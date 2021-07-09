Пусть мусора: 25 экологических шпаргалок для спасения мира

Очень многие сегодня задумываются о том, что человек загрязняет собственный дом, да еще такими темпами, что скоро все мы будем плавать не в море, а в мусоре; есть не еду, а пластик; пить не воду, а химикаты. Может, просмотрев эти шпаргалки, хоть один из вас задумается о спасении природы. И то дело...