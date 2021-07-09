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Зачем французы строят мост не на суше, а вокруг нее

Зачем французы строят мост не на суше, а вокруг нее (4 фото)

Автор:
09 июля 2021 10:04
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   мост   стройка   суша   фото   франция   
1176
4

Вокруг небольшого кусочка Франции, который расположен в Индийском океане, строят новую магистраль.

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Метки: в мире   мост   стройка   суша   фото   франция   
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4  комментария
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Посмотрите 2-ю серию 4-го сезона Гранд Тур. Там про это подробно Кларксон рассказывает. А еще они драг-рейсят на этой дороге. Ну и вообще, серия ОГОНЬ!!
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4k
Unics 5 минут назад
Вот буржуины клятые, что творят..Молодцы.
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Свирепый Бамбр Час назад
Сломается тачка ровно посередине - вот кайф будет!
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