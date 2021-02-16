30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи

Нью-йоркский граффити-художник Том Боб нашел свое призвание в том, чтобы не просто рисовать картины на заборах и стенах домов, а использовать уже существующие конструкции - водосточные трубы, крышки люков, вентиляционные отверстия, столбы, пожарные гидранты - в общем, все, что можно как-то обыграть и украсить. Неудивительно, что такой стрит-арт нравится людям, и они ждут, когда же Том приедет и в их город.
Том Боб родился и вырос в Массачусетсе, в 80-х переехал в Нью-Йорк, где и начал заниматься искусством. В стрит-арт он попал чуть позже - лет пять назад.
"Я пытаюсь вызвать счастье. Это моя цель, - говорит художник. - И что мне нравится в стрит-арте, так это то, что это самый демократичный вид искусства, самый выразительный вид искусства во всем мире за последние 15 лет. И оно общедоступно".
"Я пытаюсь вызвать счастье. Это моя цель, - говорит художник. - И что мне нравится в стрит-арте, так это то, что это самый демократичный вид искусства, самый выразительный вид искусства во всем мире за последние 15 лет. И оно общедоступно".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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