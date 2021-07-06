Китай строит более 100 ядерных ракетных шахт в пустыне

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По сообщению американских экспертов, Китай начал строительство более 100 ракетных шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Строительство развернуто в пустыне недалеко от города Юмэнь на северо-западе страны. Подтверждением служат спутниковые снимки.
На снимках показаны 119 практически идентичных строительных площадок, которые, по мнению аналитиков, являются аналогами существующих пусковых установок китайского арсенала баллистических ракет с ядерными боеголовками, сообщает The Washington Post.
Одна из строительных площадок. Ракетная шахта скрыта под куполом высотой 70 метров
Считается, что Китай обладает относительно небольшими запасами ядерного оружия (по сравнению с США и Россией) - от 250 до 350 единиц. Следовательно, то, что происходит, можно назвать значительным ростом боеголовок.
Однако известно, что в прошлом Китай строил бункеры-ловушки. Это тактика, которую использовали и США во время холодной войны: межконтинентальные баллистические ракеты перемещали между шахтами, чтобы Советский Союз не мог знать их точное местонахождение.
Однако известно, что в прошлом Китай строил бункеры-ловушки. Это тактика, которую использовали и США во время холодной войны: межконтинентальные баллистические ракеты перемещали между шахтами, чтобы Советский Союз не мог знать их точное местонахождение.
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Помимо этих 119 площадок, строительство ракетных шахт идет и в других местах по всему Китаю. Общее число строящихся шахт составит около 145, полагают американские специалисты.
Шахты, вероятно, предназначены для размещения китайских межконтинентальных баллистических ракет DF-41, которые могут нести несколько боеголовок на расстояние до 15 000 км.
Юмэнь - место, где развернуто строительство ракетных шахт
Сотрудники разведки Пентагона недавно предупредили о быстром развитии ядерного потенциала Китая.
Выступая на слушаниях в Конгрессе в апреле, адмирал Чарльз Ричардс, командующий ядерными силами США, заявил, что в Китае происходит "захватывающее дух расширение" его ядерных возможностей.
Выступая на слушаниях в Конгрессе в апреле, адмирал Чарльз Ричардс, командующий ядерными силами США, заявил, что в Китае происходит "захватывающее дух расширение" его ядерных возможностей.
Он предупредил, что сюда входит расширение арсенала межконтинентальных баллистических ракет и запуски новых мобильных ракет, которые можно легко скрыть от спутников.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews китай китайцы межконтинентальные баллистические ракеты ох уж эти китайцы ракетная шахта ядерное оружие
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