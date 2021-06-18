19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности

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Герои этой фотоподборки должны благодарить судьбу за то, что все еще живы. Именно такие люди и ситуации становятся причиной несчастных случаев как на производстве, так и в быту. Надо же включать голову хоть иногда!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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