод штангового насоса", просторечное название: "качалка".
Станок-качалка является важным элементом нефтегазового оборудования и используется для механического привода к нефтяным скважинным штанговым (плунжерным) насосам. Конструкция станка-качалки представляет собой балансирный привод штанговых насосов, состоящий из редуктора и сдвоенного четырёхзвенного шарнирного механизма.
В чем дело?
Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат?
Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое…
Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
Такой… Падает, одним словом.