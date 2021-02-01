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Художник создает потрясающие объемные рисунки

Художник создает потрясающие объемные рисунки (30 фото)

Автор:
01 февраля 2021 09:25
Сообщество : Искусство
Метки: 3d картинки   граффити   объемные рисунки   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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Граффити- художник Карлос Альберто создает невероятные 3D-росписи на стенах.
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Метки: 3d картинки   граффити   объемные рисунки   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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Vlad Полчаса назад
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