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30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи

30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи (31 фото)

Автор:
16 февраля 2021 14:05
Сообщество : Искусство
Метки: современное искусство   стрит-арт   том боб   уличное искусство   уличный художник   художник   
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Нью-йоркский граффити-художник Том Боб нашел свое призвание в том, чтобы не просто рисовать картины на заборах и стенах домов, а использовать уже существующие конструкции - водосточные трубы, крышки люков, вентиляционные отверстия, столбы, пожарные гидранты - в общем, все, что можно как-то обыграть и украсить. Неудивительно, что такой стрит-арт нравится людям, и они ждут, когда же Том приедет и в их город.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: современное искусство   стрит-арт   том боб   уличное искусство   уличный художник   художник   
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