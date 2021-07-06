Китай строит более 100 ядерных ракетных шахт в пустыне

Считается, что Китай обладает относительно небольшими запасами ядерного оружия (по сравнению с США и Россией) - от 250 до 350 единиц. Следовательно, то, что происходит, можно назвать значительным ростом боеголовок.



Однако известно, что в прошлом Китай строил бункеры-ловушки. Это тактика, которую использовали и США во время холодной войны: межконтинентальные баллистические ракеты перемещали между шахтами, чтобы Советский Союз не мог знать их точное местонахождение.