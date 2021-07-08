20 художественных рисунков мелом от Куонга Нгуена

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Лето - идеальное время для того, чтобы рисовать мелом на асфальте. И хотя это принято считать детской забавой, некоторые профессиональные художники тоже не прочь вспомнить детство. Портретист Куонг Нгуен, участник множества уличных фестивалей, показывает высочайший класс в в этом искусстве.
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Вот что художник рассказывает о себе: "Во Вьетнаме меня учили на портретиста с 10 лет. В детстве я все время рисовал. Сначала занимался в художественных студиях, а уже в 14 лет заработал первые деньги, рисуя портреты людей. После школы я поступил в Сайгонскую академию художеств. Уличным искусством, в частности, рисованием мелом на асфальте, я увлекся в 2001 году, когда друзья предложили мне попробовать свои силы на ежегодном фестивале стрит-арта в Сан-Рафаэле (Калифорния). Я сделал это и с тех пор не прекращаю".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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