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Остроумные идеи дизайнеров

Остроумные идеи дизайнеров

Автор:
23 сентября 2022 16:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   качественный дизайн   комфорт   остроумное решение   стиль   удачно   удобство   
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Большинство дизайнеров стараются сделать вещи красивыми. И только лучшие из них думают, прежде всего, о потребностях людей, - как в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   качественный дизайн   комфорт   остроумное решение   стиль   удачно   удобство   
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9  комментариев
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16k
Bill 51 минуту назад
Есть здесь кто-нибудь кто использовал дополнительную пуговицу, пришитую к новой рубашке?
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6k
КремлеКот 3 минуты назад
"Песочница, в которой могут играть инвалиды-колясочники"
И маленький ребёнок оттуда фигак на асфальт !
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659
Антошка 42 минуты назад
Автор, ты вообще адекватно себя чувствуешь? Покожи мне здесь хоть одну остроумность?
Стиралка и снизу и сверху открывается? На картинку смотреть нада сначала.
Такое ощущение, что ты ко всем "остроумным" идеям описания с синих глаз писал.
Да, пожалуй одна остроумная фигня здесь есть - бутылка для воды за 109 баксов.
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48k
dima423 50 минут назад
Комментарий к фото
ну вы еще гандоны с уже вставленными куями продавайте))
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5k
Copycat 50 минут назад
Все хорошо) только проверить количество в воды в бутылке можно и без приложения, достаточно просто сделать хотя бы часть её прозрачной что бы была некая шкала)

так сказать офлайн без регистрации и смс 24\7 ноухау
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Белая Муха

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