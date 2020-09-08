Суд признал Бритни Спирс абсолютно здоровой

Вот уже более десяти лет певица Бритни Спирс признана недееспособной из-за деменции. Этот диагноз подразумевает под собой опекунство. Роль опекуна взял на себя отец Бритни Джеймс. Он получил доступ ко всех доходам и счетам звезды, более того, Джеймс полностью контролирует жизнь Бритни. Не так давно пользователи социальных сетей даже запустили акцию #freeBritney. Теперь наконец первый шаг к свободе сделан: суд признал певицу абсолютно здоровой!
После развода с Кевином Федерлайном Бритни Спирс перенесла нервный срыв и угодила в психическую больницу. Её отец Джеймс тогда заявил, что дочь не в состоянии себя контролировать и нуждается в тщательном уходе. Бритни поставили диагноз "деменция", и отец оформил на себя полную опеку над певицей. На протяжении десяти лет Бритни не может распоряжаться счетами, видеться с детьми и даже встречаться с парнями.
Сейчас у Бритни есть молодой человек, но участники движения #freeBritney всё чаще подозревают, что он тоже подставная фигура
На странице Бритни с первого взгляда всё обычно, если не считать того, что очень много одинаковых фотографий, опубликованных в разное время. Однако, участники #freeBritney заметили, что певица пыталась выйти в прямой эфир со страницы своего парня - Сэма Асгари. Удалось ей это сделать всего на 4 секунды, потом у неё выхватили телефон!
После этого прямого эфира, буквально спустя день состоялся суд, где Бритни Спирс признали абсолютно здоровой. Адвокаты представили медицинские заключения, что Бритни не страдает от деменции. Этот небольшой шажочек к свободе обрадовал всех, кого волнует судьба молодой певицы!
Некогда популярная поп-певица Бритни Спирс продолжает неприятно удивлять своих поклонников. Психика певицы уже давно расшатана нервными срывами, наркотиками и эмоциональным напряжением. Некогда знаменитая красавица не вызывает ничего, кроме жалости.
Источник:
- На 77-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Клюев
- Бритни Спирс танцевала перед камерой и сломала ногу
- Армен Джигарханян угодил в реанимацию
- Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна
- Бритни Спирс заявила, что пробежала 100 метров за пять секунд