Суд отказался освободить Бритни Спирс от опеки отца

Суд Лос-Анджелеса снова отклонил иск Бритни Спирс, которая пытается избавить от опеки отца. Об этом сообщает журнал Variety. Суд согласился лишь сделать ещё одним опекуном артистки частную финансовую компанию Bessemer Trust, но отца отстранять не стал.

"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонён", — говорится в постановлении.

Это решение объясняется тем, что певица, чьё состояние оценивается в 60 миллионов долларов всё ещё не может эффективно распоряжаться своими деньгами и "противостоять неуместному влиянию". 60 миллионов долларов - это те деньги, которые Бритни заработала будучи знаменитой певицей.