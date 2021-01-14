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Простые решения сложных повседневных проблем

Простые решения сложных повседневных проблем (31 фото)

Автор:
14 января 2021 12:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вот это да!   дизайн   идеи   необычно   нестандартный подход   оригинально   остроумно   стиль   
2688
31
Как отучить бездомных копаться в мусорных баках, а слепым дать возможность насладиться картинами в музее? Сложно? Оказывается, нет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   дизайн   идеи   необычно   нестандартный подход   оригинально   остроумно   стиль   
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14  комментариев
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13k
Alex 2 часа назад
Первые ЖК мониторы были такими , до сих пор 15" воляется ))
Первые ЖК мониторы были такими , до сих пор 15" воляется ))
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5k
Джузеппе Сульфаро Alex 2 часа назад
Моей Матушке так ноут продали... сказали :"Чтоб не подсматривали"
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9k
Karelian 10 минут назад
"Сиденья в японском поезде повернуты к окну, чтобы пассажиры могли любоваться пейзажами"
Вёдра забыли добавить для блевания, ибо глядя в бок укачает в момент.

"Лопатка с подставкой не оставит грязных пятен на столешнице"
Чистая, как на фото, и так не оставит, а с грязной всё равно будет капать.
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48k
DonNerka 14 минут назад
"Сиденья в японском поезде повернуты к окну, чтобы пассажиры могли любоваться пейзажами"
-----
Если учесть, с какой скоростью несутся поезда, думаю, очень скоро укачает, если рассматривать проносящееся мимо...
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459
mnekrasov 22 минуты назад
Любоваться пейзажами и..... Блевать
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4k
Странник 51 минуту назад
Идея с лопаткой классная!
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158
WadDad Странник Полчаса назад
Так масло всё равно стечёт и будет капать. Из всех приспособлений - это не самое удачное.
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4k
Странник WadDad Полчаса назад
Пожалуй вы правы.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Час назад
Главное не будеить!
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5
Espanol Час назад
Скамейки на рельсах. Оригинально конечно, но не лучше ли просто поставить побольше скамеек?
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1k
Владимир 2 часа назад
А это уже черный юмор )
А это уже черный юмор )
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76
ya.darkx 2 часа назад
Будь проще, и люди потянутся к тебе!
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