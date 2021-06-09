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Человек и природа – единство или борьба?

Человек и природа – единство или борьба? (3 фото)

Автор:
09 июня 2021 14:37
Сообщество : Факты
Метки: загрязнение   мера   почемучка   природа   ресурс   уничтожение   экология   
736
3

Даже в полной мере осознавая тот факт, что человек зависим от природных ресурсов материально и биологически, человечество продолжает бездумно разрушать все сотворенное природой, не задумываясь не то что о будущем поколении, но даже просто о следующем дне.

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Метки: загрязнение   мера   почемучка   природа   ресурс   уничтожение   экология   
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8  комментариев
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353
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
"Человек и природа – единство или борьба?"...... Какое единство?... Это даже не борьба, - это агрессия со стороны неблагодарных "производных" от своей матушки-природы. И пока побеждает "бабло".
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2k
glazz_19 2 часа назад
Ну вот... такой многообещающий заголовок и внутри очередное зеленое нытье. Не воздействует человек на планету в целом сколько-нибудь значительно, ну случайно по крайней мере, самим своим существованием (техногенные катастрофы не берем, их же спецом не проводят). Про парниковый эффект вы на Венеру гляньте, где человеческого-то пара аппаратов наберется за все время существования планеты. Про вымирание видов - те же динозавры жили задолго до человека и вымерли, когда до появления человека оставались миллионы лет - значит это опять таки природный процесс. Все живые существа в той или иной мере воздействуют на окружающую среду, а среда может с этим справиться. А разговоры про "пластиковые пакеты" заводят производители "экологических" более дорогих пакетов тупо для извлечения прибыли.
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8k
DumDum 3 часа назад
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15k
Maks Es 3 часа назад
Насчёт бездомных кошечек и собачечек позабавило.
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14k
Serg2001 3 часа назад
Столько бабла на войну в мире тратится ежегодно. Давно бы уже проспонсировали и изобрели замену пластику. Чтобы через сутки полиэтиленовый пакет, бутылка, упаковка превращались в глоток кислорода, пахнущий фиалками... ) И чтобы стоило это не дороже...
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