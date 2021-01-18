В одной из деревень начали работу над фильмом об Оби-Ване Кеноби

Однако событие привело к десяткам жалоб со стороны здешних жителей, беспокоящихся за дикую природу в Литл Марлоу, Англия, кроме того, местных волнует вопрос светового загрязнения и оживлённого дорожного движения в том месте, где руководители местного совета разрешили Диснею обустроиться — на месте бывшего карьера.



На фотографиях, которые вы можете наблюдать в этом посте, на берегу озера в бывшем карьере изображён самый настоящий инопланетный городок с десятками небольших зданий. Рядом же съёмочная команда разместила множество больших шатров, которые, предположительно, будут выполнять функцию раздевалок и других помещений, необходимых для создания шоу.