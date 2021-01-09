Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход

Два примера того, как в разных странах люди решили заработать с помощью простого арифметического действия: умножения. Взяли некие квадратные метры, наклонировали - и выставили на продажу. Судьба у двух этих проектов сложилась разная...
Возьмем хотя бы Самару. Чтобы разыграть тут сюжет из "Иронии судьбы, или с легким паром!" - даже не нужно очень уж сильно напиваться или улетать в другой город. Почувствовать себя Женей Лукашиным может каждый новосел одного пригородного райончика.
Достаточно в первый раз выйти из дому за хлебушком - и потом попытаться вернуться обратно. "Третья улица Строителей, дом 25" тут будет просто за каждым углом...
Выглядит эта местность как интерфейс компьютерной игры. Но это не игра и не компьютерная графика, а реальный снимок жилого микрорайона - самарцы подтвердят.
Такими стройными рядами построились жилые дома микрорайона "Крутые ключи", созданного местным бизнесменом Владимиром Кошелевым.
Вырос этот "лес домов" в чистом поле, в самарском пригороде, и теперь насчитывает уже более 300 жилых домов и 100 тысяч их обитателей. Этот микрорайон давно уже прозвали по имени создателя "Кошелев-проектом" или просто "кошельком".
Как только не обзывали это поселение заезжие журналисты и блогеры: современным гетто, урбанистическим адом,
А многие из местных считают, что у них всё чистенько, ровненько, а главное - экономично: и сегодня квартиру студию с черновой отделкой можно увидеть в продаже по цене от 920 тысяч рублей.
В части домов, правда, сделаны какие-то удивительные балконы: сантиметров 15 шириной. Не каждый кот протиснется...
Обратите внимание на ширину балкона...
Зато в квартирах индивидуальное газовое отопление. Правда, в последние годы в микрорайоне уже несколько раз взрывались эти квартирные котлы...
Сами жители находят в этом месте такие плюсы:
"Купили квартиру после свадьбы и очень довольны, что сразу смогли начать жить своей семьей, у родителей на шее не сидели... С ребенком тут хорошо. Есть где погулять. У нас уже компания из мамочек и деток образовалась. Правда, зелени не хватает, но, надеюсь, через пару лет деревья подрастут, будет лучше. Удобно, что ТРЦ «Мега» рядом. Качество квартир соответствует цене. Конечно, планировка, ремонт простенькие. Зато свое, отдельное жилье. И квартира двухкомнатная..."
Хватает и минусов:
"Дома стоят окна в окна, приходится все время шторы закрытыми держать. Найти место для парковки — всегда проблема! Говорят, в новых очередях лучше. Не знаю, у нас — ужасно. Все первые этажи забиты пивнушками и разливайками, контингент живет очень странный: или алкоголики, или фрики. Никого не хочу обидеть, просто, правда, нам, наверное, не повезло. Про пробки по дороге в Самару и домой — даже говорить не хочется. Это моя боль... Короче, мы копим деньги, будем переезжать."
"Купили квартиру после свадьбы и очень довольны, что сразу смогли начать жить своей семьей, у родителей на шее не сидели... С ребенком тут хорошо. Есть где погулять. У нас уже компания из мамочек и деток образовалась. Правда, зелени не хватает, но, надеюсь, через пару лет деревья подрастут, будет лучше. Удобно, что ТРЦ «Мега» рядом. Качество квартир соответствует цене. Конечно, планировка, ремонт простенькие. Зато свое, отдельное жилье. И квартира двухкомнатная..."
Хватает и минусов:
"Дома стоят окна в окна, приходится все время шторы закрытыми держать. Найти место для парковки — всегда проблема! Говорят, в новых очередях лучше. Не знаю, у нас — ужасно. Все первые этажи забиты пивнушками и разливайками, контингент живет очень странный: или алкоголики, или фрики. Никого не хочу обидеть, просто, правда, нам, наверное, не повезло. Про пробки по дороге в Самару и домой — даже говорить не хочется. Это моя боль... Короче, мы копим деньги, будем переезжать."
Есть в микрорайоне и всевозможные объекты так называемой инфраструктуры: магазины, детсады, поликлиники и собственная церковь.
Вот, видимо, чтобы дети могли вернуться после прогулки в свой дом, на торцах начали рисовать разные картинки - как на шкафчиках в детсаду. А на сайте проекта говорится, что новый микрорайон "с характером маленьких европейских городков: чистый, дружный, уютный"...
На сделанных с дрона снимках видно, что почти все пространство между домами занимают припаркованные автомобили. Ни гаражей, ни подземных парковок в этом эконом-классе не предусмотрено.
А вот турецкий вариант крупным планом
На первый взгляд, намного более изысканное и индивидуальное жилье...
Коттеджей здесь тоже немало, и наставлены эти будто бы сошедшие из Диснеевского мультика на землю замки плотно-плотно...
И числом их тут богато. Даже очень!
Задуман был этот коттеджный поселок под названием "Бурдж аль Бабас" (Burj Al Babas) недалеко от турецкого города Мудурну довольно оригинальным. Каждый покупатель получал своей небольшой замок, а в середине сказочного поселения должен был вырасти главный дворец с кинотеатром, магазинами и прочими объектами социнфраструктуры.
Задуман был этот коттеджный поселок под названием "Бурдж аль Бабас" (Burj Al Babas) недалеко от турецкого города Мудурну довольно оригинальным. Каждый покупатель получал своей небольшой замок, а в середине сказочного поселения должен был вырасти главный дворец с кинотеатром, магазинами и прочими объектами социнфраструктуры.
В 2014 году начали строительство и продажи коттеджей - в основном богатеньким жителям стран Персидского залива, по половине миллиона долларов за штуку. Всего планировали возвести больше 700 сказочных замков.
Но тут как всегда, вмешался кризис, нефть подешевела и покупатели стали отказываться от приобретения замысловатых строений в "Бурдж аль Бабас". У фирмы-девелопера быстро закончились деньги - и поселок остался недостроенным...
Замки налеплены просто невероятно плотно друг к другу. Их обитателям тоже пришлось бы смотреть друг другу в окна. Да и во дворах не сильно разгуляешься: собачку выпустить практически некуда...
А насколько качественно всё это построено?
А насколько качественно всё это построено?
Самому любопытному российскому путешественнику удалось пробраться внутрь одного недостроя
Ну, и как вам подобный формат? Имеет право на жизнь, если действительно подобные квадратные метры будут продавать очень-очень дешево?
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Оказывается Россия - крошечная страна. Строить негде, гулять негде, парки разбивать тоже негде. И для нормальных дорог места нет. Только на тысячи церквей место находят, и то с трудом.