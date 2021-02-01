Художник создает потрясающие объемные рисунки

Граффити- художник Карлос Альберто создает невероятные 3D-росписи на стенах.
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В то время как одни художники-граффити размещают сомнительные рисунки и свои метки в разных частях различных городов мира, другие превращают городские пространства в умопомрачительное искусство. Так, например, талантливый 31-летний мексиканский художник Карлос Альберто (Carlos Alberto GH) из Гвадалахары создаёт необыкновенный анаморфный стрит-арт.
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Он превращает унылые пространства в сюрреалистические сцены, которые оживают, если смотреть на них под правильным углом. Со стороны кажется, будто бы его творения выпрыгивают из напольного покрытия или стен, при этом самым приятным во всём этом является то, что вы можете взаимодействовать с его работами. Художник мастерски обыгрывает тени и перспективу, создавая красочные трёхмерные оптические иллюзии, которые заставят любого прохожего на мгновение остановиться и повернуть свою голову, чтобы попытаться понять, как ему это удалось сотворить.
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Карлос Альберто рисовал всю свою жизнь, но в итоге стал реставратором, пока не открыл для себя трёхмерное уличное искусство и не доказал, что практика действительно ведёт к совершенству.
«Я специализировался на археологическом наследии, поэтому несколько лет я работал на полуострове Юкатан в Мексике над реставрацией фресок, но посещая фестивали уличного искусства, я решил приостановить свою эту карьеру и попробовать себя в создании 3D-картин. Сначала это немного сбивало с толку, я не совсем понимал, как создать перспективу, чтобы иллюзия работала идеально, но когда я начал всё больше и больше практиковаться, это [ремесло] стало даваться мне легче и я довёл его до автоматизма, так что теперь это часть моей жизни, и я не могу представить себе, что я занимаюсь чем-то другим», — рассказал художник.
«Я специализировался на археологическом наследии, поэтому несколько лет я работал на полуострове Юкатан в Мексике над реставрацией фресок, но посещая фестивали уличного искусства, я решил приостановить свою эту карьеру и попробовать себя в создании 3D-картин. Сначала это немного сбивало с толку, я не совсем понимал, как создать перспективу, чтобы иллюзия работала идеально, но когда я начал всё больше и больше практиковаться, это [ремесло] стало даваться мне легче и я довёл его до автоматизма, так что теперь это часть моей жизни, и я не могу представить себе, что я занимаюсь чем-то другим», — рассказал художник.
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«Меня не только увлекло то, что выражаться можно было на открытом воздухе, но и то, что искусство было близко людям, как в общественных местах, так и в городских районах, при этом они могли наблюдать творческий процесс и быть его частью. Это напоминает большой спектакль. В конечном итоге они могли взаимодействовать с финальной картинкой. Это произвело на меня впечатление, так что я должен был это попробовать», — рассказал Карлос о том, что его привлекло в данной разновидности искусства.
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«Для меня мир вокруг — бесконечный источник вдохновения. Природа полна чудес, поэтому я стараюсь изображать красоту всех существ, которых я вижу, помещая их в сюрреалистический контекст — вроде волшебного сна, — говорит он. — Но [меня вдохновляет] не только это, я также считаю, что и люди тоже могут быть необычными и вдохновляющими. Каждый раз, когда я читаю о том, что кто-то делает добро, это вселяет в меня надежду на лучшее будущее, поэтому, хотя я и не очень часто рисую людей, их действия вдохновляют меня на творчество и попытки своей работой вдохновить других.»
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