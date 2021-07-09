Зачем французы строят мост не на суше, а вокруг нее

Однако дорога эта расположена не на суше, а над водой. Главной причиной для возведения такого специфического пути стало стремление обезопасить водителей и их пассажиров от оползней и камнепадов. По окончании строительства ожидается, что туристы и местные смогут быстрее и безопаснее добираться от одного административного центра в другой.





Безопасное и надежное сообщение

Островок Реюньон, вокруг которого и возводят уникальное шоссе, уже долгое время нуждался в новой дороге. И дело не в том, что старая разрушилась, а в том, что по ней ездить попросту небезопасно, а все потому, что она находится как раз у подножия острова, куда постоянно скатываются камни и сходят оползни. Время от времени трасса страдает от наводнений, виновниками происшествий оказываются сильные и высокие волны.

Постоянные камнепады создают угрозу безопасности проезжающих





Последствиями работы стихии становятся частые аварии, а также регулярные длительные пробки, возникающие от вынужденного перекрытия дороги для устранения обвалов или катастроф. Поговаривают, что в силу постоянных неприятностей дорога закрывается не реже одного-двух раз в неделю.





Данное шоссе, несмотря на опасность, является довольно оживленным. Так, по нему проезжают приблизительно 80 тысяч человек лишь за один день. С его же помощью и доставляют более половины всех грузов, поступающих на остров. В силу высокой популярности трассы и возникла необходимость устранить неудобства, для этого стали возводить мост не на самом острове, а вокруг него.

В силу загруженности трассы власти решили проложить новую дорогу





Масштабные работы

Новая дорога будет достигать всего 12,5 км в длину, однако она значительно облегчит жизнь местным водителям. Она будет состоять из трех основных конструкций: двух дамб и виадука. Последний возводить оказалось проблемнее всего, ведь высота его достигает 20-30 м над уровнем воды, а удаленность от суши почти 200 м. Для того чтобы вся конструкция была прочной и выдержала не только порывы ветра, но и довольно высокие волны, виадук прокладывают на железобетонных опорах.

Опоры должны помочь мосту противостоять природным силам





Сама магистраль будет составлять 30 м в ширину, чтобы на ней удобно расположилась дорога с тремя полосами в обоих направлениях. Так, по ней спокойно смогут передвигаться как автобусы с грузовыми и пассажирскими автомобилями, так и пешеходы с велосипедистами.





Строительство этой дороги началось еще в 2013 году, причем предполагалось, что оно будет полностью завершено к 2020-му. Однако обстоятельства, вызванные пандемией, притормозили процесс возведения, в силу чего над строительством моста работают до сих пор.