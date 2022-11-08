15 предметов, необходимых в небольшом доме

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Если вам не хватает площади, если расстановка мебели становится темой для долгих дискуссий - вот несколько решений, которые могут вам пригодиться!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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