20 художественных рисунков мелом от Куонга Нгуена

Вот что художник рассказывает о себе: "Во Вьетнаме меня учили на портретиста с 10 лет. В детстве я все время рисовал. Сначала занимался в художественных студиях, а уже в 14 лет заработал первые деньги, рисуя портреты людей. После школы я поступил в Сайгонскую академию художеств. Уличным искусством, в частности, рисованием мелом на асфальте, я увлекся в 2001 году, когда друзья предложили мне попробовать свои силы на ежегодном фестивале стрит-арта в Сан-Рафаэле (Калифорния). Я сделал это и с тех пор не прекращаю".