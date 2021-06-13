FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2835 постов • 1051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
4 причины лечь спать пораньше

4 причины лечь спать пораньше (7 фото)

Автор:
13 июня 2021 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Время   Турция   болезни   здоровые   режим сна   сон   
1640
7
О том, что сон важен, знают все. Но вот что происходит с нашим организмом из-за хронического недосыпания, знают не многие.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Время   Турция   болезни   здоровые   режим сна   сон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
278
konstantinkaz2016 Час назад
Сон важен настолько, что с помощью лишения сна людей пытают, через неделю "сломают" любого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Nane First NameLast Минуту назад
Разгружаем 12 тонн маргарина монолита(20 кг.) с газели на склад и обратно. Дома после миски горячего борща с мясом, здоровый беспробудный сон обеспечен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
381
Миша Полчаса назад
Наберёте в любом поисковике: "инсомния народная медицина" вас засыпет советами и народными рецептами от бессонницы. Только не надо путать следствие и причину, именно болезни могут вызвать нарушения сна. К врачу, если регулярный недосып, убедитесь, что виновата не болезнь, а потом уже пейте перед сном свой стакан тёплого молока. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−71
vova old 2 часа назад
свои доктора кончились начали непонятных турков рекламировать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
koleos72 2 часа назад
300грамм настоя дуба и спишь как ребёнок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Nane First NameLast koleos72 12 секунд назад
Некоторые могут в пляс пуститься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
464
manul74 2 часа назад
ДА мы тут согласны спать сколько нужно и больше... но жизнь диктует условия что приходится вставать пораньше. ложиться попозже. На том свете выспимся)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи 6-месячная малышка со слабым здоровьем победила коронавирус 6-месячная малышка со слабым здоровьем победила коронавирус 20 чудовищных человеческих аномалий: люди, которым плохо и без карантина 20 чудовищных человеческих аномалий: люди, которым плохо и без карантина За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство За маму, за папу: жирная пандемия, затронувшая детство Китаец попал в больницу после пробежки в маске Китаец попал в больницу после пробежки в маске
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99191



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
20 брутальных советских плакатов: кошмарные ужасы, с которыми боролись
2
180
20 брутальных советских плакатов: кошмарные ужасы, с которыми боролись
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина из ЮАР утверждает, что родила сразу десятерых
2
19
Женщина из ЮАР утверждает, что родила сразу десятерых
Прямо под окном
0
11
Прямо под окном
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#картинки#факты#кино#комментарии#война#заграница#мир
#Юмор#СССР#фотографии#прикол#позитив#прошлое#дизайн#мемы#сарказм.
#история#Россия#люди#подборка#сатира#сша#животные#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться