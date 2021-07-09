Многие отличные фильмы, проверенные временем, часто называют произведением искусства. И в случае с большинством это вовсе не преувеличение, ведь все признаки налицо. Смотрите сами! К кино, как и к настоящему искусству, хотят прикоснуться миллионы людей, поэтому они посещают те места (даже самые неприметные), где снимались определённые сцены, ходят в музеи, где можно посмотреть на реквизит, и не прочь получить автограф кого-то из кинозвёзд.





А особо богатые поклонники кино даже способны выложить гору денег, чтобы иметь возможность буквально обладать кусочком любимого фильма. Они покупают тот самый реквизит, тем самым радуя себя и поражая остальных фигурирующими вокруг таких сделок суммами.





Мы решили разузнать, какие самые любопытные объекты и из каких знаменитых кинокартин были проданы за большие деньги.





1. Анабиозная криокамера из фильма «Чужие» (1986)