Бритни Спирс снова напугала фанатов своим внешним видом

Бывшая популярная певица Бритни Спирс снова напугала своих поклонников. На этот раз Бритни опубликовала странное видео, где она отвечает на вопросы. Однако, подписчики заметили, что у женщины дрожит голос и выглядит она, мягко сказать, помятой. С каждым разом юзеры всё больше верят в то, что проблема всё-таки в наркотиках.
Когда-то малышка Бритни блистала на сцене и была кумиром миллионов, а сейчас находится на попечении своего отца, который заведует всеми её счетами, а так же контролирует её жизнь. В прошлом году поклонники запустили хэштег #freebritney, чтобы освободить кумира от гнёта отца. Однако, несмотря на заявления артистки, что всё хорошо, на многих видео она выглядит очень непонятно и даже странно.
На последнем видео Бритни предстаёт в блузке из прозрачной ткани с белой кружевной отделкой. Вместе с тем через ткань просвечивается бежевый бюстгальтер звезды. Волосы были собраны в небрежный пучок, а на лице был яркий макияж. В ролике Бритни отвечала на вопросы, но подписчики заметили только неухоженный вид и размытый макияж.
На другом видео Бритни поздравила своего парня очень странным танцем. На этом видео её глаза снова были накрашены чёрным, да и двигалась она не совсем уверенно.
Если ещё год назад пользователи сети были уверенны, что Бритни в плену, то сейчас многие уверены, что проблема всё же в самой певице.
Может это всё же наркотики?
Ну не могли у неё просто так забрать сыновей. Вижу, что с ней что-то не так!
Она всё же сумасшедшая!
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подписчики похоже такие же раз столько лет ...