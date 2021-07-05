У подмосковного клуба мужчина с шариком в зубах открыл огонь из автомата

33-летний мужчина в Можайске у ночного клуба несколько раз выстрелил в воздух из автомата. Во рту у него был зажат красный шарик, а рядом стояли другие мужчины. "Поигравшись" мужчина убрал автомат в багажник. Действия мужчины попали на видео.

На следующий день мужчину задержали сотрудники МВД. На допросе он рассказал, что приехал в ночной клуб с женой, вышел со знакомыми покурить и вспомнил, что в его багажнике лежит охолощённый автомат системы АК. Мужчина завил, что никто против не был и автомат - просто игрушка.