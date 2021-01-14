FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 465 постов • 133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение

20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение (20 фото)

Автор:
14 января 2021 13:08
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Союз   архитектура   города   здания   красота   креатив   урбанистика   футуризм   
1471
20

Архитекторы - души загадочные. Они хотят оставить свой особенный след в истории. След некоторых особо креативных реально поражает воображение. Смотря на них думаешь лишь об одном - в каком мире эти люди черпали свое вдохновение, в каких мирах они побывали и что им там приснилось такое инопланетное и удивительное.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: Союз   архитектура   города   здания   красота   креатив   урбанистика   футуризм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Andrei 2 часа назад
Вот Гродненский областной драматический театр. А в посте не его месте фото грузинского ресторана в Тбилиси.
Вот Гродненский областной драматический театр. А в посте не его месте фото грузинского ресторана в Тбилиси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
dima Полчаса назад
Гостиница Парус в Днепре.Строительство начато в 1975 г. и не закончено.
Гостиница Парус в Днепре.Строительство начато в 1975 г. и не закончено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Полчаса назад
С какой периодичностью будем этот пост баянить? Один раз в пол-года?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alina Ani Полчаса назад
Дворец концертов и спорта в Вильнюсе
Дворец концертов и спорта в Вильнюсе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей Alina Ani Полчаса назад
Таких типовых кинотеатров до фига по бывшему СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz Полчаса назад
в 2015 отдыхали в Ялте и ездили на машине в Вороцовский дворец, по пути заехали в этот санаторий Дружба(теперь он называется санаторий Курпаты) чтобы на его пляже искупаться. Унылое зрелище предстало нам. Мы попросили пройтись посмотреть внутри здания и потом на лифте спустились на пляж, лифт находится в этой ножке, на которой стоит эта шестеренка. Со времен СССР ничего там не делалось, все обшарпано и раздолбано, номера для отдыхающих крошечные как монашеская келья (заглянули в один номер, когда гуляли по коридору, там велась уборка) В номерах мебель зачуханая и ободраная, тумбочки с провисшими дверцами, спинки кроватей облезлые. Шикарный вид на море со смотровой площадки, которая расположена на крыше этой шестеренки. Ниже выкладываю мои фото этого санатория и видосик пляжа.
в 2015 отдыхали в Ялте и ездили на машине в Вороцовский дворец, по пути заехали в этот санаторий Дружба(теперь он называется санаторий Курпаты) чтобы на его пляже искупаться. Унылое зрелище предстало нам. Мы попросили пройтись посмотреть внутри здания и потом на лифте спустились на пляж, лифт находится в этой ножке, на которой стоит эта шестеренка. Со времен СССР ничего там не делалось, все обшарпано и раздолбано, номера для отдыхающих крошечные как монашеская келья (заглянули в один номер, когда гуляли по коридору, там велась уборка) В номерах мебель зачуханая и ободраная, тумбочки с провисшими дверцами, спинки кроватей облезлые. Шикарный вид на море со смотровой площадки, которая расположена на крыше этой шестеренки. Ниже выкладываю мои фото этого санатория и видосик пляжа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
19k
BillyBonzz Полчаса назад
20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz Полчаса назад
20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz Полчаса назад
20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz Полчаса назад
20 футуристических зданий из СССР, поражающих воображение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Факты о самой опасной работе в мире Факты о самой опасной работе в мире Архитекторы превратили китайский детский сад в радужную сказку Архитекторы превратили китайский детский сад в радужную сказку Все для людей: фантазии дизайнеров, украшающие города Все для людей: фантазии дизайнеров, украшающие города Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора Будущее мегаполисов: вдохновленные природой здания от японского архитектора Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет Они спасают наши жизни: памятники медикам, почтение к которым никогда не пройдет
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

568124



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
2
47
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
3
118
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
31
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Прыгающая рыба
0
2
Прыгающая рыба
Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft
Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#сша#интересное#абсурд#Россия#автомобили#авто аварии#быт#приколы
#фото#факты#дтп#Разное#аварии#в мире#люди#автомир#забавно#память
#интересно#животные#природа#СССР#подборка#маразм#позитив#история#картинки#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться