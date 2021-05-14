В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу"

В новосибирскую ИК-8 привезли самодельные красные телефонные будки, выполненные в виде винтажных лондонских таксофонов. В них установлены телефоны и видеотаксофоны для того, чтобы заключённые могли звонить родным.
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) поставило в новосибирской колонии телефонные будки в стиле лондонских телефонных автоматов. После этого заключённые украсили помещение, разместив на стенах виды Лондона и его главные достопримечательности.
В ГУФСИН отметили, что эти телефонные будки призваны восстановить «социально-полезные связи».
«Для максимальной передачи атмосферы Лондона участниками художественного кружка в данном помещении выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известного как Биг-Бен», — отметили в ГУФСИН по Новосибирской области.
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Вопрос накуа на восьмёрке "атмосфэра лондона" остаётся открытым
и даже когда говорят про архитектуру то Точно также как В их ориентировках про преступников, это и есть профессиональная деформация: вестминстер также известный как биг-бен))) как же зданию то без кликухи