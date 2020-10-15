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На МКС возникли проблемы с кислородом

На МКС возникли проблемы с кислородом (8 фото)

Автор:
15 октября 2020 11:47
Сообщество : Космос
Метки: Рогозин   кислород   космос   мкс   модуль Звезда   проблемы   туалет   утечка воздуха   
958
8
Ранее космонавты сообщали о поломке туалета и проблемах с утечкой воздуха.
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Метки: Рогозин   кислород   космос   мкс   модуль Звезда   проблемы   туалет   утечка воздуха   
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6k
Фельдъегерь Час назад
у меня дома только 3 системы - водопровод, электричество и канализация, и то регулярно что нибудь сломается, а тут космическая станция с кучей разный систем...
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7k
djinn 9 минут назад
На МКС возникли проблемы с кислородом
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13k
ВОВЧЕГ 15 минут назад
Может пора утопить ее и не вваливать туда бабло? Новую построить не в силах, а созданная пол века назад вся разваливается.
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47
Атомный Крот 18 минут назад
Таки досверлили вредители свою дырку.
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903
Radugananebe Полчаса назад
А если найдут место утечки, чем латать будут?
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2k
Georgy Aleksandrov 47 минут назад
один "умный" индивид ржал над пиндосами с их батутом. досмеялся. пройдет неск лет и он сам на этих батутах будет прыгать, как на единственно возможном варианте полета на мкс.
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−31
Князь Курбский Час назад
Пора и топить и создавать.
Только без русских
А дырявый туалет это рогозинское воровство под названием освоение и оптимизация. Сколько лет не могут достроить восточный? И хорошо. Дикарям того не надо
Слава Путину!
Помолимся Углеводородице
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−31
Князь Курбский Час назад
Слава нацисту и вору Рогозину. Наконец то кончается русская космонавтика
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6k
Алеksей 2 часа назад
а не пора ли её топить и создавать новую? по возрасту она уже вроде постарше"МИРа" будет, проблемы чёт всё чаще, да ещё и пиндосы... отверстия сверленные...
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4k
vitenok 2 часа назад
Ну вот, только американцы построили свой батут, что бы русским не платить, а русские хотят закрываться, типа и не нужно уже.
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