Простые решения сложных повседневных проблем

Как отучить бездомных копаться в мусорных баках, а слепым дать возможность насладиться картинами в музее? Сложно? Оказывается, нет!
В Крушевацкой крепости в Сербии на руины можно посмотреть сквозь "картины дополненной реальности" и увидеть, какой была крепость в древности
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Урны в Норвегии снабжены специальными подставками, куда можно поставить бутылки и банки. Бездомные забирают и сдают их, не роясь в мусоре и не разбрасывая его вокруг урны
В берлинском музее выставлены объемные версии известных картин, которые разрешено трогать руками. Они предназначены для слепых и слабовидящих посетителей
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Необычный экран банкомата: надписи на нем можно прочесть, только если стоять прямо напротив него. Никто не подсмотрит!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вёдра забыли добавить для блевания, ибо глядя в бок укачает в момент.
"Лопатка с подставкой не оставит грязных пятен на столешнице"
Чистая, как на фото, и так не оставит, а с грязной всё равно будет капать.
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Если учесть, с какой скоростью несутся поезда, думаю, очень скоро укачает, если рассматривать проносящееся мимо...