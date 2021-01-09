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Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход

Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход (23 фото + 2 видео)

Автор:
09 января 2021 01:41
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: архитектура   балконы   жилье   застройка   люди   развития   самара   урбанистика   
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Два примера того, как в разных странах люди решили заработать с помощью простого арифметического действия: умножения. Взяли некие квадратные метры, наклонировали - и выставили на продажу. Судьба у двух этих проектов сложилась разная...

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Метки: архитектура   балконы   жилье   застройка   люди   развития   самара   урбанистика   
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5k
Летучий Мыш Час назад
Это ж скока прынцев на кв м???
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29k
Korolev 14 минут назад
Архитектура "Ctrl C + Ctrl V": российский и турецкий подход
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842
Карл Такойто 14 минут назад
Обычное современное гетто,тут же ничего личного,просто бизнес. Выкупили дешёвую землю за городом где раньше были поля,наклепали малоэтажных домов,для таких и фундамент крепкий не нужен и можно обойтись небольшим краном при постройке,даже дома все в один цвет выкрасили чтобы на краске сэкономить,купив сразу много оптом)) Ничего плохого в этом нет,есть же машины эконом класса вроде солярисов или поло ценой до миллиона,никто же их не поносит что они далеки от БМВ 7 серии например,потому что у них стоимость соответствующая,ну вот и тут так же))
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28k
KiploksAKS 24 минуты назад
Хрущёвка XXI. Имеет право на существование!
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2k
newegg Полчаса назад
Не правильно меня в школе учили.
Оказывается Россия - крошечная страна. Строить негде, гулять негде, парки разбивать тоже негде. И для нормальных дорог места нет. Только на тысячи церквей место находят, и то с трудом.
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72
Andrey newegg 6 минут назад
Цена жилья соответсвует качеству, расположению, удобству жизни. Можно и дорого строить, но зачем если многим это не по карману.
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7k
Prostovopros 59 минут назад
Зазеркалье какое-то. Как-то даже и не верится, что такое может быть в России. И после этого кто-то ещё что-то скажет про "ужасную" архитектуру советских микторайонов?
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