18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов

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Всегда интересно посмотреть, как снимались знаменитые сцены громких блокбастеров. Давайте раскрывать секреты съемочных площадок!
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Вот так во второй части «Хоббита» Бенедикт Камбербэтч превратился в страшного дракона Смауга.
Вот так снимались сцены, в которых Том Холландвырасывает паутину в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».
В фильме "Доктор Стрейндж" для сохдания эффекта магического пространства использовалось множество спецэффектов.
Вот как на самом деле выглядела волчица-мать на съемках художественного фильма "Маугли: Книга Джунглей".
Так проходили съемки одного из самых романтических моментов второй части фильма "Стражи Галактики".
Так снимался момент фильма "Люди Икс: Апокалипсис", в котором для Джин Грей (Софи Тернер) внезапноменяется мир.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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