Так ли крут мост в Японии, каким он выглядит на снимках

Это уникальный мост Эсима Охаси, построенный над озером Накауми с целью соединить между собой два города.
Создание бетонной автострады высотой 45 метров заняло у строителей целых семь лет. Ширина двухполосного моста — 11 метров, а длина — около двух километров. Сооружение построено на гигантских сваях, благодаря чему под ним прекрасно проходят любые корабли.
Внешне мост выглядит настолько крутым, что некоторые называют его американскими горками, но на самом деле угол наклона со стороны города Сакаиминато составляет всего 2,9°, а из Мацуэ автомобили преодолевают отметку в 3,5°.
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Однако именно кажущаяся крутизна подъема сделала мост популярным строением, ради которого сюда приезжают многочисленные туристы, желающие преодолеть необычный аттракцион. Также его часто используют для снятия опасных рекламных роликов, ведь при правильном ракурсе камеры он кажется действительно непреодолимым. Особую славу необычное сооружение приобрело после своего участия в рекламной кампании японского авто Tanto производителя Daihatsu.
Эсима Охаси — самый большой автомобильный мост на территории Японии, его строительство было закончено в 2004 году. На данный момент среди различных мостов мира по размерам он занимает третье место.
При поездке по самой автостраде нет ощущения высоты или какой-то опасности. Страх у людей возникает только когда смотришь на него, стоя внизу: возникает иллюзия крутизны сооружения. Местные водители, в свою очередь, дали большому мосту необычное прозвище — Бетабумидзака. В переводе оно означает подъем автомобиля с выжатой до пола педалью.
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Метки: Япония архитектура в мире мост мост в Японии фото
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