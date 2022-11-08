15 предметов, необходимых в небольшом доме

Если вам не хватает площади, если расстановка мебели становится темой для долгих дискуссий - вот несколько решений, которые могут вам пригодиться!

0

Настенное барбекю не будет мешаться в саду под ногами. Только для каменных строений! 0 Источник:

×

×

0 Источник:

Сборная кровать на троих детей днем освобождает место для игр 0 Источник:

0 Источник:

Если пришел гость с ночевкой 0 Источник:

0 Источник:

Разборный столбик поможет при приеме гостей 0 Источник:

0 Источник:

Идеально компактный столик 0 Источник:

0 Источник:

Зеркало - гладильная доска 0 Источник:

Идеально замаскированная полка, которая вообще не занимает места 0 Источник:

Межкомнатная дверь легко превращается в стол для пинг-понга 0 Источник:

0 Источник:

Самое компактное хранилище для ножей 0 Источник:

Обеденный стол тут же становится бильярдным 0 Источник:

0 Источник:

Софа становится целым набором мебели для гостей! 0 Источник:

0 Источник:

У этой кровати - повсюду места для хранения! 0 Источник:

0 Источник:

Приставной стол для любителей искусства 0 Источник:

Самое компактное рабочее место 0 Источник:

Идеальный способ хранения мебели, которая редко нужна 0 Источник: