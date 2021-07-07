Рогозин сообщил о приближении к МКС неопознанного летающего объекта

1360
1
1
МКС готовится к встрече с неопознанным летающим объектом. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, НЛО приблизится к станции 8 июля.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что 8 июля к МКС приблизится неизвестный объект, но никакой опасности для станции он не представляет
Глава «Роскосмоса» сообщил в своем Telegram-канале следующее:
"По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом "UNKNOWN" прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км . Вероятность столкновения 1.28Е-05 По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом "UNKNOWN" прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4.584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11.
В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным обьектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью.
10^-5 - порог, когда наступает время нервничать.
Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения".
"По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом "UNKNOWN" прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км . Вероятность столкновения 1.28Е-05 По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом "UNKNOWN" прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4.584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11.
В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным обьектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью.
10^-5 - порог, когда наступает время нервничать.
Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения".
Источник:
Ссылки по теме:
- Мусорный «метеорит» пролетел над Якутией
- На борту МКС в честь праздника была развёрнута копия Знамени Победы
- Астрофотограф снял полет МКС на фоне Солнца
- На МКС возникли проблемы с кислородом
- "Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем
25
Понравилось25
Новости партнёров
ааа, ну всё понятно