30 страшно неаппетитных блюд, которые кто-то осмелился подать

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Вкус в еде - несомненно, главное, но и подача блюда важна. Тем лучше выглядит еда, тем больше вероятность, что люди захотят ее попробовать. Однако это правило соблюдается далеко не всегда и не везде! Вот целая коллекция доказательств, представленная инстаграм-аккаунтом theshittyfoodblog.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: и такое бывает неаппетитно несъедобный вид ну и ну отвратительная еда отвратительная пища подача блюд
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Аффтар не бывал в наших больницах...
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