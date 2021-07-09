Пусть мусора: 25 экологических шпаргалок для спасения мира

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Очень многие сегодня задумываются о том, что человек загрязняет собственный дом, да еще такими темпами, что скоро все мы будем плавать не в море, а в мусоре; есть не еду, а пластик; пить не воду, а химикаты. Может, просмотрев эти шпаргалки, хоть один из вас задумается о спасении природы. И то дело...
По-моему все понято и без лишних слов
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Лет 5-6 назад начали внедрять многоразовые сумки, даже вспомнили про авоську. Казалось бы, мы боремся с чем-то! Но вот прихожу в магазин со своей модной авоськой за 700 рублей (сам был в шоке, не посмотрел на стоимость и купил две штуки). И что туда упаковывают? Верно! Продукты в мелких пакетах или пластиковой упаковке. Стой! Получается, что лишь одна упаковка ушла, а остальные на месте, но с меня содрали 1400 рублей.
Ладно. Исправятся! Но дальше больше! Оказалось, что за приписку Био или Эко надо платить больше. При том значительно больше, зависит только от жадности производителя. Но мы же боремся вместе! Спасаем планету! Давай дешевле? Ты же переработаешь упаковку!!! Нет, ты покупатель борешься и борьба лично твоя и она платная. Сам выбирай.
Ладно. Я продолжаю свою борьбу! Ввели утилизационный сбор на автомобили. Зашибись! Вот тут мы устроим... нет, опять ни хрена не устроим. Сбор лишь увеличил стоимость автомобилей и не убрал старые машины с дорог, оставив им налог как было, а я меня автомобили на новые показатели Евро всё ещё плачу за "экологичность"!
И вот тут вопрос. А почему борьба такая дорогая? И почему нет результатов той самой борьбы? Может меня как потребителя обманывают?
Да нет! Не может быть, давай создадим ещё один пост и убедим остальных, что переплата спасёт планету от глобального потепления или похолодания (тут мнения меняются регулярно)... но стоп, ведь климат на планете меняется регулярно. Неужели жара в Москве за 30 градусов из-за моего пакета? Или около сотни лет назад тоже кто-то не выбросил пакет? Или в 14 веке во время малого ледникового периода думали о планете чуть больше, чем 12 тысяч лед назад?
Странно всё это, очень странно. Но я не выбрасываю свои авоськи. Зеленая и черная, милота!
Самый сложный мусор производят ну не более 150 лет.
мусор сегодня утелезируется и он не плохо успользуется в других сферах. На мусоре сегодня не плохо зарабатывают.
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Полиэтиле нтерефтала т (полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, ПЭТГ, лавсан, майлар) термопластик, наиболее распространённый представитель класса полиэфиров, известен под разными фирменными названиями[ ]. Продукт поликонденсации этиленгликоля с терефталевой кислотой (или её диметиловым эфиром); твёрдое, бесцветное, прозрачное вещество в аморфном состоянии и белое, непрозрачное в кристаллическом состоянии. Переходит в прозрачное состояние при нагреве до температуры стеклования и остаётся в нём при резком охлаждении и быстром проходе через т. н. «зону кристаллизации». Одним из важных параметров ПЭТ является характеристическая вязкость, определяемая длиной молекулы полимера. С увеличением присущей вязкости скорость кристаллизации снижается. Прочен, износостоек, хороший диэлектрик.
Дескать пусть они попробуют!