Около половины населения мира уже живет в городах, а к 2050 году ожидается, что две трети населения мира буду­т жить в городских районах. Но как вы можете видеть на некоторых фотографиях из сообщества «Урбанистический ад», в городах их ждут две насущные проблемы: бедность и экологическая деградация.

Плохое городское развитие – это не просто уродливая эстетика. Это также плохое качество воздуха и воды, недостаточный доступ к воде, проблемы с утилизацией отходов и высокое потребление энергии. Все это усугубляется растущей плотностью населения и требованиями городской среды. Качественное городское планирование играет важную роль в решении этих и других трудностей, которые возникают по мере роста городских районов.