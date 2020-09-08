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Суд признал Бритни Спирс абсолютно здоровой

Суд признал Бритни Спирс абсолютно здоровой (4 фото)

Автор:
08 сентября 2020 12:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: freeBritney   бритни спирс   деменция   здоровые   интересное   фото   шоу бизнес   
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Вот уже более десяти лет певица Бритни Спирс признана недееспособной из-за деменции. Этот диагноз подразумевает под собой опекунство. Роль опекуна взял на себя отец Бритни Джеймс. Он получил доступ ко всех доходам и счетам звезды, более того, Джеймс полностью контролирует жизнь Бритни. Не так давно пользователи социальных сетей даже запустили акцию #freeBritney. Теперь наконец первый шаг к свободе сделан: суд признал певицу абсолютно здоровой!

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Метки: freeBritney   бритни спирс   деменция   здоровые   интересное   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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Том Сойер 2 часа назад
Суд признал Бритни Спирс абсолютно здоровой
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bum-bum 56 минут назад
молодой певицы? да она старше меня. а у меня уже радикулит 10 лет))
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Свирепый Бамбр 3 часа назад
Теперь надо суд проверить на вменяемость.
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