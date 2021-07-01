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Суд отказался освободить Бритни Спирс от опеки отца

Суд отказался освободить Бритни Спирс от опеки отца (2 фото)

Автор:
01 июля 2021 14:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: freeBritney   бритни спирс   интересное   опека   отец опекун   суд   фото   
1955
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Бритни Спирс - американская поп-певица, которая вот уже 13 лет не может распоряжаться своей жизнью. Когда-то отец оформил над ней опеку, не разрешал распоряжаться деньгами, певицу не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Вот уже несколько лет она пытается освободиться от его надзора, но всё тщетно.

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Метки: freeBritney   бритни спирс   интересное   опека   отец опекун   суд   фото   
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15  комментариев
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Хм... 60 млн... А ещё опекуны не нужны? Друг спрашивает.
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2k
Vic Twin 44 минуты назад
Ей пора просто сбежать в другую страну, например в Россию. Проедется по Тюменям и будет в шоколаде. Потом можно и судебный иск подать в нейтральной стране на возвращение 60 миллионов. А вишенкой на торте иск о наказании хитровышморганных "опекунов".
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Комментарий удален
−1
10k
Типа граф 2 часа назад
Состояние 60 млн.долл. , что то маловато для бывшей звезды такого уровня .
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68
korney 2 часа назад
Препараты лития вроде как психотропные. Видимо с кукухой беда.
Пусть попробуют к литию добавить (может "отпустит")...
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3k
Serg 2 часа назад
1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Бритни ее бывшему мужу Кевину Федерлайну.

3 января 2008 года Спирс была госпитализирована в медицинский центр Cedars Sinai в Лос-Анджелесе после того, как отказалась добровольно передать детей бывшему мужу после истечения времени разрешённого судом посещения.

На судебном слушании 14 января 2008 года мировой судья вынес постановление, согласно которому Спирс запрещается посещать своих детей, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Федерлайна Марка Каплана.

Ночью 31 января 2008 года Спирс была госпитализирована в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA. Она была признана временно недееспособной; решением суда Лос-Анджелеса её опекуном был назначен её отец, Джеймс Спирс.

31 июля 2008 года состоялось судебное заседание, на котором опекунство отца над Спирс было продлено до конца 2008 года, а на заседании 28 октября 2008 суд продлил опеку на неопределённый срок.

По итогам 2018 года Бритни Спирс заняла десятую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018, опубликованном журналом Forbes. Её доход за 2018 год составил 30 миллионов долларов.

4 января 2019 года Спирс объявила о бессрочном перерыве в работе и отмене своего запланированного шоу в Лас-Вегасе после того, как ее отец, Джейми Спирс, перенес разрыв толстой кишки. Спирс поступила в психиатрическое учреждение в марте 2019 из-за стресса от болезни отца.
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657
анатолий горленко 3 часа назад
Что за хрень, может я чего пропустил. Попсу не слушаю, а про неё
слыхал давно, когда она из каждого утюга верещала, это был массовый психоз какой-то. И ведь не избавишься, ибо по всем каналам и радиостанциям.
Может с кукухой чего? Тогда понятно.
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5k
Leo Sun 3 часа назад
"Это решение объясняется тем, что певица, чьё состояние оценивается в 60 миллионов долларов всё ещё не может эффективно распоряжаться своими деньгами"

Трындец.
Кому какое дело, как она будет распоряжаться СВОИМИ деньгами?
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9k
Antilles 3 часа назад
А нехер было на наркоте сидеть
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8k
Majul 3 часа назад
Ну и правильно, до такого возраста дожила, а мозги все еще на пубертатном уровне.
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2k
Ivan 3 часа назад
Я не врач, чтобы разбираться-способна ли она существовать без опекунства или нет. Пела ртом обычную попсню. Больше про нее ничего не слышал.
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