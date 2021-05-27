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40 простых и гениальных дизайнерских решений

40 простых и гениальных дизайнерских решений (36 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дружелюбность к пользователю   идеи   стиль   талантливо   удобство   умелые руки   хочу такое!   
3311
36
Эти дизайнеры - настоящие чертовы гении!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дружелюбность к пользователю   идеи   стиль   талантливо   удобство   умелые руки   хочу такое!   
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27k
АнтонПолднев Час назад
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9k
Kostick 8 минут назад
трубу слямзили)
Ссылка youtu.be
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7k
ďim_13 12 минут назад
Кажись дизайнеры АССУ посмотрели и нагло сперли идею коммуникативной трубы...
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9k
Вася 15 минут назад
малограмотным грабителям на заметку "От этойкружке на столе не остается мокрух .."
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3k
Urlauber Полчаса назад
Бананы реально на каждый день? Ну то есть 6 да????
Вот холодильник, вроде удобный ……
Пицца типо прям дизайнерский шедевр?
Часы на подлодке такие
Покрывало не лепёшка, а как будто его кот засрал сняв кулон со своего очка.
Пару вещей прикольных, остальное бред
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35k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Какой няшный изопод :)
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14k
speaktr-st 46 минут назад
Вижу слово "гениальный" в посте про дизайнерские высеры - ставлю минус.
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2k
Frank Borman Час назад
Если не ошибаюсь, 24-часовые часы используются на подводных лодках.
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16k
Александр Сучков Час назад
часы и карандаши, остальное бредятина...
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16k
Александр Сучков Час назад
что, простите?
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