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40 преступлений против хорошего вкуса, которые поражают своим уродливым совершенством

40 преступлений против хорошего вкуса, которые поражают своим уродливым совершенством (41 фото)

Автор:
02 июля 2021 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Отсутствие вкуса   и такое бывает   несовершенство   ну и ну   плохой дизайн   странные вещи   уродливый дизайн   
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41
Эти дизайнерские идеи никогда не должны были увидеть свет. Но, раз уж это произошло, есть смысл поделиться ими в инстаграм-аккаунте Ugly Design - ведь он создан именно для таких целей. И чем дальше вы погружаетесь в мир уродливого дизайна, тем отчетливее понимаете, что несовершенство и отступление от норм может поразить воображение гораздо сильнее, чем идеал.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отсутствие вкуса   и такое бывает   несовершенство   ну и ну   плохой дизайн   странные вещи   уродливый дизайн   
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Свирепый Бамбр 3 часа назад
Все это дерьмо уже было позавчера!
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4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
https://old.fishki.net/3820281-40-prestuplenij-protiv-horoshego-vkusa-i-zdravogo-smysla.htmlhttps://old.fishki.net/3820281-40-prestuplenij-protiv-horoshego-vkusa-i-zdravogo-smysla.html
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