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Китай строит более 100 ядерных ракетных шахт в пустыне

Китай строит более 100 ядерных ракетных шахт в пустыне (7 фото)

Автор:
06 июля 2021 17:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   китай   китайцы   межконтинентальные баллистические ракеты   ох уж эти китайцы   ракетная шахта   ядерное оружие   
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По сообщению американских экспертов, Китай начал строительство более 100 ракетных шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Строительство развернуто в пустыне недалеко от города Юмэнь на северо-западе страны. Подтверждением служат спутниковые снимки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   китай   китайцы   межконтинентальные баллистические ракеты   ох уж эти китайцы   ракетная шахта   ядерное оружие   
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7  комментариев
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14k
Corvus Corax 39 минут назад
"Ракетная шахта скрыта под куполом высотой 70 метров"
Высотой??? Ну, Тушонка, жжошь нипадецки!!!
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50k
stabskapitan 2 минуты назад
Что-то попахивает п@здежем. Кто будет ставить 145 ракет в одном месте? Их же уничтожат одним ударом все вместе. Не надо из китайцев идиотов делать.
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4k
NeDron 4 минуты назад
Удивительный вещи происходят: Китай и Северная Корея разворачивают свои ракеты прям у нас под носом, но мы не беспокоимся.
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25k
Лабуда 20 минут назад
Молодцы китайцы. Делают всё правильно, а у США при этом жидкий стул начинается!
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9k
Александр 22 минуты назад
Чё они так беспокоятся китайскими ракетами? Они от допотопных корейских обделались жидко
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3k
RALEXXX 36 минут назад
Напомнило старый анекдот времён разрядки начала 70х:
Сидят за столом друг напротив друга Брежнев и Никсон.
Брежнев говорит: «Ну что, Ричард, доразоружались?»
В помещение заходит китайский конвойный и говорит: “Господа, свидание окончено».
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