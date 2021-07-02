40 преступлений против хорошего вкуса, которые поражают своим уродливым совершенством

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Эти дизайнерские идеи никогда не должны были увидеть свет. Но, раз уж это произошло, есть смысл поделиться ими в инстаграм-аккаунте Ugly Design - ведь он создан именно для таких целей. И чем дальше вы погружаетесь в мир уродливого дизайна, тем отчетливее понимаете, что несовершенство и отступление от норм может поразить воображение гораздо сильнее, чем идеал.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Отсутствие вкуса и такое бывает несовершенство ну и ну плохой дизайн странные вещи уродливый дизайн
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