Остроумные идеи дизайнеров

Большинство дизайнеров стараются сделать вещи красивыми. И только лучшие из них думают, прежде всего, о потребностях людей, - как в этих случаях.

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Вилку с таким отверстием удобнее вытаскивать из розетки 0 Источник:

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Мини-фонарик на молнии сумки поможет быстрее найти внутри нужную вещь 0 Источник:

Хайлайтер с прозрачной частью позволяет лучше видеть, как ложится тон 0 Источник:

Лесенка-табурет - идеальное решение для маленькой квартиры 0 Источник:

Если на душе присутствует отдельная рукоятка для регулирования температуры и отдельная - для регулирования напора, получить идеальную температуру и напор гораздо проще 0 Источник:

Посудомоечная машина проецирует время, оставшееся до конца цикла, на пол 0 Источник:

Эта металлическая бутылка для воды с приложением подскажет, сколько в ней осталось воды 0 Источник:

Ярлыки на этом свитере пришиты к небольшим лоскуткам ткани, поэтому их легче отрезать 0 Источник:

Дополнительная пуговица для рубашки пришита к боковой бирке 0 Источник:

Благодаря фольгированной обертке, вы можете пить прямо из банки, не беспокоясь о пыли, грязи или микробах 0 Источник:

В лифте японского многоквартирного дома есть контейнер с едой и водой, а также переносной туалет - на случай поломки 0 Источник:

Песочница, в которой могут играть инвалиды-колясочники 0 Источник:

Эта упаковка сока объясняет, как аккуратно налить напиток 0 Источник:

Вам больше не нужно искать маленькие буквы L и R на наушниках 0 Источник:

Дверная ручка туалетной кабинки, которую можно открыть локтем, - мечта всего человечества! 0 Источник:

Эта блистерная упаковка снабжена язычком для легкого открывания. Больше не нужно резать пальцы об острый пластик! 0 Источник:

Этот замок для уборной также работает как лоток для аксессуаров 0 Источник:

Туалетное сиденье с дополнительным ободком для малышей 0 Источник:

Эта коробка для крекеров позволяет засунуть внутрль руку целиком 0 Источник:

На пешеходных переходах в Корее есть дополнительные световые полосы на земле 0 Источник:

В самолете уборная оборудована специальной полкой для смартфонов 0 Источник:

Нижний дверной глазок предназначен для колясочников 0 Источник:

Вафельница для любителей ужастиков 0 Источник:

Стиральная машина, которую можно открывать и сбоку, и сверху 0 Источник: