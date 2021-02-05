Так ли крут мост в Японии, каким он выглядит на снимках

При поездке по самой автостраде нет ощущения высоты или какой-то опасности. Страх у людей возникает только когда смотришь на него, стоя внизу: возникает иллюзия крутизны сооружения. Местные водители, в свою очередь, дали большому мосту необычное прозвище — Бетабумидзака. В переводе оно означает подъем автомобиля с выжатой до пола педалью.