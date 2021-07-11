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Путешествие Жака Дюпакье по Советскому Союзу. 1964. Сочи
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Наташа Гончарова
Если не видели то гляньте: Фотографии былых времён. СССР 1964 год
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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