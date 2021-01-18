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В одной из деревень начали работу над фильмом об Оби-Ване Кеноби

В одной из деревень начали работу над фильмом об Оби-Ване Кеноби (7 фото)

Автор:
18 января 2021 08:55
Сообщество : Кино
Метки: Оби-Ване Кеноби   актеры   деревня   кино   съемки   фильм   фото   
813
7
Боссы «Star Wars» вступили не в галактическую схватку, а самую что ни на есть земную с жителями одной деревеньки — после постройки рядом с ней масштабных декораций для очередного фильма.
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Метки: Оби-Ване Кеноби   актеры   деревня   кино   съемки   фильм   фото   
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690
Обратная сторона Луны Час назад
То есть карьерные самосвалы местных не беспокоили?
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16k
nobody® Полчаса назад
Автор путается в показаниях. То про фильм пишет, то про сериал. По факту давно говорили про фильм, но было решено растянуть на мини-сериал.
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