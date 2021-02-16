30 работ уличного художника, который любит оживлять городские пейзажи

Том Боб родился и вырос в Массачусетсе, в 80-х переехал в Нью-Йорк, где и начал заниматься искусством. В стрит-арт он попал чуть позже - лет пять назад.



"Я пытаюсь вызвать счастье. Это моя цель, - говорит художник. - И что мне нравится в стрит-арте, так это то, что это самый демократичный вид искусства, самый выразительный вид искусства во всем мире за последние 15 лет. И оно общедоступно".