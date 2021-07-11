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Фотографии былых времён. СССР 1964 год

Фотографии былых времён. СССР 1964 год (41 фото)

Автор:
11 июля 2021 20:29
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
278
41

Путешествие Жака Дюпакье по Советскому Союзу. 1964. Сочи

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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Not Found! 2 часа назад
Хорошо помню то время, я пошёл в 1 класс. Спасибо за воспоминания и определённые ассоциации.
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