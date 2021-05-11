15 крупных городов без пробок: ностальгия по тишине

Ностальгия для тех, кто там живет, кто помнит, кто хочет знать как выглядели их улицы без пробок, без вечных стоянок автомобилей, без толкотни и беготни. Кто узнает свои улицы сравнят с тем, что они видят сегодня и представят какая же раньше была тишина и деревья еще маленькие..