На МКС возникли проблемы с кислородом

Ранее космонавты сообщали о поломке туалета и проблемах с утечкой воздуха.
Об этом сообщили российские космонавты во время переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
×
Система "Электрон-ВМ" производства "НИИхиммаш" эксплуатируется на МКС с 2005 года. В час она способна выработать от 25 до 160 литров кислорода и кроме него дополнительно от 50 до 320 литров водорода В основе процесса - электролиз воды с разделением газожидкостной смеси. Эта система уже выходила из строя в апреле 2010 года - тогда космонавтам потребовалось несколько дней для ее восстановления.
На случай подобных проблем на МКС есть запас кислорода, а в американском модуле находится свой кислородный комплекс. Напомним, что ранее, в конце сентября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечку воздуха и экипаж корабля «Союз МС-17», стартовавшего к станции 14 октября, взял с собой оборудование, чтобы найти и устранить эту проблему. Ранее также на МКС ломался туалет для космонавтов.
На МКС снова туалет сломался
Что касается проблемы с утечкой воздуха, то решить ее будет нелегко. Во-первых, из-за сложности обнаружения источника утечки. МКС - российский ее отсек - имеет довольно большой объем и заполнение - собственно, найти "дырочку", через которую утекает воздух (согласно исследованиям, за сутки стравливалось около 200 гр. воздуха, что может произвести отверстие диаметром всего 0,1 мм) - все равно, что искать иголку в стоге сена.
Чтобы найти отсек, где находится "дыра", приходилось локализовывать отсек за отсеком. Выяснилось, что проблема - в модуле "Звезда".
Чтобы найти отсек, где находится "дыра", приходилось локализовывать отсек за отсеком. Выяснилось, что проблема - в модуле "Звезда".
Это модуль объемом около 90 м3, состоит из четырех отсеков, в котором находятся все системы, необходимые для работы в качестве автономного обитаемого космического аппарата и лаборатории. Три отсека "Звезды" герметичны: к ним относятся переходный отсек, рабочий отсек и промежуточная камера. Плюс еще есть агрегатный негерметичный отсек, на котором разместили двигательную установку.
С помощью ультразвукового датчика, реагирующего на очень высокий звук, космонавты попытаются обнаружить место утечки воздуха.
С помощью ультразвукового датчика, реагирующего на очень высокий звук, космонавты попытаются обнаружить место утечки воздуха.
Модуль "Звезда"
Столь частые поломки возникают, как считают эксперты, из-за превышения срока эксплуатации МКС, который давно перевалил за изначально оговариваемые 15 лет. С 1998 года прошло много лет и поговаривают, что станцию будут эксплуатировать до последнего.
В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода. Это точно не работа американских коллег по МКС?— Мила Влади (@MilaVlladi) October 15, 2020
Источник:
Ссылки по теме:
- Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов
- "Роскосмос" и Константин Эрнст снимут первый в истории художественный фильм на МКС
- NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов
- "Венера - все-таки русская планета": Рогозин решил отправить туда миссию
- На МКС снова туалет сломался
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Только без русских
А дырявый туалет это рогозинское воровство под названием освоение и оптимизация. Сколько лет не могут достроить восточный? И хорошо. Дикарям того не надо
Слава Путину!
Помолимся Углеводородице