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Художник создает граффити, которые идеально вписываются в окружающее пространство

Художник создает граффити, которые идеально вписываются в окружающее пространство (36 фото)

Автор:
01 мая 2021 16:25
Сообщество : Искусство
Метки: граффити на стенах   граффити-художник   стрит-арт   стритарт   уличное искусство   уличный художник   
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36
Уличный художник Джейми Пол Скэнлон, более известный под ником JPS, когда-то страдал от алкогольной и наркозависимости. Он говорит, что его вдохновили работы Бэнкси - и это помогло ему изменить свою жизнь. Джейми работает в трафаретной технике, бережно и гармонично внедряя свои граффити в окружающее пространство, и способен превратить любое заброшенное место в великолепный арт-объект!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: граффити на стенах   граффити-художник   стрит-арт   стритарт   уличное искусство   уличный художник   
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Бесподобно!!!
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7k
HUBLOT Полчаса назад
Не знаю, в какой стране это происходит, но это неправильная страна. В ней наверняка нет дифференциации общества по цвету штанов и статьи за вандализм по политическим мотивам. Поэтому и малюют, что им вздумается. У нас, в культурной, бл..., столице на каждого такого живописца есть гастарбайтер с валиком и ведром краски.
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