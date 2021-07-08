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Спасение щенка увязшего в битуме

Спасение щенка увязшего в битуме (5 фото)

Автор:
08 июля 2021 12:08
Сообщество : Животные
Метки: битум   видео   добро   поступок   собака   спасение   фото   щенок   
299
5
В якутском селе Намцы собака привела людей к упавшему в битум щенку и тем самым спасла его.
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Метки: битум   видео   добро   поступок   собака   спасение   фото   щенок   
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6  комментариев
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724
Not Found! 56 минут назад
Спасибо за позитив. Вместе со щенком и его мамкой радостно лаю, подпрыгивая на задних лапах. Молодцы!
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591
Rozario 40 секунд назад
лет 5-10 назад было видео про парня, который на спор прыгнул в битум.
отмылся тоже, но умер от отравления - слишком много впиталось габна всякого через кожу.

надеюсь у пёселя кожа потолще и иммунитет покрепче.
Спасибо добрым людям - вы молодцы !
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6k
ваня панкин 44 минуты назад
вместо слов...
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15k
Топпер Харли 48 минут назад
Ребят у Вас отдельное место в раю! Спасибо!
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12k
Паша Эмильевич 53 минуты назад
Натерпелся пёсель...
Спасибо Людям за спасение.
Теперь у неё всё будет хорошо - любящие хозяева, теплый дом, мягкая подстилка и в желудке сосиска!
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591
сеньор Леонсио Час назад
Мир не без добрых людей!
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