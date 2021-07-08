Сообщество «Урбанистический ад» на Reddit посвящено «всем ужасным местам, которые создали или населяют люди». Здесь пользователи изучают темную сторону мегаполисов, городов и деревень со всего мира и публикуют фотографии, на которых запечатлены либо уродливые застройки, либо проблемы городского развития. Проще говоря – антиутопии в чистом виде.
Около половины населения мира уже живет в городах, а к 2050 году ожидается, что две трети населения мира будут жить в городских районах. Но как вы можете видеть на некоторых фотографиях из сообщества «Урбанистический ад», в городах их ждут две насущные проблемы: бедность и экологическая деградация.
Плохое городское развитие – это не просто уродливая эстетика. Это также плохое качество воздуха и воды, недостаточный доступ к воде, проблемы с утилизацией отходов и высокое потребление энергии. Все это усугубляется растущей плотностью населения и требованиями городской среды. Качественное городское планирование играет важную роль в решении этих и других трудностей, которые возникают по мере роста городских районов.
Вот некоторые из самых крупных проблем, вызванных урбанизацией:
- Интенсивный рост городов может привести к еще большей бедности, поскольку местные власти не в состоянии оказывать услуги всем людям;
- Концентрированное использование энергии. Это приводит к большему загрязнению воздуха со значительным воздействием на здоровье человека;
- Автомобильные выхлопные газы вызывают повышенное содержание свинца в городском воздухе;
- Большие объемы несобранных отходов создают многочисленные опасности для здоровья;
- Городское развитие может увеличить риск экологических катастроф, таких как внезапные наводнения;
- Загрязнение и физические препятствия для роста корней способствуют исчезновению деревьев в городах;
- Популяции животных подавляют ядовитые вещества, транспортные средства и утрата среды обитания и источников пищи.
И возможные решения:
- Борьба с бедностью путем содействия экономическому развитию и созданию рабочих мест;
- Вовлечение местного сообщества в местное самоуправление;
- Снижение загрязнения воздуха за счет модернизации энергопотребления и альтернативных транспортных систем;
- Заключение частно-государственных партнерств для предоставления таких услуг, как вывоз мусора и предоставление жилья;
- Посадка деревьев и уход за городскими зелеными насаждениями должны быть ключевым элементом городского планирования.
Источник:
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Симсити 1
В общем переехал в город по меньше. Вместо 15-ти этажного человечника получил просторную квартиру в на первый вгляд уютном 4-х этажном доме. И почему-то тут принято общаться между соседями. Я раньше не знал соседа на против, а теперь все навязываются? Зачем? Что у нас общего? Мы работаем в разных сферах, у нас разный возраст, разные интересы. Что я должен Вам сказать кроме привет/пока (и то я не считаю нужным это говорить)
По гаражу отдельная история - тоже коперативчик небольшой. Каждый хочет зайти, спросить че делаешь (люблю помастерить), советовать. Нет я не люблю коньяк (точнее я не люблю проводить время выпивая с незнакомыми людьми и обсуждая всякую ерунду). Я даже в гараже начал закрываться чтоб меня никто не трогал
Со мной что-то не так?
Это фото «ужасных мест, построенных или обитаемых людьми».