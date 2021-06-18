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19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности

19 примеров вопиющего пренебрежения техникой безопасности (20 фото)

Автор:
18 июня 2021 14:27
Сообщество : Юмор
Метки: Техника безопасности? Нет   во дают   и такое бывает   идиотека   ну и ну   техника безопасности   фейлы   
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Герои этой фотоподборки должны благодарить судьбу за то, что все еще живы. Именно такие люди и ситуации становятся причиной несчастных случаев как на производстве, так и в быту. Надо же включать голову хоть иногда!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Техника безопасности? Нет   во дают   и такое бывает   идиотека   ну и ну   техника безопасности   фейлы   
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6  комментариев
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Электрик в луже - это такой баянище...
Да и никто не будет расключать клеминик под напругой
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8k
DumDum 12 минут назад
Есть баяны. Некоторых с этих фото уже и в живых-то нет
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6k
Ф Ив 21 минуту назад
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21k
SerGProS 2 часа назад
Многое вообще не в тему. Досточки-дороки на стройке это обычное дело. Бывало и не раз выезжал на подстанции и доступ к ним из чего только не мостили: пустые ведра из под краски, шлакоблоки, доски. А электрик в луже, так это когда еще напругу подадут - год пройдет.
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
-Я очень опасный, детка!
-Правда? Вау! А насколько сильно?
-Щас я пришлю тебе свое опасное фото!
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−7
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Архивы интернет-картинки(сторазвиденное) - не горят...
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