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15 крупных городов без пробок: ностальгия по тишине

15 крупных городов без пробок: ностальгия по тишине (19 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 12:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: 50-е   воспоминания   города   пробки   транспорт   улицы   урбанистика   фото   
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Ностальгия для тех, кто там живет, кто помнит, кто хочет знать как выглядели их улицы без пробок, без вечных стоянок автомобилей, без толкотни и беготни. Кто узнает свои улицы сравнят с тем, что они видят сегодня и представят какая же раньше была тишина и деревья еще маленькие..

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Метки: 50-е   воспоминания   города   пробки   транспорт   улицы   урбанистика   фото   
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Serg2001 3 минуты назад
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