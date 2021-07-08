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20 художественных рисунков мелом от Куонга Нгуена

20 художественных рисунков мелом от Куонга Нгуена (20 фото)

Автор:
08 июля 2021 15:51
Сообщество : Искусство
Метки: на асфальте   рисунки   рисунки мелом   рисунок на асфальте   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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Лето - идеальное время для того, чтобы рисовать мелом на асфальте. И хотя это принято считать детской забавой, некоторые профессиональные художники тоже не прочь вспомнить детство. Портретист Куонг Нгуен, участник множества уличных фестивалей, показывает высочайший класс в в этом искусстве.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: на асфальте   рисунки   рисунки мелом   рисунок на асфальте   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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