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Так ли крут мост в Японии, каким он выглядит на снимках

Так ли крут мост в Японии, каким он выглядит на снимках (6 фото)

Автор:
05 февраля 2021 09:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   архитектура   в мире   мост   мост в Японии   фото   
1212
6
Это уникальный мост Эсима Охаси, построенный над озером Накауми с целью соединить между собой два города.
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Метки: Япония   архитектура   в мире   мост   мост в Японии   фото   
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2k
Мистер Фикс Час назад
А можно фото сбоку?
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Франц Лефорт Мистер Фикс Час назад
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1k
Horovo Games 58 секунд назад
Просто фоткают издали длиннофокусным телевиком, он любую улицу с небольшим наклоном так преображает - вот пример https://pikabu.ru/story/gorodskoy_peyzazh_snyatyiy_na_supertelevik_7793995https://pikabu.ru/story/gorodskoy_peyzazh_snyatyiy_na_supertelevik_7793995
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15
punduga Час назад
Хоть бы один снимок сбоку, что б видеть реальный подьем/спуск.
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