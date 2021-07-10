Из страшного лесного пожара спасатели вынесли оленёнка

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В Челябинской области бушуют пожары. Несмотря на все усилия людей, погасить многочисленные очаги пока не получается. За последние сутки площадь природных пожаров увеличилась до 14 тысяч гектаров.
Жаркая погода и сильный ветер осложняют работу сотрудникам МЧС и пожарным командам. Огонь все ближе подходит к населённым пунктам. Так в посёлке Джабык огнем были повреждены более 60 зданий. Но даже в таких экстремальных условиях спасателям удается сохранить жизни не только людям.
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