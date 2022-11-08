FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1420 постов • 581 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
15 предметов, необходимых в небольшом доме

15 предметов, необходимых в небольшом доме

Автор:
08 ноября 2022 17:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   для дома   идеи   комфорт   полезно   стиль   удобство   экономим место   
854
26
Если вам не хватает площади, если расстановка мебели становится темой для долгих дискуссий - вот несколько решений, которые могут вам пригодиться!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: дизайн   для дома   идеи   комфорт   полезно   стиль   удобство   экономим место   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Доктор Джонс 2 часа назад
К - компактность...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
Иван Чернов 4 минуты назад
А теперь, хотя бы одно реальное фото, как люди этим пользуются. А не это вот рекламное ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Семенов Полчаса назад
Представляю себе стенку сверху от этой барбекюшницы (всю закопченную) и по бокам (в брызгах жира). Я уж не говорю про дорожку снизу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov 47 минут назад
Очень небольшой дом?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81616



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
10 фактов о сериале "Мастер и Маргарита"
10 фактов о сериале "Мастер и Маргарита"
Набирающие популярность в сообществах
Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина
Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
Как спасают тех, кого приручили
Как спасают тех, кого приручили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они зашли слишком далеко

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#картинки#СССР#кино#аварии#фильм#в мире#авто аварии
#Юмор#животные#факты#позитив#автомобили#Приколы#улыбнуло#фотографии#маразм#природа
#интересно#история#люди#подборка#дтп#автомир#Россия#Разное#Прошлое#роль
Как спасают тех, кого приручили Как спасают тех, кого приручили Остроумные изобретения, которые здорово облегчают повседневную жизнь Остроумные изобретения, которые здорово облегчают повседневную жизнь Вид из окна, которым хочется наслаждаться вечно Вид из окна, которым хочется наслаждаться вечно Архитектура, прекрасная в своем уродстве Архитектура, прекрасная в своем уродстве 23 примера виртуозной работы дизайнеров 23 примера виртуозной работы дизайнеров Остроумные идеи дизайнеров Остроумные идеи дизайнеров

На что жалуетесь?

Вернуться