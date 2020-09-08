Суд признал Бритни Спирс абсолютно здоровой

После развода с Кевином Федерлайном Бритни Спирс перенесла нервный срыв и угодила в психическую больницу. Её отец Джеймс тогда заявил, что дочь не в состоянии себя контролировать и нуждается в тщательном уходе. Бритни поставили диагноз "деменция", и отец оформил на себя полную опеку над певицей. На протяжении десяти лет Бритни не может распоряжаться счетами, видеться с детьми и даже встречаться с парнями.

Сейчас у Бритни есть молодой человек, но участники движения #freeBritney всё чаще подозревают, что он тоже подставная фигура