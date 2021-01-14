20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение

Являющееся одной из главных городских достопримечательностей и одним из крупнейших в мире в форме классической «летающей тарелки» инопланетян, необычное современное здание на 2312 зрителей было построено в 1967 году по уникальному проекту «Татгражданпроекта» (архитектор Г. М. Пичуев, инженеры О. И. Берим и Е. Ю. Брудный) и в своё время удивило известного архитектора Оскара Нимейера[