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В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу"

В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу" (3 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   интересное   колония   лондон   тюрьма   украшение   фото   
1502
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В новосибирскую ИК-8 привезли самодельные красные телефонные будки, выполненные в виде винтажных лондонских таксофонов. В них установлены телефоны и видеотаксофоны для того, чтобы заключённые могли звонить родным.

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Метки: Новосибирск   интересное   колония   лондон   тюрьма   украшение   фото   
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26  комментариев
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8k
БарНалей 3 часа назад
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2k
americos 5 минут назад
И убегают из колонии по-английски. Не попрощавшись
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2k
lekha-fil 6 минут назад
С жиру бесятся? С какого перепуга такой комфорт?
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18k
Аня 36 минут назад
Операторы колл-центров Сбера выходят на новый уровень
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1k
Виктор 41 минуту назад
Филиал Сбера в Лондоне )
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−77
Иосиф Час назад
Такие посты вызывают у посетителей фишек только злость и ненависть.
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846
Гарик Час назад
Это через такие будки в Гарике Поттере телепортировалась? Пропажи контингента не наблюдалось?
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну а какую же еще ?
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
а при выходе оттуда звучит "Лондон, гудбай"

Вопрос накуа на восьмёрке "атмосфэра лондона" остаётся открытым
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13k
Альф 57 2 часа назад
Фраза "Я уеду жить в Лондон" заиграла новыми красками
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−32
vova old 2 часа назад
также повсеместно известного как Биг-Бен», отметили в ГУФСИН

и даже когда говорят про архитектуру то Точно также как В их ориентировках про преступников, это и есть профессиональная деформация: вестминстер также известный как биг-бен))) как же зданию то без кликухи
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366
cana61s 2 часа назад
Уркам не интересна архитектура столицы Великобритании, они больше специализируется на банковской сфере. На днях был "тот самый" звонок, как вспомню-аж злость закипает, там бы и гнили твари ленивые пожизненно, а их ещё и на свободу выпускают... биомусор проклятый
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Ne ponyali ? Seichas tam budut otpravlyat teh chinovnikov kotorih poimali na korupcii."V London mi tebya otpravim dorogoy ...".
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−5
_________ 2 часа назад
Патриотичненько...
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6
Нехрен Знать 3 часа назад
Теперь колл-центр заговорит по английски
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8k
Andrey 3 часа назад
И приставили к ним новых надзирателей

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3k
Boris 3 часа назад
Туалет, я так полагаю, в тематике Вашингтона исполнят.
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10k
Сергей 3 часа назад
Про социальные связи, основанные на видах Лондона многое мог бы рассказать Ходорковский. Однако, его опыт мало кому подойдёт.
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