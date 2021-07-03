FISHKINET
Сообщество Еда 1307 постов • 540 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
30 страшно неаппетитных блюд, которые кто-то осмелился подать

30 страшно неаппетитных блюд, которые кто-то осмелился подать (36 фото)

Автор:
03 июля 2021 14:44
Сообщество : Еда
Метки: и такое бывает   неаппетитно   несъедобный вид   ну и ну   отвратительная еда   отвратительная пища   подача блюд   
1564
36
Вкус в еде - несомненно, главное, но и подача блюда важна. Тем лучше выглядит еда, тем больше вероятность, что люди захотят ее попробовать. Однако это правило соблюдается далеко не всегда и не везде! Вот целая коллекция доказательств, представленная инстаграм-аккаунтом theshittyfoodblog.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: и такое бывает   неаппетитно   несъедобный вид   ну и ну   отвратительная еда   отвратительная пища   подача блюд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
Некоторые вполне аппетитные. А макароны с сыром (№ 32) - ваще класс, я серьезно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 15 минут назад
Бигус с рыбкой! Ням-ням! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Corvus Corax Полчаса назад
27. Ужин в больнице
Аффтар не бывал в наших больницах...
Предлагаю любому желающему попытаться подойти к зданию кухни 1-й Градской в Москве. Частое блюдо - переваренные макароны с вареной же морковкой в соотношении 50:50... и - все! Увидев сие, я двое суток в себя приходил... жуткая вонючая клейкая масса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 2 часа назад
Сегодня это зашло на отлично...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−75
reja123 2 часа назад
сэндвич очень аппетитно выглядит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Касьян Пуздой 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Автор, этот пост вчерась только был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Егор 5 часов назад
Блюдо, может, и вкусное, но подача....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Anthonyus 5 часов назад
А это я жене на завтрак сделал. Судя по выложенному в подборке - я мегапрофессионал !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 40 преступлений против хорошего вкуса, которые поражают своим уродливым совершенством 40 преступлений против хорошего вкуса, которые поражают своим уродливым совершенством 30 фотосравнений, которые могут вас удивить 30 фотосравнений, которые могут вас удивить 19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности 19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности 40 дизайнерских неудач, от которых становится не по себе 40 дизайнерских неудач, от которых становится не по себе 40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах 40 человек, которых фотографы застигли в самых нелепых позах
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

536861



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Объявления, которые могли придумать только люди из&nbsp;России
2
57
Объявления, которые могли придумать только люди из России
В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров
2
518
В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#сша#спорт#приколы#картинки#аварии#новости#шоу бизнес
#Юмор#Россия#подборка#история#забавно#автомобили#фотографии#знаменитости#путешествия#автомир
#интересно#животные#люди#СССР#кино#дтп#прикол#комментарии#футбол#удивительно

На что жалуетесь?

Вернуться