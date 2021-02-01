Художник создает потрясающие объемные рисунки

3.

Карлос Альберто рисовал всю свою жизнь, но в итоге стал реставратором, пока не открыл для себя трёхмерное уличное искусство и не доказал, что практика действительно ведёт к совершенству.



«Я специализировался на археологическом наследии, поэтому несколько лет я работал на полуострове Юкатан в Мексике над реставрацией фресок, но посещая фестивали уличного искусства, я решил приостановить свою эту карьеру и попробовать себя в создании 3D-картин. Сначала это немного сбивало с толку, я не совсем понимал, как создать перспективу, чтобы иллюзия работала идеально, но когда я начал всё больше и больше практиковаться, это [ремесло] стало даваться мне легче и я довёл его до автоматизма, так что теперь это часть моей жизни, и я не могу представить себе, что я занимаюсь чем-то другим», — рассказал художник.