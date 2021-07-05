Вред и польза сала. Как правильно есть сало?

А еще сало дает нам энергию — наши предки научились делать этот продукт и употребляли его именно для подзарядки. Сейчас даже существует кетогенная диета, в основе которой 70% жиров, 30% белков, а углеводы полностью отсутствуют. При таком режиме питания энергия образуется именно из жиров, в крови достигается высокий уровень кетонов, веществ вырабатываемых в печени человека из свободных жирных кислот. Такое состояние организма называется кетоз, и благодаря ему уменьшается уровень интоксикации и воспалительных процессов, уходит патогенная микробиота, которой необходимы углеводы и которая снижает иммунитет и приближает старость.



Вред сала

Сало — очень калорийный продукт: в 100 граммах содержится около 800 ккал. Это значит, что если вы не планируете потратить всю полученную от этого продукта энергию, то вы рискуете набрать лишний вес. Употребление сала в большом количестве может привести к ожирению.



Суточная норма сала в день — 15-20 граммов, спортсменам и людям с высокой физической активностью разрешается съедать больше — до 50 граммов. Не рекомендуется есть сало людям с лишним весом, при избыточном холестерине, при проблемах с органами пищеварения, при заболеваниях почек и печени.



Если вы не уверены в качестве сала или перед вами сало дикого кабана, что лучше выбирать кусочки без мясных прожилок. Дело в том, что сало не подвергается термической обработке, а значит содержащиеся в прожилках бактерии или паразиты, например, смертельно опасные трихинеллы, будут угрозой вашему здоровью.