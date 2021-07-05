У подмосковного клуба мужчина с шариком в зубах открыл огонь из автомата

В подмосковном Можайске мужчина вышел из ночного клуба, залез в багажник своего авто, достал оттуда автомат Калашникова и выстрелил в воздух. По его словам, никто против не был, всем было весело, а автомат - просто игрушка.
33-летний мужчина в Можайске у ночного клуба несколько раз выстрелил в воздух из автомата. Во рту у него был зажат красный шарик, а рядом стояли другие мужчины. "Поигравшись" мужчина убрал автомат в багажник. Действия мужчины попали на видео.
На следующий день мужчину задержали сотрудники МВД. На допросе он рассказал, что приехал в ночной клуб с женой, вышел со знакомыми покурить и вспомнил, что в его багажнике лежит охолощённый автомат системы АК. Мужчина завил, что никто против не был и автомат - просто игрушка.
«Мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра его автомобиля полицейскими обнаружено и изъято оружие, которое по результатам исследования является охолощенным автоматом системы АК», — говорится в сообщении в в Telegram-канале «МВД Медиа»
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).
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-О ситуации?
-Да.
-Ну я по жизни дол...ёб! И вот я так, как до...ёб жил и жил. Но надо же всем показать, что я до....ёб! Думаю: дай ночью возьму автомат и постреляю. Сразу все поймут, что я до...ёб! Собственно взял и пострелял! Ну, собственно, все сразу поняли, что я до...ёб!
Правда вот БМВ не было ....
Использовать такую "игрушку" в качестве развлечения и заявлять, что "никто не был против"? Надеюсь, хулиганка будет не в лучших традициях ст. 73 УК РФ.