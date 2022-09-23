Остроумные идеи дизайнеров

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Большинство дизайнеров стараются сделать вещи красивыми. И только лучшие из них думают, прежде всего, о потребностях людей, - как в этих случаях.
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Если на душе присутствует отдельная рукоятка для регулирования температуры и отдельная - для регулирования напора, получить идеальную температуру и напор гораздо проще
Благодаря фольгированной обертке, вы можете пить прямо из банки, не беспокоясь о пыли, грязи или микробах
В лифте японского многоквартирного дома есть контейнер с едой и водой, а также переносной туалет - на случай поломки
Дверная ручка туалетной кабинки, которую можно открыть локтем, - мечта всего человечества!
Эта блистерная упаковка снабжена язычком для легкого открывания. Больше не нужно резать пальцы об острый пластик!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И маленький ребёнок оттуда фигак на асфальт !
Стиралка и снизу и сверху открывается? На картинку смотреть нада сначала.
Такое ощущение, что ты ко всем "остроумным" идеям описания с синих глаз писал.
Да, пожалуй одна остроумная фигня здесь есть - бутылка для воды за 109 баксов.
так сказать офлайн без регистрации и смс 24\7 ноухау
я бы не отказался от приложения которое например проверяло количество пива в моем холодильнике
- так в пятницу идешь с работы и увидев что на выходные всего одна банка осталась, покупаешь ещё пару-тройку)
хотя с другой стороны пиво то пока закрыто и в холодильнике не портится, может долго тебя "дожидаться"