4 причины лечь спать пораньше

1640
7
О том, что сон важен, знают все. Но вот что происходит с нашим организмом из-за хронического недосыпания, знают не многие.
Главный врач прикладной и научно-исследовательской больницы турецкого Университета Намыка Кемаля, специалист в области заболеваний органов грудной клетки и расстройств сна, доцент, доктор Нежат Алтынташ много лет посвятил изучению проблем, которые могут возникнуть у человека при систематическом нарушении режима сна.
Плохое настроение и агрессивное поведение, рассеянное внимание и перепады давления ещё не самое страшное, чего стоит опасаться. Доктор уверен, что именно нехватка сна может спровоцировать ряд серьёзных заболеваний. Продолжительность сна у взрослого человек должна быть не менее шести часов в день, а дети должны спать как минимум семь часов.
×
Рак
Учёный уверен, что недостаток сна может поспособствовать возникновению гормонозависимых видов рака, таких как рак предстательной железы, толстой кишки и груди. Исследования, проводимые на группе добровольцев из медицинского персонала, показали, что у мед. персонала который не спал по ночам и имел ночные дежурства, уровень заболеваемости раком был выше на 50%.
Бесплодие
Нехватка сна негативно сказывается и на уровне мужских гормонов. Хронический недосып может пагубно отразиться на репродуктивной функции и стать причиной бесплодия.
Лишний вес
Если вам доводилось не спать после полуночи, то вы наверняка знаете, что к трём часам ночи очень хочется есть. Организм начинает активно требовать углеводов. Дело в том, что во время сна вырабатывается так называемый гормон роста. И есть он не только у детей, он отвечает за переработку жира у взрослых людей. Гормон же отвечает и за рост мускулатуры. Но вот беда, вырабатывается он только в первой половине ночи. Так что можно бесконечно изнурять себя диетами, а желаемый результат всё никак не будет виден.
Для похудения также важен гормон «грелин». Именно этот гормон отвечает за «ночной жор». Если организм не находится в стадии покоя с 00.00 до 03.00, то чувство голода бывает очень сильным, и человек, естественно, начинает совершать походы к холодильнику, что, конечно, негативно сказывается на весе.
Для похудения также важен гормон «грелин». Именно этот гормон отвечает за «ночной жор». Если организм не находится в стадии покоя с 00.00 до 03.00, то чувство голода бывает очень сильным, и человек, естественно, начинает совершать походы к холодильнику, что, конечно, негативно сказывается на весе.
Болезнь Альцгеймера
Если лишний вес вас не смущает, то вот ещё один довод спать не менее 6 часов в день.
Исследования подтвердили, что люди, чья продолжительность сна составляет пять и менее часов больше подвержены риску развития Альцгеймера, чем любители поспать.
Исследования подтвердили, что люди, чья продолжительность сна составляет пять и менее часов больше подвержены риску развития Альцгеймера, чем любители поспать.
Как быстро уснуть: практические советы для тех, кому надоело считать овец
Но что же делать, если бесконечные стрессы на работе и усталость просто не позволяют заснуть быстро? Есть несколько методик, как можно решить эту проблему. * Дыхательная гимнастика. Она основывается на глубоком дыхании. Вдох – задержка дыхания – выдох. * Самовнушение. Тут будет посложнее. Нужно дистанцироваться от всех дневных проблем и просто повторять про себя фразу «мои веки тяжелеют, я засыпаю». * Визуализация. Представьте, что вы находитесь на берегу моря и слышите шум волн, или треск костра. Тут всё сугубо индивидуально. * Не сидите в гаджетах как минимум час перед сном, лучше принять тёплый душ и сделать лёгкий массаж головы. А есть ли у вас свои хитрости и советы как можно поскорее заснуть?
Источник:
Ссылки по теме:
- Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи
- Китаец попал в больницу после пробежки в маске
- За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство
- Люди, пережившие рак, рассказывают о том, с чего они начинали свою борьбу с болезнью
- Турецкие СМИ рассказали, чем опасны местные пляжи с самым белым песком
16
Понравилось16
Новости партнёров