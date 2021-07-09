Эти 16 элементов реквизита со съёмочных площадок знаменитых фильмов, которые были проданы просто за сумасшедшие деньги.
Многие отличные фильмы, проверенные временем, часто называют произведением искусства. И в случае с большинством это вовсе не преувеличение, ведь все признаки налицо. Смотрите сами! К кино, как и к настоящему искусству, хотят прикоснуться миллионы людей, поэтому они посещают те места (даже самые неприметные), где снимались определённые сцены, ходят в музеи, где можно посмотреть на реквизит, и не прочь получить автограф кого-то из кинозвёзд.
А особо богатые поклонники кино даже способны выложить гору денег, чтобы иметь возможность буквально обладать кусочком любимого фильма. Они покупают тот самый реквизит, тем самым радуя себя и поражая остальных фигурирующими вокруг таких сделок суммами.
Мы решили разузнать, какие самые любопытные объекты и из каких знаменитых кинокартин были проданы за большие деньги.
1. Анабиозная криокамера из фильма «Чужие» (1986)
Продана за $65 тысяч.
2. Плащ Клеопатры, который носила Элизабет Тейлор в одноимённом фильме 1963 года
Продан за $59 тысяч.
3. Световой меч Люка Скайуокера из «Новой надежды» (1977)
Продан за $450 тысяч.
4. Личинка ксеноморфа из фильма «Чужой» (1979)
То, что вызвало такую реакцию у экипажа космического корабля, было продано на аукционе за $43 тысячи.
5. Клетка велоцираптора из «Парка Юрского периода» (1993)
Самым дорого проданным элементом реквизита легендарного фильма стал тот, что был показан в самой первой сцене. Клетку продали приблизительно за $90 тысяч.
6. Пистолет Рика Декарта из «Бегущего по лезвию» (1982)
Продан за $270 тысяч.
7. Костюм Супермена из одноимённого фильма 1978 года
Продан за $115 тысяч.
8. Автомобиль DeLorean DMC 12 из «Назад в будущее» (1985)
Одна из шести машин, использованных в фильме, была продана на аукционе за $541 тысячу. Говорят, её новый обладатель живёт в 2030 году.
9. Меч Андурил из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Продан за $437 тысяч.
10. Топор Джека Торранса из фильма «Сияние» (1980)
Продан за $208 тысяч.
11. Волшебные туфельки из фильма «Волшебник страны Оз» (1939)
Проданы за несуеверные $666 тысяч.
12. Шляпа Индианы Джонса из фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984)
Продана в июне 2021 года за $300 тысяч. Причём это не самая дорогая шляпа персонажа Харрисона Форда — ту, что он носил в первой части франшизы («Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»), в 2015 году продали за полмиллиона долларов!
13. Дроид R2-D2 из оригинальной трилогии «Звёздных войн»
Продан за $2,75 миллиона. Если вы вдруг не знали, то робота можно считать костюмом, ведь в него во время съёмок влезал актёр Кенни Бейкер.
14. Платье Одри Хепбёрн из фильма «Моя прекрасная леди» (1964)
Продано за $4,5 миллиона.
15. Платье Мерилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» (1955)
Продано за $4,6 миллиона. Это больше, чем весь бюджет фильма. Впрочем, это, вероятно, самое
известное платье в мире.
Бонус: Сценарий «Завтрак у Тиффани» с пометками Одри Хепбёрн
Текст был продан за $846 тысяч.
Источник:
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