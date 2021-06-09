- загрязнение атмосферы. Процесс оказывает влияние на глобальное потепление и изменение климата на планете. На настоящий момент в атмосферу выделяются миллионы тонн пыли, копоти, сажи, а также фреон, минеральные кислоты и прочие аналогичные вещества. Итогом таких выбросов является парниковый эффект, из-за которого постепенно растут среднегодовые температуры. В связи с глобальным потеплением есть вполне реальный риск таяния льдов Арктики и Антарктики, что повлечет за собой увеличение уровня океана и частоты наводнений;

- вырубка лесов. Этот подход пагубно сказывается на состоянии атмосферы и водного режима Земли. Водоемы в зоне вырубке мелеют, что приводит к исчезновению либо значительному сокращению численности рыбы и других обитателей рек и озер. С вырубкой лесов уменьшается объем грунтовых вод, что ведет за собой высыхание почвы. В результате ее беспрепятственно уничтожают дождевые потоки и сдувают ветры, поскольку деревья больше их не сдерживают. Естественно, с уничтожением зеленых насаждений гибнут все их обитатели. Что особенно печально в случае с живыми существами, переселение которых в другие места невозможно;

- загрязнение океана. Это очень актуальная для современности проблема. Из-за этого меняются характеристики воды, в ней увеличивается уровень содержания тяжелых металлов, хлоридов, сульфидов, снижается содержание кислорода. Океан загрязняется нефтепродуктами, пластиковыми отходами. Его обитатели принимают пластик за пищу и поедают его. В организме он не перерабатывается даже под воздействием желудочного сока, Что приводит к массовой гибели разных видов животных;

- загрязнение почвы. Множество опасных веществ при попадании в почву заражает ее. В результате погибает все, что обитает в ней и рядом;

- уничтожение животных. Многие виды зверей и птиц уже были уничтожены, а другие остаются на грани исчезновения из-за того, что законодательство о браконьерстве реализуются в основном на бумаге.