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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4724 поста • 651 подписчик подписаться
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Бритни Спирс снова напугала фанатов своим внешним видом

Бритни Спирс снова напугала фанатов своим внешним видом (3 фото)

Автор:
16 марта 2021 14:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: free britney   бритни спирс   знаменитости   интересное   странности   фото   шоу бизнес   
3613
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Бывшая популярная певица Бритни Спирс снова напугала своих поклонников. На этот раз Бритни опубликовала странное видео, где она отвечает на вопросы. Однако, подписчики заметили, что у женщины дрожит голос и выглядит она, мягко сказать, помятой. С каждым разом юзеры всё больше верят в то, что проблема всё-таки в наркотиках.

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Метки: free britney   бритни спирс   знаменитости   интересное   странности   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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780
buba 2 часа назад
прекрасный пример как можно похерить свою жизнь, внешность и карьеру! Ээх, а такая девченка была клевая, глаз всегда радовала)
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16k
Злобный Члегр 50 секунд назад
Насрать на нее. Отпрыгалась.
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4k
Tatyana Минуту назад
Смешная девочка со сломанной психикой. Черт знает, в чём дело, возможно и в сверх популярности, которую ребёнок не в силах понять.
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525
Hypnosis 3 минуты назад
Я еще помню те далекие времена, когда она была милашкой.
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1k
zenon 19 минут назад
Старость подкралась незаметно.
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4k
Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
Да уж,Бритни уже не та,а помню еще лет 20 назад даже немного подрачивал на нее
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2k
Михаил 38 минут назад
Хочешь прое..ть всё? Спроси Бритни, как это сделать.
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22k
Владимир Час назад
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32k
Лесли 🥰 Час назад
Нечего на зеркало пенять))))
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8k
Касьян Пуздой Час назад
эта особь, ярчайший пример того, как НЕ надо делать.
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590
Aleksei 2 часа назад
"напугала Фанатов"..... Звиздец
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1k
Ivan 2 часа назад
Так я не понял: она, таки поехавшая, или сторчалась, или поехала, сторчавшись, или дети довели?
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Поди ещё и курит
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5k
Максус 2 часа назад
была красоткой,а теперь жирная и страшная сумасшедшая.
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3k
Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
После съёмок фильма для взрослых
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−37
Владимир 2 часа назад
Хмурый умеет ждать...
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31k
Опаньки 2 часа назад
потрясающее умение ...
подписчики похоже такие же раз столько лет ...
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