20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение

Архитекторы - души загадочные. Они хотят оставить свой особенный след в истории. След некоторых особо креативных реально поражает воображение. Смотря на них думаешь лишь об одном - в каком мире эти люди черпали свое вдохновение, в каких мирах они побывали и что им там приснилось такое инопланетное и удивительное.
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Казанский государственный цирк
Являющееся одной из главных городских достопримечательностей и одним из крупнейших в мире в форме классической «летающей тарелки» инопланетян, необычное современное здание на 2312 зрителей было построено в 1967 году по уникальному проекту «Татгражданпроекта» (архитектор Г. М. Пичуев, инженеры О. И. Берим и Е. Ю. Брудный) и в своё время удивило известного архитектора Оскара Нимейера[
Кинотеатр хотели назвать «Арарат» или «Ноев Ковчег», но назвали "Россия", Ереван, 1970-е годы постройки
Станция метро «Еритасардакан», название переводится с армянского как «Молодежная» (архитектор Степан Кюркчян, 1981 год), Ереван
Дворец молодежи, или в простонародье, “Кукурузник”, Ереван, Армения (слева) и "Ромашка" из Кишинева (Молдавия)
Областной драматический театр в Гродно, Белоруссия. Один из символов Гродно — здание областного драмтеатра, построенное на берегу Немана по проекту московского архитектора Геннадия Мачульского в 1984 году.
Гостиница «Спорт», Таллин, Эстония, была построена в 1980 году в составе Центра парусного спорта для участников и гостей московской Олимпиады
Гостиница «Олимпия», Таллин, Эстония, открыта в 1980 году. Это 28-этажная башня на 405 номеров, как будто собранная из кубов разного размера
Гостиница «Салют», Киев, Украина. Здание, построенно в 1984 году (арх. А. Милецкий). Это несущая бетонная труба, на которую консольно навешены шесть жилых этажей, имеющих в плане форму эллипса
Киевский крематорий построен в 1975 году рядом с Байковым кладбищем. Архитекторы — Авраам Милецкий, Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко.
Отель «Форум», который был построен при советской власти в Кракове. Возведено здание причудливой формы было в 70-е годы прошлого века
"Дом-улей", Кривоарбатский переулок, Москва. Дом-мастерскую спроектировал в 1927 году архитектор Константин Мельников для себя и своей семьи
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