4 причины лечь спать пораньше

Если вам доводилось не спать после полуночи, то вы наверняка знаете, что к трём часам ночи очень хочется есть. Организм начинает активно требовать углеводов. Дело в том, что во время сна вырабатывается так называемый гормон роста. И есть он не только у детей, он отвечает за переработку жира у взрослых людей. Гормон же отвечает и за рост мускулатуры. Но вот беда, вырабатывается он только в первой половине ночи. Так что можно бесконечно изнурять себя диетами, а желаемый результат всё никак не будет виден.

Для похудения также важен гормон «грелин». Именно этот гормон отвечает за «ночной жор». Если организм не находится в стадии покоя с 00.00 до 03.00, то чувство голода бывает очень сильным, и человек, естественно, начинает совершать походы к холодильнику, что, конечно, негативно сказывается на весе.