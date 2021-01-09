Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход

Возьмем хотя бы Самару. Чтобы разыграть тут сюжет из "Иронии судьбы, или с легким паром!" - даже не нужно очень уж сильно напиваться или улетать в другой город. Почувствовать себя Женей Лукашиным может каждый новосел одного пригородного райончика.