На МКС возникли проблемы с кислородом

Система "Электрон-ВМ" производства "НИИхиммаш" эксплуатируется на МКС с 2005 года. В час она способна выработать от 25 до 160 литров кислорода и кроме него дополнительно от 50 до 320 литров водорода В основе процесса - электролиз воды с разделением газожидкостной смеси. Эта система уже выходила из строя в апреле 2010 года - тогда космонавтам потребовалось несколько дней для ее восстановления.