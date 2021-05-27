40 простых и гениальных дизайнерских решений

Эти дизайнеры - настоящие чертовы гении!
Упаковка "Банан на каждый день"
Когда эти карандаши станут слишком короткими, чтобы ими писать, их можно посадить в горшок - и из них вырастет зелень для кухни
Набор инструментов в форме молота Тора
Когда-то в туалете прибивали полочку для книг, но пришли иные времена
Часы для тех, кому утром трудно вспомнить, сколько сейчас - пять утра или пять дня
В холодное время коровы нередко простужают уши. Но этого можно избежать
Разборный ночной стлик на случай вторжения грабителей
Аксессуар-подвеска для котовладельцев, которые считают, что кошачий зад должен быть прикрыт. Хорошо, что не пробка!
За $20 Орегонский центр защиты диких животных предлагает написать имя вашего бывшего на лососе, которого потом скормят медведю
Шкатулка с секретом в виде кубика Рубика: она открывается, только когда кубик сложен
Тайный друг: изображение появляется, только когда в кружке горячая жидкость
Плюшевые органы - от сердца до почек!
От этойкружке на столе не остается мокрух кругов!
Холодильник "Лениая Сьюзан" с вращающимися полками
Печатная машинка для печатания нот
Робот-томатоид: он кормит владельца помидорами на ходу
Наконец-то по кнопке Enter можно колотить кулаком!
Когда вы никак не можете договориться, какую пиццу брать
Теперь можно как следует размочить печенье в молоке, и оно не уплывет!
В аэропорту Портленда можно купить носки в цвет коврового покрытия в здании аэропорта
Шлейка для курицы. Можно купить на Amazon и выгуливать свою Пеструшку
Кошачий домик под кроватью. Теперь кошкам не обязательно спать на груди у хозяина
"Маленький диктатор". Детский костюм с аксессуаром
Занавеска для душа с кармашками для электронных устройств - лучший способ не пропустить важное сообщение
Абсолютная медитация: полностью белый паззл
Переговорная труба: чтобы ничто не отвлекало от беседы
Эскалатор для особо почетных гостей
Автомат для торговли мясом и колбасой
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— переведено специально для fishki.net
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