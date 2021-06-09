Даже в полной мере осознавая тот факт, что человек зависим от природных ресурсов материально и биологически, человечество продолжает бездумно разрушать все сотворенное природой, не задумываясь не то что о будущем поколении, но даже просто о следующем дне.
В разные эпохи отношение к окружающему миру менялось. Но в конечном итоге чрезмерно эгоистичное отношение людей к природе возобладало. Они мнят себя венцом творения и рассматривают ресурсы только лишь как объект для удовлетворения своих потребностей. Вооружившись современными технологиями и механизмами, люди день за днем воздействует на природу, не особенно задумываясь над тем, к каким результатам может привести эта деятельность. А происходят действительно страшные вещи:
- загрязнение атмосферы. Процесс оказывает влияние на глобальное потепление и изменение климата на планете. На настоящий момент в атмосферу выделяются миллионы тонн пыли, копоти, сажи, а также фреон, минеральные кислоты и прочие аналогичные вещества. Итогом таких выбросов является парниковый эффект, из-за которого постепенно растут среднегодовые температуры. В связи с глобальным потеплением есть вполне реальный риск таяния льдов Арктики и Антарктики, что повлечет за собой увеличение уровня океана и частоты наводнений;
- вырубка лесов. Этот подход пагубно сказывается на состоянии атмосферы и водного режима Земли. Водоемы в зоне вырубке мелеют, что приводит к исчезновению либо значительному сокращению численности рыбы и других обитателей рек и озер. С вырубкой лесов уменьшается объем грунтовых вод, что ведет за собой высыхание почвы. В результате ее беспрепятственно уничтожают дождевые потоки и сдувают ветры, поскольку деревья больше их не сдерживают. Естественно, с уничтожением зеленых насаждений гибнут все их обитатели. Что особенно печально в случае с живыми существами, переселение которых в другие места невозможно;
- загрязнение океана. Это очень актуальная для современности проблема. Из-за этого меняются характеристики воды, в ней увеличивается уровень содержания тяжелых металлов, хлоридов, сульфидов, снижается содержание кислорода. Океан загрязняется нефтепродуктами, пластиковыми отходами. Его обитатели принимают пластик за пищу и поедают его. В организме он не перерабатывается даже под воздействием желудочного сока, Что приводит к массовой гибели разных видов животных;
- загрязнение почвы. Множество опасных веществ при попадании в почву заражает ее. В результате погибает все, что обитает в ней и рядом;
- уничтожение животных. Многие виды зверей и птиц уже были уничтожены, а другие остаются на грани исчезновения из-за того, что законодательство о браконьерстве реализуются в основном на бумаге.
Это лишь незначительное количество всех проблем, которые люди создают своими руками. И, несмотря на активную деятельность таких общественных организаций как Гринпис, Всемирный фонд дикой природы, ЮНЕП, их деятельность будет бессмысленной до тех пор, пока каждый житель Земли не поймет, что он несет ответственность за те экологические проблемы, с которыми столкнулся мир. Если не остановиться, не подумать и не предпринять адекватных мер, то «венец природы» сам вскоре окажется на грани исчезновения.
А начать можно и нужно с малого: не использовать пластиковые пакеты, не мыть машины в водоемах, не рвать цветы, не оставлять мусор после отдыха на природе. Да просто подарить дом бездомному котенку или щенку. С изменением экологического поведения каждого отдельно взятого человека пусть медленно, но верно будет меняться и общее состояние планеты, которое сейчас, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Источник:
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