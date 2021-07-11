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18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов

18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов (19 фото)

Автор:
11 июля 2021 13:19
Сообщество : Кино
Метки: актеры   знаменитые сцены   как это снято   кино   секреты кино   съемки   съемочные площадки   фильмы   
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Всегда интересно посмотреть, как снимались знаменитые сцены громких блокбастеров. Давайте раскрывать секреты съемочных площадок!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   знаменитые сцены   как это снято   кино   секреты кино   съемки   съемочные площадки   фильмы   
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