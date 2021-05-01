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Уличный художник Джейми Пол Скэнлон, более известный под ником JPS, когда-то страдал от алкогольной и наркозависимости. Он говорит, что его вдохновили работы Бэнкси - и это помогло ему изменить свою жизнь. Джейми работает в трафаретной технике, бережно и гармонично внедряя свои граффити в окружающее пространство, и способен превратить любое заброшенное место в великолепный арт-объект!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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