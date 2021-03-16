Бритни Спирс снова напугала фанатов своим внешним видом

Когда-то малышка Бритни блистала на сцене и была кумиром миллионов, а сейчас находится на попечении своего отца, который заведует всеми её счетами, а так же контролирует её жизнь. В прошлом году поклонники запустили хэштег #freebritney, чтобы освободить кумира от гнёта отца. Однако, несмотря на заявления артистки, что всё хорошо, на многих видео она выглядит очень непонятно и даже странно.

На последнем видео Бритни предстаёт в блузке из прозрачной ткани с белой кружевной отделкой. Вместе с тем через ткань просвечивается бежевый бюстгальтер звезды. Волосы были собраны в небрежный пучок, а на лице был яркий макияж. В ролике Бритни отвечала на вопросы, но подписчики заметили только неухоженный вид и размытый макияж.