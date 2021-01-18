В одной из деревень начали работу над фильмом об Оби-Ване Кеноби

Боссы «Star Wars» вступили не в галактическую схватку, а самую что ни на есть земную с жителями одной деревеньки — после постройки рядом с ней масштабных декораций для очередного фильма.
На этот раз всё это было организовано для спин-офф-сериала «Оби-Ван Кеноби» с актёром Юэном Макгрегором (Ewan McGregor) в главной роли, съёмки которого могут продлиться около 3-х лет.
Однако событие привело к десяткам жалоб со стороны здешних жителей, беспокоящихся за дикую природу в Литл Марлоу, Англия, кроме того, местных волнует вопрос светового загрязнения и оживлённого дорожного движения в том месте, где руководители местного совета разрешили Диснею обустроиться — на месте бывшего карьера.
На фотографиях, которые вы можете наблюдать в этом посте, на берегу озера в бывшем карьере изображён самый настоящий инопланетный городок с десятками небольших зданий. Рядом же съёмочная команда разместила множество больших шатров, которые, предположительно, будут выполнять функцию раздевалок и других помещений, необходимых для создания шоу.
На фотографиях, которые вы можете наблюдать в этом посте, на берегу озера в бывшем карьере изображён самый настоящий инопланетный городок с десятками небольших зданий. Рядом же съёмочная команда разместила множество больших шатров, которые, предположительно, будут выполнять функцию раздевалок и других помещений, необходимых для создания шоу.
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«Это масштабное производство и чрезвычайно прибыльная франшиза, но, очевидно, не все на местном уровне рады тому, что сюда переехал Disney», — отметил неназванный источник.
«Это может привести к появлению рабочих мест, но это довольно сельская местность, которая всегда была тихой и мирной — мысль о превращении её в своего рода межгалактическую зону войны для съёмки телешоу, [людей] ужасает.»
«Это может привести к появлению рабочих мест, но это довольно сельская местность, которая всегда была тихой и мирной — мысль о превращении её в своего рода межгалактическую зону войны для съёмки телешоу, [людей] ужасает.»
«Набор массивен: с огромными зданиями и множеством тяжёлых машин, которые приезжают и уезжают — это просто совершенно не соответствует атмосфере сельской местности, и люди не в восторге от этого.»
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