Спасение щенка увязшего в битуме

- Мы отпоили ее молоком, поселили у себя в приюте. Вчера свозил на ветеринарную станцию, там сделали витаминный укол. Вроде с ребенком все в порядке. Похожа на лаечку, охотничью собаку. Дали ли имя? Уитни Хьюстон! (смеется). Шучу-шучу. Пусть кличку выберет хозяин. Узнав об этой истории из соцсетей, мне позвонила семья из Якутска, на днях обещают приехать за малышкой.



Не собираемся ли мы забрать ее маму? Кроме спасенной крохи, у нее еще остались щенки. Поэтому куда она от них? Но мы сходили на базу, закрыли доступ к резервуару с битумом, чтобы малыши были в безопасности. Интересно, услышав об этой истории, со мной на связь вышла женщина. Она раньше жила в Якутске, потом перебралась в Грузию. Говорит, похожая на эту собака пропала у нее в прошлом году в Якутске. Может, это ее потеряшка? Будем проверять. Если что, заберем ее к себе в приют. За два года мы спасли уже несколько десятков попавших в беду собак.