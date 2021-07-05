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Вред и польза сала. Как правильно есть сало?

Вред и польза сала. Как правильно есть сало? (4 фото)

Автор:
05 июля 2021 20:32
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: a-eda.ru   Сало в меду   вред и польза   готовим сало   здоровые   рецепты   рецепты сала   сало   
1032
4
Какой русский не любит... сало? Этот жирненький продукт мы можем есть утром и вечером, летом и зимой, в горе и радости. Правда ли, что такое вкусное сало может нанести вред нашему здоровью и как его правильно есть, чтобы оно пошло на пользу? Рассказываем!

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Метки: a-eda.ru   Сало в меду   вред и польза   готовим сало   здоровые   рецепты   рецепты сала   сало   
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25  комментариев
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7
ByUcoz 4 часа назад
Как правильно есть сало
как нравится. у каждого это о своему.

я, к примеру, немного его подмораживаю, потом нарезаю тоненькими скибочками, так чтобы заворачивались и на черный хлебушек с горчичкой

но знаю людей, которые нарезают как докторскую - потолще

ну и по поводу вредности, ну хз, я думаю мало кто тут салом заменяет полноценный ужин, у меня это как прикуска к супу или борщу
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33k
Гёз Уленшпигель 37 минут назад
Моя градация сала такая.

1. Литовское (разное)
2. Хохлятское
3. Наше (но не всякое и не везде)
4. Польское
5. Белорусское
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33k
Гёз Уленшпигель 39 минут назад
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Какой русский не любит сало?
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3k
Джордж. Вашингтон. 50 минут назад
Правильно с борщом и водочкой. Все болезни от нервов, следовательно это самый полезный продукт
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919
bigkoss 2 часа назад
Блин, сало стоит теперь дороже мяса! Недорого можно купить обрезь, кто нибудь знает как её засолить?
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40k
Элек Мек 2 часа назад
Сало надо есть с удовольствием!!!
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Ну бляха-муха, понедельник же только. И как теперь быть?
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43k
doker 2 часа назад
Самый большой вред от сала - когда его нет.
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14k
Александр Н. 3 часа назад
Как правильно есть сало?
Ртом, йопта...
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1
Измена 3 часа назад
Блин, у меня самогон есть, а сала нет (
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699
Not Found! 3 часа назад
Эх, низя, а как хочется. Да и нету. Было бы... сожрал бы!
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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−2
Сергей Тукшинкин 4 часа назад
А сало в шоколаде, как приготовить?
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