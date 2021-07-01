Суд отказался освободить Бритни Спирс от опеки отца

Бритни Спирс - американская поп-певица, которая вот уже 13 лет не может распоряжаться своей жизнью. Когда-то отец оформил над ней опеку, не разрешал распоряжаться деньгами, певицу не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Вот уже несколько лет она пытается освободиться от его надзора, но всё тщетно.
Суд Лос-Анджелеса снова отклонил иск Бритни Спирс, которая пытается избавить от опеки отца. Об этом сообщает журнал Variety. Суд согласился лишь сделать ещё одним опекуном артистки частную финансовую компанию Bessemer Trust, но отца отстранять не стал.
"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонён", — говорится в постановлении.
Это решение объясняется тем, что певица, чьё состояние оценивается в 60 миллионов долларов всё ещё не может эффективно распоряжаться своими деньгами и "противостоять неуместному влиянию". 60 миллионов долларов - это те деньги, которые Бритни заработала будучи знаменитой певицей.
Ранее, в интервью New York Times Бритни рассказала о всех ужасах, что с ней происходило.
Её заставляли пить литий, после которого она чувствовала недомогание. 24 часа в сутки она находилась под охраной, даже когда принимала душ или ходила в туалет. Спирс добавила, что опекуны заставили её установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей, и запретили удалять её.
"Я намерена подать в суд на свою семью. Я плачу людям деньги, и они меня контролируют. Это оскорбительно. Я чувствую, что не могу жить полноценной жизнью. Я даже не верю в терапию", — отметила Бритни.
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Пусть попробуют к литию добавить (может "отпустит")...
3 января 2008 года Спирс была госпитализирована в медицинский центр Cedars Sinai в Лос-Анджелесе после того, как отказалась добровольно передать детей бывшему мужу после истечения времени разрешённого судом посещения.
На судебном слушании 14 января 2008 года мировой судья вынес постановление, согласно которому Спирс запрещается посещать своих детей, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Федерлайна Марка Каплана.
Ночью 31 января 2008 года Спирс была госпитализирована в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA. Она была признана временно недееспособной; решением суда Лос-Анджелеса её опекуном был назначен её отец, Джеймс Спирс.
31 июля 2008 года состоялось судебное заседание, на котором опекунство отца над Спирс было продлено до конца 2008 года, а на заседании 28 октября 2008 суд продлил опеку на неопределённый срок.
По итогам 2018 года Бритни Спирс заняла десятую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes. Её доход за 2018 год составил 30 миллионов долларов.
4 января 2019 года Спирс объявила о бессрочном перерыве в работе и отмене своего запланированного шоу в Лас-Вегасе после того, как ее отец, Джейми Спирс, перенес разрыв толстой кишки. Спирс поступила в психиатрическое учреждение в марте 2019 из-за стресса от болезни отца.
слыхал давно, когда она из каждого утюга верещала, это был массовый психоз какой-то. И ведь не избавишься, ибо по всем каналам и радиостанциям.
Может с кукухой чего? Тогда понятно.
Трындец. Кому какое дело, как она будет распоряжаться СВОИМИ деньгами?