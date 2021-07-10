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Из страшного лесного пожара спасатели вынесли оленёнка

Из страшного лесного пожара спасатели вынесли оленёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июля 2021 17:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   лес   оленёнок   пожар   спасение   челябинск   
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В Челябинской области бушуют пожары. Несмотря на все усилия людей, погасить многочисленные очаги пока не получается. За последние сутки площадь природных пожаров увеличилась до 14 тысяч гектаров.

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Метки: видео   лес   оленёнок   пожар   спасение   челябинск   
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2  комментария
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352
Елена Букреева 2 часа назад
Если бы возле моего города горело - пошла бы тушить. Уже не раз так делала в лесу и на поле с большими участками возгорания. Когда огонь стелиться по земле его очень легко блокировать пучком длинных веток. Где-то в России был случай с двумя подростками, которые спасли свою деревню, потому что сбили огонь на подходе своей одеждой. Мне кажется, если бы граждане больше полагались на себя, чем на службы, многие деревни бы не сгорели.
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66k
Время - Ч. 2 часа назад
Каждый год пожары и каждый раз не готовы.. это капец какой то..
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