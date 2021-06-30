Пустые залы ресторанов столицы напомнили москвичам о временах самоизоляции: видео

В первый день перехода кафе и баров Белокаменной на бесковидный режим работы, их посещаемость катастрофически сократилась.
Как сообщил Telegram-канал "Baza", ссылаясь на слова уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова, первый день перехода кафе и ресторанов на новый режим работы ознаменовался 80% падением выручки заведений.
P.S. Остаётся непонятным, почему режим назвали бесковидным - известно, что перенёсшие вакцинацию, вполне могут заразиться ковидом и заразить других вакцинированных. Кроме того, в России уже обнаружен новый штамм коронавируса, против которого существующая вакцина малоэффективна. Тогда спрашивается - к чему весь этот цирк?
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Кто помирает, кто лежит на ИВЛ, хз
К тому, что вакцину произвели, а оплата за ампулу, скорее всего, будет только после того, как привьют реального человека, то есть пришедшего с паспортом и подписавшего согласие. Но при этом люди не идут, а срок годности у вакцины не бесконечный. Уважаемые люди деньги вложили, а отбить не могут, вот и придумали обязательную вакцинацию.
При этом государство, которое требует вакцинацию, в сторонке и как всегда это люди твари. А несмотря на указы правительства, увольнять и отстранять будет не правительство а работодатель, не будут пускать в рестораны владельцы ресторанов, а не правительство. Правительство наше в сторонке, как всегда белое и пушистое, а это всё люди твари, работодатели уроды, а владельцы кафе и ресторанов жадные хапуги. А власть не при чем, совсем не при чем.