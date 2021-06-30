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Пустые залы ресторанов столицы напомнили москвичам о временах самоизоляции: видео

Пустые залы ресторанов столицы напомнили москвичам о временах самоизоляции: видео (2 фото)

Автор:
30 июня 2021 05:25
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Москва   Россия   кафе   новый   переход   режим   рестораны   
1061
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В первый день перехода кафе и баров Белокаменной на бесковидный режим работы, их посещаемость катастрофически сократилась.

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Метки: qr-код   Москва   Россия   кафе   новый   переход   режим   рестораны   
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1k
a_komolow 2 часа назад
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8k
Kharun Akhbajeff 23 секунды назад
В Швеции и Норвегии сразу забили на эту эпидемию, никаких масок, перчаток, локдаунов, дистанции, дезинфекции. Прививки добровольно, кто хотел и сделал, а большинству было насрать.. И что? Болезнь побеждена.
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8
детектор пса 13 минут назад
Даже если изобретут реально эффективную вакцину от этой фигни, все равно срок жизни антител короток и что? Прививаться раз в полгода?
Проще послать всех этих бизнесменов от ковида куда подальше. Моя семья переболела, все друзья переболели, никаких осложнений. На работе весь завод переболел, никто не помер, в больнице лежали единицы.
Кто помирает, кто лежит на ИВЛ, хз
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6k
Troll 39 минут назад
Даже если бы у меня не хватило ума сделать прививку я не стал бы получать этот QR-код просто из вредности.
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3k
Brataxe 48 минут назад
"Тогда спрашивается - к чему весь этот цирк?"
К тому, что вакцину произвели, а оплата за ампулу, скорее всего, будет только после того, как привьют реального человека, то есть пришедшего с паспортом и подписавшего согласие. Но при этом люди не идут, а срок годности у вакцины не бесконечный. Уважаемые люди деньги вложили, а отбить не могут, вот и придумали обязательную вакцинацию.
При этом государство, которое требует вакцинацию, в сторонке и как всегда это люди твари. А несмотря на указы правительства, увольнять и отстранять будет не правительство а работодатель, не будут пускать в рестораны владельцы ресторанов, а не правительство. Правительство наше в сторонке, как всегда белое и пушистое, а это всё люди твари, работодатели уроды, а владельцы кафе и ресторанов жадные хапуги. А власть не при чем, совсем не при чем.
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204
Dima Час назад
если звёзды зажигают значит это кому-нибудь нужно......
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137k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
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