Вред и польза сала. Как правильно есть сало?

1032
4
Какой русский не любит... сало? Этот жирненький продукт мы можем есть утром и вечером, летом и зимой, в горе и радости. Правда ли, что такое вкусное сало может нанести вред нашему здоровью и как его правильно есть, чтобы оно пошло на пользу? Рассказываем!
Польза сала
Сало — это твердый животный жир, чаще в пищу используется свиное сало. Оно на 90% состоит из разнообразных жиров: это и насыщенные, и ненасыщенные жирные кислоты, в том числе полиненасыщенные омега-3, 6 и 9, олеиновая, линоленовая, линолевая и др. Эти кислоты имеют множество полезных свойств, например, способствуют снижению уровня общего холестерина в крови, в том числе и "плохого" холестерина, укрепляют наши сосуды и сердце. Также сало содержит жирорастворимые витамины А, D, Е, К, которые необходимы нашему организму.
Раньше считалось, что сало — очень опасный для сердца продукт. Но согласно последним результатам исследований, которые проводились на протяжении многих лет, умеренное употребление сала снижает риск возникновения инсультов, защищает от аритмии и, в целом, благотворно влияет здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем. Содержащиеся в сале жиры сохраняют миелиновую оболочку нервных клеток, а их дефицит может привести к нарушению передачи нервных импульсов.
Конечно, сало содержит холестерин, но он нужен нашему организму: без достаточного количества холестерина может возникать гормональная недостаточность, так как жиры — важная составная часть наших гормонов.
Также жиры участвуют в синтезе сурфактанта – пленки, которая выстилает легкие и делает их эластичными, благодаря чему они могут пропускать кислород и обеспечивать процесс дыхания. При малом употреблении жиров количество сурфактанта уменьшается, и легкие становятся уязвимыми и незащищенными от бактериальных инфекций.
Сало — это твердый животный жир, чаще в пищу используется свиное сало. Оно на 90% состоит из разнообразных жиров: это и насыщенные, и ненасыщенные жирные кислоты, в том числе полиненасыщенные омега-3, 6 и 9, олеиновая, линоленовая, линолевая и др. Эти кислоты имеют множество полезных свойств, например, способствуют снижению уровня общего холестерина в крови, в том числе и "плохого" холестерина, укрепляют наши сосуды и сердце. Также сало содержит жирорастворимые витамины А, D, Е, К, которые необходимы нашему организму.
Раньше считалось, что сало — очень опасный для сердца продукт. Но согласно последним результатам исследований, которые проводились на протяжении многих лет, умеренное употребление сала снижает риск возникновения инсультов, защищает от аритмии и, в целом, благотворно влияет здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем. Содержащиеся в сале жиры сохраняют миелиновую оболочку нервных клеток, а их дефицит может привести к нарушению передачи нервных импульсов.
Конечно, сало содержит холестерин, но он нужен нашему организму: без достаточного количества холестерина может возникать гормональная недостаточность, так как жиры — важная составная часть наших гормонов.
Также жиры участвуют в синтезе сурфактанта – пленки, которая выстилает легкие и делает их эластичными, благодаря чему они могут пропускать кислород и обеспечивать процесс дыхания. При малом употреблении жиров количество сурфактанта уменьшается, и легкие становятся уязвимыми и незащищенными от бактериальных инфекций.
А еще сало дает нам энергию — наши предки научились делать этот продукт и употребляли его именно для подзарядки. Сейчас даже существует кетогенная диета, в основе которой 70% жиров, 30% белков, а углеводы полностью отсутствуют. При таком режиме питания энергия образуется именно из жиров, в крови достигается высокий уровень кетонов, веществ вырабатываемых в печени человека из свободных жирных кислот. Такое состояние организма называется кетоз, и благодаря ему уменьшается уровень интоксикации и воспалительных процессов, уходит патогенная микробиота, которой необходимы углеводы и которая снижает иммунитет и приближает старость.
Вред сала
Сало — очень калорийный продукт: в 100 граммах содержится около 800 ккал. Это значит, что если вы не планируете потратить всю полученную от этого продукта энергию, то вы рискуете набрать лишний вес. Употребление сала в большом количестве может привести к ожирению.
Суточная норма сала в день — 15-20 граммов, спортсменам и людям с высокой физической активностью разрешается съедать больше — до 50 граммов. Не рекомендуется есть сало людям с лишним весом, при избыточном холестерине, при проблемах с органами пищеварения, при заболеваниях почек и печени.
Если вы не уверены в качестве сала или перед вами сало дикого кабана, что лучше выбирать кусочки без мясных прожилок. Дело в том, что сало не подвергается термической обработке, а значит содержащиеся в прожилках бактерии или паразиты, например, смертельно опасные трихинеллы, будут угрозой вашему здоровью.
Вред сала
Сало — очень калорийный продукт: в 100 граммах содержится около 800 ккал. Это значит, что если вы не планируете потратить всю полученную от этого продукта энергию, то вы рискуете набрать лишний вес. Употребление сала в большом количестве может привести к ожирению.
Суточная норма сала в день — 15-20 граммов, спортсменам и людям с высокой физической активностью разрешается съедать больше — до 50 граммов. Не рекомендуется есть сало людям с лишним весом, при избыточном холестерине, при проблемах с органами пищеварения, при заболеваниях почек и печени.
Если вы не уверены в качестве сала или перед вами сало дикого кабана, что лучше выбирать кусочки без мясных прожилок. Дело в том, что сало не подвергается термической обработке, а значит содержащиеся в прожилках бактерии или паразиты, например, смертельно опасные трихинеллы, будут угрозой вашему здоровью.
Как сало хранить?
Чаще всего нам в руки попадает соленое сало — такой продукт хорошо хранится, в отличие от свежего сала, которое может испортиться за день-два. Соленое сало нужно хранить в холодильнике в герметичной упаковке, чтобы препятствовать его окислению. Сало должно быть белого цвета с розоватым оттенком, но ни в коем случае не желтым — это значит, жиры начали окисляться. Также сало можно заморозить и делать из него "строганину", доставая при необходимости из морозильной камеры и нарезая тоненькими пластинками.
Как есть сало?
Сало лучше есть термически необработанное, свежее или соленое. А вот зажаренное сало врачи есть не рекомендуют — воздействие высоких температур на протяжении долгого времени меняет состав жиров не в лучшую сторону. Также не рекомендуется есть сало с углеводами, то есть с хлебом и любыми тестяными изделиями, — так риск поправиться намного выше.
Но все же большинство из нас любит есть сало в копчёном, вареном, тушеном или жареном виде. Сало, нарубленное мелкими кусочками для шпигования колбас, у нас называют немецким словом шпик (шпиг), небольшие обжаренные кусочки сала называются шкварками (используют как ингредиент многих блюд), а топлёное сало носит название смалец (используется в качестве кулинарного жира). С салом можно готовить начинку для вареников, делать галушки, котлеты. А еще соленому салу можно добавлять новые вкусовые ноты за счет специй и пряных трав.
Чаще всего нам в руки попадает соленое сало — такой продукт хорошо хранится, в отличие от свежего сала, которое может испортиться за день-два. Соленое сало нужно хранить в холодильнике в герметичной упаковке, чтобы препятствовать его окислению. Сало должно быть белого цвета с розоватым оттенком, но ни в коем случае не желтым — это значит, жиры начали окисляться. Также сало можно заморозить и делать из него "строганину", доставая при необходимости из морозильной камеры и нарезая тоненькими пластинками.
Как есть сало?
Сало лучше есть термически необработанное, свежее или соленое. А вот зажаренное сало врачи есть не рекомендуют — воздействие высоких температур на протяжении долгого времени меняет состав жиров не в лучшую сторону. Также не рекомендуется есть сало с углеводами, то есть с хлебом и любыми тестяными изделиями, — так риск поправиться намного выше.
Но все же большинство из нас любит есть сало в копчёном, вареном, тушеном или жареном виде. Сало, нарубленное мелкими кусочками для шпигования колбас, у нас называют немецким словом шпик (шпиг), небольшие обжаренные кусочки сала называются шкварками (используют как ингредиент многих блюд), а топлёное сало носит название смалец (используется в качестве кулинарного жира). С салом можно готовить начинку для вареников, делать галушки, котлеты. А еще соленому салу можно добавлять новые вкусовые ноты за счет специй и пряных трав.
Сало в меду
Ингредиенты
1 кг соленого сала одним куском
4 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
200 г меда
4 лавровых листа
20 горошин душистого перца
по 1 ч. л. сушеного орегано и базилика
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1.
Вскипятите 2 л воды, всыпьте соль, сахар и специи, варите под крышкой 5 мин.
Шаг 2.
Снимите с огня, добавьте мед, оставив 1–2 ч. л., размешайте до полного растворения, накройте крышкой и дайте настояться 5 мин. Затем положите в маринад сало. Снова накройте крышкой и дайте полностью остыть 2 ч.
Шаг 3.
Выньте сало, обсушите бумажными полотенцами, сверху обмажьте оставшимся медом, заверните в фольгу и положите в холодильник на 2 ч. Подавайте к водке или горилке с солеными огурцами.
Приятного аппетита!
Источник: https://a-eda.ru/interesnye-sovety-kulinaram/1950-vred-i-polza-sala-kak-pravilno-est-salo.html
Ингредиенты
1 кг соленого сала одним куском
4 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
200 г меда
4 лавровых листа
20 горошин душистого перца
по 1 ч. л. сушеного орегано и базилика
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1.
Вскипятите 2 л воды, всыпьте соль, сахар и специи, варите под крышкой 5 мин.
Шаг 2.
Снимите с огня, добавьте мед, оставив 1–2 ч. л., размешайте до полного растворения, накройте крышкой и дайте настояться 5 мин. Затем положите в маринад сало. Снова накройте крышкой и дайте полностью остыть 2 ч.
Шаг 3.
Выньте сало, обсушите бумажными полотенцами, сверху обмажьте оставшимся медом, заверните в фольгу и положите в холодильник на 2 ч. Подавайте к водке или горилке с солеными огурцами.
Приятного аппетита!
Источник: https://a-eda.ru/interesnye-sovety-kulinaram/1950-vred-i-polza-sala-kak-pravilno-est-salo.html
Источник:
Ссылки по теме:
- Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет
- "Живи быстро - умри молодым": в Татарстане от анорексии скончалась модель
- На Россию надвигается "черная плесень": в зоне риска - пострадавшие от COVID-19
- 4 причины лечь спать пораньше
- Несчастный мужчина вот уже два года страдает от икоты
44
Понравилось44
Новости партнёров
как нравится. у каждого это о своему.
я, к примеру, немного его подмораживаю, потом нарезаю тоненькими скибочками, так чтобы заворачивались и на черный хлебушек с горчичкой
но знаю людей, которые нарезают как докторскую - потолще
ну и по поводу вредности, ну хз, я думаю мало кто тут салом заменяет полноценный ужин, у меня это как прикуска к супу или борщу
1. Литовское (разное)
2. Хохлятское
3. Наше (но не всякое и не везде)
4. Польское
5. Белорусское
Ртом, йопта...
И хлеб лучше бородинский
Как вы это едите?
Он же прокисшим отдаёт!
Но я вообще черный хлеб не ем. Он мне любой кислый. С детства в Казахстане. Там никто не ест черный. Только поросятам покупали, когда они маленькие.
Я один раз купил в миксмаркте.
Второй раз на эту куйню не поведусь.