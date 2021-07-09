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Пусть мусора: 25 экологических шпаргалок для спасения мира

Пусть мусора: 25 экологических шпаргалок для спасения мира (26 фото)

Автор:
09 июля 2021 15:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   важно   маркировка   мусор   природа   сбор   шапргалки   экология   
1076
26

Очень многие сегодня задумываются о том, что человек загрязняет собственный дом, да еще такими темпами, что скоро все мы будем плавать не в море, а в мусоре; есть не еду, а пластик; пить не воду, а химикаты. Может, просмотрев эти шпаргалки, хоть один из вас задумается о спасении природы. И то дело...

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Метки: Фабрика идей   важно   маркировка   мусор   природа   сбор   шапргалки   экология   
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3k
Максим Час назад
Почему "экологичность" это лишь реклама. Личное мнение.
Лет 5-6 назад начали внедрять многоразовые сумки, даже вспомнили про авоську. Казалось бы, мы боремся с чем-то! Но вот прихожу в магазин со своей модной авоськой за 700 рублей (сам был в шоке, не посмотрел на стоимость и купил две штуки). И что туда упаковывают? Верно! Продукты в мелких пакетах или пластиковой упаковке. Стой! Получается, что лишь одна упаковка ушла, а остальные на месте, но с меня содрали 1400 рублей.
Ладно. Исправятся! Но дальше больше! Оказалось, что за приписку Био или Эко надо платить больше. При том значительно больше, зависит только от жадности производителя. Но мы же боремся вместе! Спасаем планету! Давай дешевле? Ты же переработаешь упаковку!!! Нет, ты покупатель борешься и борьба лично твоя и она платная. Сам выбирай.
Ладно. Я продолжаю свою борьбу! Ввели утилизационный сбор на автомобили. Зашибись! Вот тут мы устроим... нет, опять ни хрена не устроим. Сбор лишь увеличил стоимость автомобилей и не убрал старые машины с дорог, оставив им налог как было, а я меня автомобили на новые показатели Евро всё ещё плачу за "экологичность"!
И вот тут вопрос. А почему борьба такая дорогая? И почему нет результатов той самой борьбы? Может меня как потребителя обманывают?
Да нет! Не может быть, давай создадим ещё один пост и убедим остальных, что переплата спасёт планету от глобального потепления или похолодания (тут мнения меняются регулярно)... но стоп, ведь климат на планете меняется регулярно. Неужели жара в Москве за 30 градусов из-за моего пакета? Или около сотни лет назад тоже кто-то не выбросил пакет? Или в 14 веке во время малого ледникового периода думали о планете чуть больше, чем 12 тысяч лед назад?
Странно всё это, очень странно. Но я не выбрасываю свои авоськи. Зеленая и черная, милота!
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10k
Джон Уик 2 минуты назад
Взять максимальную шкалу по разложению мусора 600 лет это вообще для земли капля.
Самый сложный мусор производят ну не более 150 лет.
мусор сегодня утелезируется и он не плохо успользуется в других сферах. На мусоре сегодня не плохо зарабатывают.
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5k
Leo Sun 12 минут назад
А "Пусть мусора" - это как? Пусть мусорА? Ок. Пусть. Мы не против.
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6k
Ковыль Перистый 15 минут назад
Что значит "теряем воду"? Вода при попадании в канализацию исчезает с планеты?
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5k
Серега 16 минут назад
Самое главное - что так любят все выбрасывать прям там где стоят, и он им больше не нужен: ОКУРОК! Окурки от сигарет разлагаются-2 года (хотя некоторые исследования указывают на то, что окурки могут разлагаться более 10 лет). Выкинуть прям там где стоишь огрызок от яблока, это неприлично. Выкинуть кожуру от банана на дороге через открытое окно машины - от фу, а вот окурок - это легко!
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15k
Maks Es 57 минут назад
Специально для дебилов, повторяющих за идиотами хрень. Пэт - полиэтилентерефталат - он же лавсан - это соединение углерода, кислорода и водорода. Это крайне устойчивое соединение, которые никак не может выделять тяжёлые металлы, их там нет. Нет там и хлора, который при нагревании может превращаться в диоксин.
---
Полиэтиле нтерефтала т (полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, ПЭТГ, лавсан, майлар) термопластик, наиболее распространённый представитель класса полиэфиров, известен под разными фирменными названиями[ ]. Продукт поликонденсации этиленгликоля с терефталевой кислотой (или её диметиловым эфиром); твёрдое, бесцветное, прозрачное вещество в аморфном состоянии и белое, непрозрачное в кристаллическом состоянии. Переходит в прозрачное состояние при нагреве до температуры стеклования и остаётся в нём при резком охлаждении и быстром проходе через т. н. «зону кристаллизации». Одним из важных параметров ПЭТ является характеристическая вязкость, определяемая длиной молекулы полимера. С увеличением присущей вязкости скорость кристаллизации снижается. Прочен, износостоек, хороший диэлектрик.
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Может быть путь?
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