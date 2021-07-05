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У подмосковного клуба мужчина с шариком в зубах открыл огонь из автомата

У подмосковного клуба мужчина с шариком в зубах открыл огонь из автомата (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 12:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Можайск   автомат   интересное   ночной клуб   стрельба   фото   
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В подмосковном Можайске мужчина вышел из ночного клуба, залез в багажник своего авто, достал оттуда автомат Калашникова и выстрелил в воздух. По его словам, никто против не был, всем было весело, а автомат - просто игрушка.

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Метки: Можайск   автомат   интересное   ночной клуб   стрельба   фото   
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17  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
С красным шариком во рту...
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17k
nobody® 18 минут назад
Шарики хоть веселящие были или просто с изменением голоса?
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1k
zenon Полчаса назад
Ему шутки, а два соседних отделения полиции, гвардейцы их величества заменили штаны на космические американские приёмники выхода всего.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
-Расскажите подробнее!
-О ситуации?
-Да.
-Ну я по жизни дол...ёб! И вот я так, как до...ёб жил и жил. Но надо же всем показать, что я до....ёб! Думаю: дай ночью возьму автомат и постреляю. Сразу все поймут, что я до...ёб! Собственно взял и пострелял! Ну, собственно, все сразу поняли, что я до...ёб!
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1k
Лёха 54 минуты назад
И в каком он месте был "завит"?
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8k
Юлия Час назад
Эхх, повязали Пятачка!
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35k
jonnyD 2 часа назад
У Пятачка , кстати , тоже были и шарик и ружьё ...
Правда вот БМВ не было ....
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1k
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Не видел кавказцев в клетке за стрельбу в воздух из боевого или травматического оружия в людных местах. Или не показывают или это другое?
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2k
wladimirb 2 часа назад
Эпический идиот. В нашей стране абсолютно нет культуры обращения с оружием. Именно это, а не "рабское положение", служит причиной ужесточения антиоружейных законов.
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4k
Shtoppi 2 часа назад
Известно что подобные клоуны в свои шарики закачивают для более праздничного настроения.
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2k
Максим 2 часа назад
Охолощенный автомат отличить от боевого проблематично, мягко говоря. Учитывая, что в базе это и есть реальный автомат, приведенный в негодность механическим путём.
Использовать такую "игрушку" в качестве развлечения и заявлять, что "никто не был против"? Надеюсь, хулиганка будет не в лучших традициях ст. 73 УК РФ.
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28k
Acu900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
головой то хоть подумал бы, прежде чем понтоваться в людном месте
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