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Рогозин сообщил о приближении к МКС неопознанного летающего объекта

Рогозин сообщил о приближении к МКС неопознанного летающего объекта (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 13:47
Сообщество : Космос
Метки: 360подмосковье   Рогозин   видео   космос   мкс   мусор   нло   
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МКС готовится к встрече с неопознанным летающим объектом. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, НЛО приблизится к станции 8 июля.

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Метки: 360подмосковье   Рогозин   видео   космос   мкс   мусор   нло   
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13  комментариев
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Бензин подорожает...
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21k
Михаил Сметанкин 47 минут назад
Я пару месяцев назад запустил на орбиту деревянный член. Похоже, Рогозин его все же нашел ))
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290
Игорь Иванов CruelAsm 5 минут назад
Не, сам там торгует...
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4k
NeDron 49 минут назад
А кто это - Рогозин?
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Вероятность столкновения 3.12Е-11
ааа, ну всё понятно
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4k
Наталья 2 часа назад
Это Илон Маск развлекается
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